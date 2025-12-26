Zelenszkij fontos dolgot közölt Donald Trumppal: mire készül az ukrán elnök?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a közeljövőben személyesen találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, és szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.

A Reuters szerint Zelenszkij pénteken közölte, hogy a találkozótól azt várja: felgyorsulnak a tárgyalások a háború befejezéséről, miközben Washington fokozza diplomáciai erőfeszítéseit a konfliktus lezárására.

Az ukrán elnök korábban hangsúlyozta, hogy a legérzékenyebb kérdéseket – köztük az esetleges területi kompromisszumokat – államfői szinten kell megtárgyalni. Kijev ezért kifejezetten szorgalmazta a személyes csúcstalálkozót Trumppal.

Zelenszkij csütörtökön Steve Witkoff-fal, Trump különmegbízottjával, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével tárgyalt. A megbeszéléseket követően közölte: a konfliktus lezárását és Ukrajna újjáépítését célzó keretmegállapodás egyes dokumentumai már elkészültek, mások pedig a véglegesítés előtt állnak.

A hét elején Zelenszkij egy 20 pontos béketervezetet mutatott be, amely biztonsági garanciákat irányoz elő egy újabb orosz agresszió megelőzésére. A területi kérdésekben azonban továbbra sincs megállapodás Kijev és Washington között, miközben Moszkva ukrán területek átengedését követeli. A megszállt zaporizzsjai atomerőmű feletti ellenőrzésről szóló vita is további egyeztetéseket igényel.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA