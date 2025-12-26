2025. december 26. péntek Karácsony, István
5 °C Budapest
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Zelenszkij fontos dolgot közölt Donald Trumppal: mire készül az ukrán elnök?

Pénzcentrum
2025. december 26. 10:56

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a közeljövőben személyesen találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, és szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.

A Reuters szerint Zelenszkij pénteken közölte, hogy a találkozótól azt várja: felgyorsulnak a tárgyalások a háború befejezéséről, miközben Washington fokozza diplomáciai erőfeszítéseit a konfliktus lezárására.

Az ukrán elnök korábban hangsúlyozta, hogy a legérzékenyebb kérdéseket – köztük az esetleges területi kompromisszumokat – államfői szinten kell megtárgyalni. Kijev ezért kifejezetten szorgalmazta a személyes csúcstalálkozót Trumppal.

Zelenszkij csütörtökön Steve Witkoff-fal, Trump különmegbízottjával, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével tárgyalt. A megbeszéléseket követően közölte: a konfliktus lezárását és Ukrajna újjáépítését célzó keretmegállapodás egyes dokumentumai már elkészültek, mások pedig a véglegesítés előtt állnak.

A hét elején Zelenszkij egy 20 pontos béketervezetet mutatott be, amely biztonsági garanciákat irányoz elő egy újabb orosz agresszió megelőzésére. A területi kérdésekben azonban továbbra sincs megállapodás Kijev és Washington között, miközben Moszkva ukrán területek átengedését követeli. A megszállt zaporizzsjai atomerőmű feletti ellenőrzésről szóló vita is további egyeztetéseket igényel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #világ #tárgyalás #donald trump #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #csúcstalálkozó #béketárgyalás

