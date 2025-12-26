2025. december 26. péntek Karácsony, István
Moszkva, Oroszország - 2018. február 22: Kreml és a Varieté Színház, híd és a Moszkva folyó.
Világ

Moszkva és Washington megállapodott a tárgyalások folytatásában

MTI
2025. december 26. 20:12

A Kreml és a Fehér Ház megállapodott az ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásáról – jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságírók előtt pénteken Moszkvában. Elmondta, hogy Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott beszámolt Vlagyimir Putyin államfőnek az előző hétvégén az Egyesült Államokban folytatott tárgyalásainak eredményeiről, és "az információt kielemezték". 

Peszkov közölte, hogy Putyin elnök megbízásából kapcsolatfelvétel történt az orosz és az amerikai kormányzat képviselői között, az orosz felet Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója képviselte, az amerikai oldalon "több beszélgetőpartner volt". "Megállapodtak a párbeszéd folytatásról" - jelentette ki Peszkov. Megismételte, hogy a Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit.

"Továbbra is úgy véljük, hogy jelenleg ennek az információnak a nyilvánosságra hozatala negatívan befolyásolhatja a tárgyalási folyamatot" - mondta. Megjegyezte, hogy Oroszország számára nem világos, mennyire tükrözi Kijev hivatalos álláspontját Mihajlo Podoljaknak, az ukrán elnöki iroda vezetője tanácsadójának nyilatkozata, amelyben azt állította, hogy Ukrajnának nincs pénze a választások lebonyolítására. "Kijevtől (ezzel kapcsolatban) nem hallottunk semmiféle nyilatkozatot" - hangoztatta.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a Rosszija 1 televíziócsatorna pénteki 60 minut műsorában úgy vélekedett, hogy 2025. december 25. emlékezetes határnap marad, amikor az orosz és az amerikai fél közel került a rendezéshez. "A másik oldal politikai akaratától függ, hogy képesek leszünk-e megtenni az utolsó erőfeszítést és megállapodásra jutni" - mondta a diplomata.

Úgy vélekedett, hogy nem lenne helyes a rendezés lezárásának határidejéről beszélni, mivel a mesterséges keretek nem segítik elő az érdemi munkát, ehelyett a lényegre kell koncentrálni. Hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a megegyezésre, és hasonló hozzáállást vár el a másik féltől is. Megismételte, hogy a válságot kiváltó problémák megoldása nélkül nem lehet végleges megállapodásra jutni.

Rjabkov a tévéműsorban leszögezte, hogy Oroszország nem fogja az európai országokat kérlelni a párbeszéd folytatására. Álláspontja szerint a folytatás akkor válik majd lehetővé, "ha az európai fővárosokban megváltozik az Oroszországhoz való hozzáállás". 
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #világ #tárgyalás #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #moszkva #washington #kreml #dmitrij peszkov #fehér ház #diplomácia

