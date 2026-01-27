Óriási üzletet kötött az EU az oroszok közeli barátjával: ez nagyon fog fájni Putyinnak

India és az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodást kötött, amelyet Narendra Modi indiai miniszterelnök a "megállapodások anyjaként" jellemzett. A paktum egy 2 milliárd fős piacot hoz létre, és kiegészíti India korábbi kereskedelmi egyezményeit - írja a CNBC.

Nemrég számoltunk be róla, hogy Vlagyimir Putyin olyan megállapodást kötött, amelynek keretében Oroszország kész "zavartalan üzemanyag-szállítást" biztosítani Indiának, miközben Delhi amerikai nyomással szembesül az orosz olajvásárlások leállítására vonatkozóan.

Ezzel szemben a mai napon az indiai elnök, Narendra Modi, az India Energy Week rendezvényen tartott beszédében kiemelte, hogy az EU-val kötött megállapodás, amely a globális GDP mintegy 25%-át és a világkereskedelem harmadát képviseli, jelentős támogatást nyújt majd az indiai textil-, ékszer-, bőr- és cipőiparnak.

Bár a globális kereskedelmi logika szerint a két megállapodás nem összeférhetetlen, egy olyan nagy piac, mint India, jelentős forrásokat biztosíthat az Európai Unió országainak, továbbá megkérdőjelezi azt is, mennyire áll biztos lábakon a korábban Oroszországgal kötött indiai megállapodás.

A közel két évtizede formálódó egyezmény részleteit várhatóan Modi és Ursula von der Leyen, az EU elnöke közösen jelentik be az Új-Delhiben tartandó India-EU csúcstalálkozón.

A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar. Hosuk Lee Makiyama, az Európai Nemzetközi Politikai Gazdasági Központ igazgatója szerint "mind India, mind az Európai Unió rendkívül protekcionista lehet".

Új-Delhi számára, amely az Egyesült Államok büntető vámjainak hatásaival küzd, ez a megállapodás jelentős előrelépés. Miután Trump tavaly augusztusban 50%-os vámokat vetett ki az ázsiai gazdaságra, India alternatív piacokat keresett exportja számára, és több országgal is kereskedelmi megállapodásokat kötött.

Az Európai Bizottság adatai szerint az India és az EU közötti áruforgalom 2024-ben meghaladta a 120 milliárd eurót (körülbelül 140 milliárd dollárt), ami az EU-t India legnagyobb kereskedelmi partnerévé teszi. India legfontosabb exportcikkei a blokk felé a gépek és berendezések, vegyszerek, alapfémek, ásványi termékek és textíliák.

India az EU kilencedik legnagyobb kereskedelmi partnere, a blokk teljes áruforgalmának 2,4%-át teszi ki 2024-ben, jelentősen elmaradva olyan nagy partnerektől, mint az USA (17,3%), Kína (14,6%) vagy az Egyesült Királyság (10,1%).

Szakértők szerint bár az India és az EU közötti megállapodás jelentős mérföldkő, nem helyettesíti egy India-USA megállapodás szükségességét. 2024-ben India árukereskedelmi többlete az USA-val 45,8 milliárd dollár volt, míg az EU-val lényegesen alacsonyabb, 25,8 milliárd dollár.

