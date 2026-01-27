2026. január 27. kedd Angelika
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.
Világ

Óriási üzletet kötött az EU az oroszok közeli barátjával: ez nagyon fog fájni Putyinnak

Pénzcentrum
2026. január 27. 11:15

India és az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodást kötött, amelyet Narendra Modi indiai miniszterelnök a "megállapodások anyjaként" jellemzett. A paktum egy 2 milliárd fős piacot hoz létre, és kiegészíti India korábbi kereskedelmi egyezményeit - írja a CNBC.

Nemrég számoltunk be róla, hogy Vlagyimir Putyin olyan megállapodást kötött, amelynek keretében Oroszország kész "zavartalan üzemanyag-szállítást" biztosítani Indiának, miközben Delhi amerikai nyomással szembesül az orosz olajvásárlások leállítására vonatkozóan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel szemben a mai napon az indiai elnök, Narendra Modi, az India Energy Week rendezvényen tartott beszédében kiemelte, hogy az EU-val kötött megállapodás, amely a globális GDP mintegy 25%-át és a világkereskedelem harmadát képviseli, jelentős támogatást nyújt majd az indiai textil-, ékszer-, bőr- és cipőiparnak. 

Bár a globális kereskedelmi logika szerint a két megállapodás nem összeférhetetlen, egy olyan nagy piac, mint India, jelentős forrásokat biztosíthat az Európai Unió országainak, továbbá megkérdőjelezi azt is, mennyire áll biztos lábakon a korábban Oroszországgal kötött indiai megállapodás.

A közel két évtizede formálódó egyezmény részleteit várhatóan Modi és Ursula von der Leyen, az EU elnöke közösen jelentik be az Új-Delhiben tartandó India-EU csúcstalálkozón.

A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar. Hosuk Lee Makiyama, az Európai Nemzetközi Politikai Gazdasági Központ igazgatója szerint "mind India, mind az Európai Unió rendkívül protekcionista lehet".

Új-Delhi számára, amely az Egyesült Államok büntető vámjainak hatásaival küzd, ez a megállapodás jelentős előrelépés. Miután Trump tavaly augusztusban 50%-os vámokat vetett ki az ázsiai gazdaságra, India alternatív piacokat keresett exportja számára, és több országgal is kereskedelmi megállapodásokat kötött.

Az Európai Bizottság adatai szerint az India és az EU közötti áruforgalom 2024-ben meghaladta a 120 milliárd eurót (körülbelül 140 milliárd dollárt), ami az EU-t India legnagyobb kereskedelmi partnerévé teszi. India legfontosabb exportcikkei a blokk felé a gépek és berendezések, vegyszerek, alapfémek, ásványi termékek és textíliák.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

India az EU kilencedik legnagyobb kereskedelmi partnere, a blokk teljes áruforgalmának 2,4%-át teszi ki 2024-ben, jelentősen elmaradva olyan nagy partnerektől, mint az USA (17,3%), Kína (14,6%) vagy az Egyesült Királyság (10,1%).

Szakértők szerint bár az India és az EU közötti megállapodás jelentős mérföldkő, nem helyettesíti egy India-USA megállapodás szükségességét. 2024-ben India árukereskedelmi többlete az USA-val 45,8 milliárd dollár volt, míg az EU-val lényegesen alacsonyabb, 25,8 milliárd dollár.

 

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#európai unió #gazdaság #oroszország #vám #világ #usa #donald trump #india #külkereskedelem #geopolitika #vlagyimir putyin

