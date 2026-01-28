A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Kiderült, baj van a paksi atomerőmű egyik blokkjával: nagyobb a gond, mint elsőre hitték
A Paks-3 blokkban december végén előre nem tervezett leállás történt, amely során egyik generátort ki kellett vonni a munkából. A javítás akár márciusig is elhúzódhat, a helyzet súlyosabb, mint az MVM Paks Zrt. korábbi közleményei sugallták, írja a HVG.
A Paks-3 egységben 2025. december 29-én először 100 MW kapacitás veszett el, majd két nappal később az egyik generátort teljesen ki kellett vonni a termelésből. A hármas blokk eredetileg évi rendszeres karbantartásra és üzemanyag-feltöltésre lett volna ütemezve, azonban a december végi események miatt fél gőzzel üzemelt, ami nem szerepelt a tervekben.
A rendszerirányítás felé jelentett előre nem tervezett leállás kapcsán az eredetileg január 6-ra tervezett javítási határidőt többször módosították: először január 12-re, majd február 13-ra, végül március 5-re. Az ismételt csúszásokból arra lehet következtetni, hogy a hiba súlyosabb és összetettebb, mint eredetileg feltételezték.
A HVG szerint a probléma komolyabb, mint ahogy azt az MVM Paks Zrt. kommunikálta: a december 29-i szűkszavú közlemény csak egy villamos berendezés meghibásodását jelezte, majd a december 31-i jelentésből derült ki, hogy a hármas blokk termelésének felét elveszítették a generátor leállítása miatt.
Címlapi kép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA
Az IMF vezetője kulturális különbségekre is felhívta a figyelmet. Tapasztalatai szerint az európaiak visszafogottan viszonyulnak saját eredményeikhez.
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.
Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
Technikai hiba miatt számolt fel indokolatlan ATM díjakat az OTP Bank egyes ügyfeleknek, a pénzintézet már dolgozik a visszatérítéseken.
A szakértő reagált az amerikai tőzsdepánikra: eldőlhet a dominó, amellyel újabb gazdasági válság jöhet?
A befektető figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor a New York-i Fed a devizaárfolyamok kapcsán konzultációt kezdeményezett piaci szereplőkkel.
Az év elején módosítják a bankok az előző év inflációjának megfelelően a számlaköltségeket. A
A dollár történelmi mélypontra süllyedt a forinttal szemben, miközben a devizapiacon egyre erősebb jelek utalnak egy lehetséges amerikai–japán közös intervencióra.
A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzésekhez képest.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.
