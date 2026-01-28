2026. január 28. szerda Károly, Karola
Paks, 2024. szeptember 22.Az áradó Duna a Paksi Atomerőműnél 2024. szeptember 22-én. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint továbbra sem veszélyezteti az árvíz az energiaellátás biztonságát. Az erőműnél szeptember 20-án reggel
Gazdaság

Kiderült, baj van a paksi atomerőmű egyik blokkjával: nagyobb a gond, mint elsőre hitték

Pénzcentrum
2026. január 28. 10:14

A Paks-3 blokkban december végén előre nem tervezett leállás történt, amely során egyik generátort ki kellett vonni a munkából. A javítás akár márciusig is elhúzódhat, a helyzet súlyosabb, mint az MVM Paks Zrt. korábbi közleményei sugallták, írja a HVG.

A Paks-3 egységben 2025. december 29-én először 100 MW kapacitás veszett el, majd két nappal később az egyik generátort teljesen ki kellett vonni a termelésből. A hármas blokk eredetileg évi rendszeres karbantartásra és üzemanyag-feltöltésre lett volna ütemezve, azonban a december végi események miatt fél gőzzel üzemelt, ami nem szerepelt a tervekben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendszerirányítás felé jelentett előre nem tervezett leállás kapcsán az eredetileg január 6-ra tervezett javítási határidőt többször módosították: először január 12-re, majd február 13-ra, végül március 5-re. Az ismételt csúszásokból arra lehet következtetni, hogy a hiba súlyosabb és összetettebb, mint eredetileg feltételezték.

Kapcsolódó cikkeink:

A HVG szerint a probléma komolyabb, mint ahogy azt az MVM Paks Zrt. kommunikálta: a december 29-i szűkszavú közlemény csak egy villamos berendezés meghibásodását jelezte, majd a december 31-i jelentésből derült ki, hogy a hármas blokk termelésének felét elveszítették a generátor leállítása miatt.

Címlapi kép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA
#energia #gazdaság #paks #leállás #mvm #energetika #atomerőmű #atomenergia #meghibásodás #paksi atomerőmű #energiaellátás

