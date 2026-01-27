Brutális tűzvész tombol: rengeteg tűzoltót vezényeltek ki, közel a totális katasztrófa

Oroszország megelőzte Kínát, Magyarország pedig a 57. helyre került a világ haderejének erősorrendjében.
Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek, amelyek közül kettő vészhelyzeti besorolást kapott - számolt be a BBC.
Victoria államban több településen elrendelték az evakuálást, illetve arra kérték a lakosokat, hogy vonuljanak óvóhelyre. A hatóságok felszólították az embereket, hogy folyamatosan kövessék a legfrissebb figyelmeztetéseket és útmutatásokat.
A meteorológiai szolgálat szerint egyes térségekben történelmi csúcsokat döntött a hőmérséklet: az egyik mérőállomáson 48,9 Celsius-fokot mértek, Melbourne-ben pedig 41 fokig emelkedett a hőmérséklet. Chris Hardman, a Victoria állami erdőtűz-védelmi szolgálat vezetője elmondta, hogy az extrém hőség rendkívüli módon megnehezíti a tűzoltók munkáját.
Az Otways környékén pusztító tűz különösen veszélyes, mert az erős szél parázseső formájában messzire sodorhatja az izzó szemcséket. Ezek a fő tűzfészek előtt is újabb tűzgócokat lobbantathatnak lángra. Komoly aggodalmat kelt a Larralea térségében keletkezett újabb tűz is. A károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, de a hatóságok szerint feltehető, hogy több ház leégett. Victoria mellett Dél-Ausztráliában is extrém tűzveszélyre figyelmeztettek a hatóságok.
Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a tartós hőség súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a gyerekek és a krónikus betegségben szenvedők: az extrém meleg a hőguta mellett akár szívinfarktust vagy agyvérzést is kiválthat.
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Moszkva szerint az EU politikai vezetése alkalmatlan a békeközvetítésre, miközben az amerikai szerepvállalást már jóval megértőbben kezeli.
Béketárgyalások: kulcsfontosságú bejelentést tett Zelenszkij, már csak ratifikálni kell az USA biztonsági garanciáit
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
