2026. január 27. kedd Angelika
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy erdőtűz és sötét füstfelhők a fenyvesben. A lángok kezdik károsítani a törzset. Az egész területet lángok borítják
Világ

Brutális tűzvész tombol: rengeteg tűzoltót vezényeltek ki, közel a totális katasztrófa

Pénzcentrum
2026. január 27. 18:43

Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek, amelyek közül kettő vészhelyzeti besorolást kapott - számolt be a BBC.

Victoria államban több településen elrendelték az evakuálást, illetve arra kérték a lakosokat, hogy vonuljanak óvóhelyre. A hatóságok felszólították az embereket, hogy folyamatosan kövessék a legfrissebb figyelmeztetéseket és útmutatásokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai szolgálat szerint egyes térségekben történelmi csúcsokat döntött a hőmérséklet: az egyik mérőállomáson 48,9 Celsius-fokot mértek, Melbourne-ben pedig 41 fokig emelkedett a hőmérséklet. Chris Hardman, a Victoria állami erdőtűz-védelmi szolgálat vezetője elmondta, hogy az extrém hőség rendkívüli módon megnehezíti a tűzoltók munkáját.

Az Otways környékén pusztító tűz különösen veszélyes, mert az erős szél parázseső formájában messzire sodorhatja az izzó szemcséket. Ezek a fő tűzfészek előtt is újabb tűzgócokat lobbantathatnak lángra. Komoly aggodalmat kelt a Larralea térségében keletkezett újabb tűz is. A károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, de a hatóságok szerint feltehető, hogy több ház leégett. Victoria mellett Dél-Ausztráliában is extrém tűzveszélyre figyelmeztettek a hatóságok.

Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a tartós hőség súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a gyerekek és a krónikus betegségben szenvedők: az extrém meleg a hőguta mellett akár szívinfarktust vagy agyvérzést is kiválthat.
Címlapkép: Getty Images
#katasztrófa #időjárás #hőség #meleg #világ #erdőtűz #evakuálás #természeti katasztrófa #hőhullám #ausztrália

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:30
19:03
18:54
18:43
18:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
1 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
2 hete
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
4
23 órája
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
5
6 napja
Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készpénzkímélő fizetési megoldások
A bank, - és hitelkártya valamint a csekk olyan szolgáltatás, amellyel készpénz nélkül is fizethetünk. A hasonló megoldások rengeteget spórolnak a magyar gazdaságnak, hiszen az elektronikus tranzakciók sokkal kevesebbe kerülnek, mint a készpénzesek. Ráadásul, amíg nem a farzsebünkben, hanem bankban van a pénzünk, addig más gazdasági szereplők is hozzáférhetnek, így olcsóbbak lehetnek a hitelek és „düböröghet” a gazdaság. Az MNB elemzései szerint több milliárd forintot takaríthatna meg az ország, ha minden készpénzes fizetés valamilyen elektronikus formában valósulna meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 19:03
Tényleg tönkreteszi a világot az AI? Kutatók jöttek rá valamire, borzalmas jövőnk lehet
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 18:03
Kvíz: Utaztál már repülővel? Tedd próbára tudásod, lássuk, mit tudsz a repülés világáról!
Agrárszektor  |  2026. január 27. 19:29
Hatalmas projekt indult a nemzeti parkunknál: erre költhetik a milliárdokat