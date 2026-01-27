Brutális tűzvész tombol: rengeteg tűzoltót vezényeltek ki, közel a totális katasztrófa

Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek, amelyek közül kettő vészhelyzeti besorolást kapott - számolt be a BBC.

Victoria államban több településen elrendelték az evakuálást, illetve arra kérték a lakosokat, hogy vonuljanak óvóhelyre. A hatóságok felszólították az embereket, hogy folyamatosan kövessék a legfrissebb figyelmeztetéseket és útmutatásokat.

A meteorológiai szolgálat szerint egyes térségekben történelmi csúcsokat döntött a hőmérséklet: az egyik mérőállomáson 48,9 Celsius-fokot mértek, Melbourne-ben pedig 41 fokig emelkedett a hőmérséklet. Chris Hardman, a Victoria állami erdőtűz-védelmi szolgálat vezetője elmondta, hogy az extrém hőség rendkívüli módon megnehezíti a tűzoltók munkáját.

Az Otways környékén pusztító tűz különösen veszélyes, mert az erős szél parázseső formájában messzire sodorhatja az izzó szemcséket. Ezek a fő tűzfészek előtt is újabb tűzgócokat lobbantathatnak lángra. Komoly aggodalmat kelt a Larralea térségében keletkezett újabb tűz is. A károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, de a hatóságok szerint feltehető, hogy több ház leégett. Victoria mellett Dél-Ausztráliában is extrém tűzveszélyre figyelmeztettek a hatóságok.

Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a tartós hőség súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a gyerekek és a krónikus betegségben szenvedők: az extrém meleg a hőguta mellett akár szívinfarktust vagy agyvérzést is kiválthat.