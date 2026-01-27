2026. január 27. kedd Angelika
Phoenix, 2024. június 7.Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje beszél a választási gyûlésén az arizonai Phoenixben 2024. június 6-án. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Egyesült Államokban.MTI
Világ

Trump ismét brutálisan megemelte a vámokat, sokkoló döntés jött az éjszaka

Pénzcentrum
2026. január 27. 09:44

Donald Trump 25 százalékra emeli a Dél-Koreából érkező importtermékek vámját, miután azzal vádolta meg Szöult, hogy nem tartja be a tavaly megkötött kereskedelmi megállapodást. A döntés több ágazatot is érint, miközben Dél-Korea sürgős tárgyalásokat kezdeményezne Washingtonnal, írja a BBC.

Donald Trump amerikai elnök közösségi médiában jelentette be, hogy 15 százalékról 25 százalékra emeli a Dél-Koreából érkező importtermékek vámját. Az intézkedés számos termékre kiterjed, köztük az autókra, a faipari termékekre, a gyógyszerekre, valamint minden további „kölcsönös vámra”.

Trump indoklása szerint a dél-koreai törvényhozás késlekedik a tavaly októberben megkötött kereskedelmi megállapodás jóváhagyásával, miközben az Egyesült Államok már teljesítette a vállalt kötelezettségeit, és csökkentette saját vámjait. Az elnök hangsúlyozta: Washington gyorsan cselekedett, Szöul viszont szerinte nem tartja be az egyezség feltételeit.

A dél-koreai kormány közölte, hivatalos értesítést egyelőre nem kapott a vámemelésről, ugyanakkor azonnali tárgyalásokat kezdeményezne az amerikai féllel. Jelezték azt is, hogy az ipari miniszter – aki jelenleg Kanadában tartózkodik – a lehető leghamarabb Washingtonba utazik, hogy egyeztessen Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel.

Szöul és Washington tavaly októberben kötött megállapodása egy 350 milliárd dolláros dél-koreai befektetési vállalást is tartalmazott az Egyesült Államokban, részben a hajógyártás területén. A következő hónapban a felek abban is megállapodtak, hogy az USA csökkenti bizonyos termékek vámjait, amint Dél-Korea megkezdi a ratifikációs folyamatot. Az egyezményt november végén terjesztették a dél-koreai nemzetgyűlés elé, ahol várhatóan februárban születhet döntés.

A vámokat az importáló vállalatok fizetik meg, vagyis ebben az esetben amerikai cégekre hárul a 25 százalékos teher. Trump második elnöki ciklusa során rendszeresen alkalmazza a vámokat külpolitikai nyomásgyakorlási eszközként: nemrég Kanadát 100 százalékos vámokkal fenyegette meg, korábban pedig több ország ellen is hasonló lépéseket helyezett kilátásba különböző geopolitikai viták miatt.

Címlapi kép: Allison Dinner, MTI/MTVA
