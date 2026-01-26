Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
Enyhülhet a feszültség Izraelben? Ezt a feltételt támasztották
Izrael csak akkor nyitja meg újra a Gázai övezet és Egyiptom közötti kulcsfontosságú rafahi határátkelőt, ha lezárul az utolsó izraeli túsz holttestének felkutatására indított hadművelet.
A határátkelő 2024 májusa óta nagyrészt zárva van, miután az izraeli erők elfoglalták a palesztin oldalt. Az átkelőhelynek az októberben életbe lépett tűzszünet első szakaszában kellett volna újranyílnia, Izrael azonban ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a Hamász mindent megtegyen Ran Gvili törzsőrmester holttestének visszaszolgáltatásáért - írja a BBC.
Az izraeli hadsereg vasárnap közölte, hogy megkezdte a keresést Észak-Gázában. Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat. A hosszú idő alatt összegyűjtött hírszerzési adatok arra utalnak, hogy Gvili maradványait a Szedzsaija és a Daradzs Tuffah városrészekben temethették el.
A helyszínen speciális egységek dolgoznak, köztük rabbik, keresőcsapatok és mobil röntgengépekkel felszerelt fogorvos szakértők.
A Hamász katonai szárnya, az Izzedín al-Kasszám Brigádok vasárnap közölte, hogy minden birtokukban lévő információt átadtak a közvetítőknek a holttest feltételezett hollétéről.
A 24 éves rendőrt a 2023. október 7-i támadás során ölték meg az Alumim kibucban, holttestét pedig túszként vitték Gázába. Családja határozottan ellenezte a határátkelő megnyitását, amíg a fiút haza nem hozzák.
A tárgyalások közben az amerikai közvetítők továbbra is nyomást gyakorolnak mindkét félre a békefolyamat előmozdítása érdekében. Szombaton Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje izraeli vezetőkkel tárgyalt a megállapodás második szakaszának végrehajtásáról.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Moszkva szerint az EU politikai vezetése alkalmatlan a békeközvetítésre, miközben az amerikai szerepvállalást már jóval megértőbben kezeli.
Béketárgyalások: kulcsfontosságú bejelentést tett Zelenszkij, már csak ratifikálni kell az USA biztonsági garanciáit
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon.
A CashTag legújabb adásban Grönlandról volt szó, és arról, hogy miért fórósodott fel a nemzetközi helyzet ennyire a sziget körül és miért érdekes ennyire a...
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
Elképesztő csúcsfegyvert vetett be az Egyesült Államok: ezért vált működésképtelenné az orosz légvédelem?
Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak.
Az orosz fegyveres erők ezeket a módosított harcjárműveket elsősorban nagyobb szabású gépesített támadásoknál vetik be.
Mindez különösen kényes geopolitikai pillanatban történik Európa számára.
Donald Trump kilátásba helyezte, hogy minden importtermékre 100 százalékos vámtarifát vet ki
A tárgyalások idején Oroszország éjjelre időzítve drónokkal és rakétákkal indított nagyszabású légicsapást Kijev és Harkiv városai ellen.
A lépéssel a Központi Katonai Bizottság létszáma történelmi mélypontra csökkent.
A 2026-os stratégia a korábbi éveknél erősebben helyezi a hangsúlyt az USA területének védelmére.
A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.
A sikeres akció hátterében alapos, többnapos felderítő munka állt.
