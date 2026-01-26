2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
2 °C Budapest
A fotó Jeruzsálemben, Izraelben készült
Világ

Enyhülhet a feszültség Izraelben? Ezt a feltételt támasztották

Pénzcentrum
2026. január 26. 20:40

Izrael csak akkor nyitja meg újra a Gázai övezet és Egyiptom közötti kulcsfontosságú rafahi határátkelőt, ha lezárul az utolsó izraeli túsz holttestének felkutatására indított hadművelet.

A határátkelő 2024 májusa óta nagyrészt zárva van, miután az izraeli erők elfoglalták a palesztin oldalt. Az átkelőhelynek az októberben életbe lépett tűzszünet első szakaszában kellett volna újranyílnia, Izrael azonban ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a Hamász mindent megtegyen Ran Gvili törzsőrmester holttestének visszaszolgáltatásáért - írja a BBC.

Az izraeli hadsereg vasárnap közölte, hogy megkezdte a keresést Észak-Gázában. Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat. A hosszú idő alatt összegyűjtött hírszerzési adatok arra utalnak, hogy Gvili maradványait a Szedzsaija és a Daradzs Tuffah városrészekben temethették el.

A helyszínen speciális egységek dolgoznak, köztük rabbik, keresőcsapatok és mobil röntgengépekkel felszerelt fogorvos szakértők.

A Hamász katonai szárnya, az Izzedín al-Kasszám Brigádok vasárnap közölte, hogy minden birtokukban lévő információt átadtak a közvetítőknek a holttest feltételezett hollétéről.

A 24 éves rendőrt a 2023. október 7-i támadás során ölték meg az Alumim kibucban, holttestét pedig túszként vitték Gázába. Családja határozottan ellenezte a határátkelő megnyitását, amíg a fiút haza nem hozzák.

A tárgyalások közben az amerikai közvetítők továbbra is nyomást gyakorolnak mindkét félre a békefolyamat előmozdítása érdekében. Szombaton Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje izraeli vezetőkkel tárgyalt a megállapodás második szakaszának végrehajtásáról.
Címlapkép: Getty Images
#határ #világ #konfliktus #usa #donald trump #háború #hamasz #Közel-Kelet #gázai övezet #gáza #béketárgyalás

21:37
21:20
20:59
20:40
20:27
