Nem lesz kegyes az időjárás azokhoz, akik szabadtéri programmal búcsúztatnák az óévet. Szilveszter éjjelén fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, ráadásul az élénk szél miatt a...
Mennyi az esélye, hogy az oroszok megtámadják Magyarországot? Készül a paktum: rengeteg magyar élete múlik ezen
Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen - jelentette be az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ hírügynökség közlése alapján.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Moszkva hajlandó jogilag kötelező érvényű írásos biztosítékot adni a NATO-tagállamok számára arról, hogy nem áll szándékában megtámadni őket. A nyilatkozatról a TASZSZ orosz állami hírügynökség nyomán a Portfolio számolt be. A szóvivő kifejtette, hogy a dokumentum konkrét formájáról tárgyalások során lehetne megállapodni, de hangsúlyozta, hogy annak "teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie".
Zaharova szerint Oroszország "nyitott" a komoly, pragmatikus és egyenlő alapokon nyugvó párbeszédre. Ezzel párhuzamosan bírálta a nyugati országokat, kijelentve, hogy "a legtöbb nyugati ország a katonai-politikai és gazdasági eszkalációt választotta, ami nyomásgyakorlássá alakul, illetve már nyomásgyakorlássá vált." Az orosz diplomata álláspontja szerint a jelenlegi feszült helyzet kialakulásáért és eszkalálódásáért teljes mértékben a nyugati államok felelősek, ahogyan az elszalasztott lehetőségekért is, különösen az európai és globális biztonság területén.
Kilencvenegy éves korában elhunyt Brigitte Bardot, a nemzetközileg elismert francia filmcsillag és állatvédő aktivista.
A Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit.
A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést.
"Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.
Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben.
Karácsony első napján országszerte 137 alkalommal riasztották a tűzoltókat.
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.
A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.
Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról
Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.
Ez lehet Donald Trump "iraki háborúja"? Már elindult a folyamat, nem titkolja, minden olajat lenyúlna ettől az országtól
Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el.
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény. Rómában és Magyarországon is.
Az egyházfő első karácsonyi szentmiséjét tartja májusi megválasztása után, és elődeihez képest máskor fogja kezdeni azt.
Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt.
