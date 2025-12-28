Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen - jelentette be az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ hírügynökség közlése alapján.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Moszkva hajlandó jogilag kötelező érvényű írásos biztosítékot adni a NATO-tagállamok számára arról, hogy nem áll szándékában megtámadni őket. A nyilatkozatról a TASZSZ orosz állami hírügynökség nyomán a Portfolio számolt be. A szóvivő kifejtette, hogy a dokumentum konkrét formájáról tárgyalások során lehetne megállapodni, de hangsúlyozta, hogy annak "teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie".

Zaharova szerint Oroszország "nyitott" a komoly, pragmatikus és egyenlő alapokon nyugvó párbeszédre. Ezzel párhuzamosan bírálta a nyugati országokat, kijelentve, hogy "a legtöbb nyugati ország a katonai-politikai és gazdasági eszkalációt választotta, ami nyomásgyakorlássá alakul, illetve már nyomásgyakorlássá vált." Az orosz diplomata álláspontja szerint a jelenlegi feszült helyzet kialakulásáért és eszkalálódásáért teljes mértékben a nyugati államok felelősek, ahogyan az elszalasztott lehetőségekért is, különösen az európai és globális biztonság területén.