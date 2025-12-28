2025. december 28. vasárnap Kamilla
4 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
|
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Oroszország és a NATO zászlaja. Zászlók repedezett háttéren. Politikai konfliktus, gazdaság, háborús válság, kapcsolat fogalma.
Világ

Mennyi az esélye, hogy az oroszok megtámadják Magyarországot? Készül a paktum: rengeteg magyar élete múlik ezen

Pénzcentrum
2025. december 28. 11:29

Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen - jelentette be az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ hírügynökség közlése alapján.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Moszkva hajlandó jogilag kötelező érvényű írásos biztosítékot adni a NATO-tagállamok számára arról, hogy nem áll szándékában megtámadni őket. A nyilatkozatról a TASZSZ orosz állami hírügynökség nyomán a Portfolio számolt be. A szóvivő kifejtette, hogy a dokumentum konkrét formájáról tárgyalások során lehetne megállapodni, de hangsúlyozta, hogy annak "teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zaharova szerint Oroszország "nyitott" a komoly, pragmatikus és egyenlő alapokon nyugvó párbeszédre. Ezzel párhuzamosan bírálta a nyugati országokat, kijelentve, hogy "a legtöbb nyugati ország a katonai-politikai és gazdasági eszkalációt választotta, ami nyomásgyakorlássá alakul, illetve már nyomásgyakorlássá vált." Az orosz diplomata álláspontja szerint a jelenlegi feszült helyzet kialakulásáért és eszkalálódásáért teljes mértékben a nyugati államok felelősek, ahogyan az elszalasztott lehetőségekért is, különösen az európai és globális biztonság területén.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #magyarország #oroszország #világ #megállapodás #külpolitika #háború #nato #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:07
11:35
11:29
11:03
10:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
2025. december 26.
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
2 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
3 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
4
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
5
3 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalany
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 12:07
Mi a f* volt ez az év?! Íme 2025 legdurvább autós esetei, karamboljai - eredeti dashcam felvételek!
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 11:03
Brutál számlát kaphatnak a magyar ingatlantulajok 2025 végén: nincs mese, ezt ki kell fizetni!
Agrárszektor  |  2025. december 28. 11:02
Elképesztő kutatás látott napvilágot: erre senki sem gondolt volna