Orosz drónok csaptak le egy Kárpátaljáról induló vonatra, többen meghaltak

Orosz dróntámadás érte azt a személyvonatot, amely Kárpátaljáról Kelet-Ukrajnába közlekedett: a támadásban legalább öten életüket vesztették. Az ukrán vezetés terrorcselekménynek minősítette az esetet, írja a Reuters.

Orosz Sahed típusú drónok támadták meg azt a civil személyvonatot, amely az Ungvári járásban található Csap érintésével Lviv és Harkiv felől a Harkivi területen fekvő Barvinkove felé tartott. A szerelvényen több mint 200 utas utazott, közülük 18-an abban a vagonban tartózkodtak, amely közvetlen találatot kapott.

A hatóságok közlése szerint három drónt indítottak a vonat ellen: egy közvetlenül eltalálta az egyik kocsit, míg a másik kettő a szerelvény mellett csapódott be. A támadás után készült felvételeken legalább két, lángokban álló vasúti kocsi látható. A halálos áldozatok száma öt fő.

Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes az esetet orosz terrortámadásnak nevezte, hasonlóan Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz. Az államfő hangsúlyozta: egy civil vasúti járat elleni dróntámadás semmilyen körülmények között nem indokolható katonai megfontolásokkal.

„Bárhol a világon egy civil vonat elleni támadás terrorcselekménynek minősül. Ennek nincs és nem is lehet katonai megfontolás” – fogalmazott Zelenszkij.