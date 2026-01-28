2026. január 28. szerda Károly, Karola
orosz-ukrán háború, költségvetés, finanszírozás
Világ

Orosz drónok csaptak le egy Kárpátaljáról induló vonatra, többen meghaltak

Pénzcentrum
2026. január 28. 08:03

Orosz dróntámadás érte azt a személyvonatot, amely Kárpátaljáról Kelet-Ukrajnába közlekedett: a támadásban legalább öten életüket vesztették. Az ukrán vezetés terrorcselekménynek minősítette az esetet, írja a Reuters.

Orosz Sahed típusú drónok támadták meg azt a civil személyvonatot, amely az Ungvári járásban található Csap érintésével Lviv és Harkiv felől a Harkivi területen fekvő Barvinkove felé tartott. A szerelvényen több mint 200 utas utazott, közülük 18-an abban a vagonban tartózkodtak, amely közvetlen találatot kapott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóságok közlése szerint három drónt indítottak a vonat ellen: egy közvetlenül eltalálta az egyik kocsit, míg a másik kettő a szerelvény mellett csapódott be. A támadás után készült felvételeken legalább két, lángokban álló vasúti kocsi látható. A halálos áldozatok száma öt fő.

Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes az esetet orosz terrortámadásnak nevezte, hasonlóan Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz. Az államfő hangsúlyozta: egy civil vasúti járat elleni dróntámadás semmilyen körülmények között nem indokolható katonai megfontolásokkal.

„Bárhol a világon egy civil vonat elleni támadás terrorcselekménynek minősül. Ennek nincs és nem is lehet katonai megfontolás” – fogalmazott Zelenszkij.
Címlapkép: Getty Images
#vonat #vasút #ukrajna #oroszország #haláleset #világ #drón #terrorcselekmény #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

