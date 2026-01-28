A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.
Orosz drónok csaptak le egy Kárpátaljáról induló vonatra, többen meghaltak
Orosz dróntámadás érte azt a személyvonatot, amely Kárpátaljáról Kelet-Ukrajnába közlekedett: a támadásban legalább öten életüket vesztették. Az ukrán vezetés terrorcselekménynek minősítette az esetet, írja a Reuters.
Orosz Sahed típusú drónok támadták meg azt a civil személyvonatot, amely az Ungvári járásban található Csap érintésével Lviv és Harkiv felől a Harkivi területen fekvő Barvinkove felé tartott. A szerelvényen több mint 200 utas utazott, közülük 18-an abban a vagonban tartózkodtak, amely közvetlen találatot kapott.
A hatóságok közlése szerint három drónt indítottak a vonat ellen: egy közvetlenül eltalálta az egyik kocsit, míg a másik kettő a szerelvény mellett csapódott be. A támadás után készült felvételeken legalább két, lángokban álló vasúti kocsi látható. A halálos áldozatok száma öt fő.
Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes az esetet orosz terrortámadásnak nevezte, hasonlóan Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz. Az államfő hangsúlyozta: egy civil vasúti járat elleni dróntámadás semmilyen körülmények között nem indokolható katonai megfontolásokkal.
„Bárhol a világon egy civil vonat elleni támadás terrorcselekménynek minősül. Ennek nincs és nem is lehet katonai megfontolás” – fogalmazott Zelenszkij.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
Oroszország megelőzte Kínát, Magyarország pedig a 57. helyre került a világ haderejének erősorrendjében.
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében.
További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
