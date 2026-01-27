Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el Kijevtől - derül ki a Financial Times jelentéséből.
A Financial Times információi szerint Donald Trump amerikai elnök feltételhez köti az Egyesült Államok biztonsági garanciáinak megadását Ukrajna számára. A lap nyolc, névtelenséget kérő forrásra hivatkozva állítja, hogy Washington elvárja Kijevtől egy békeszerződés aláírását, amely magában foglalná a Donbasz régió átadását Oroszországnak.
A jelentés szerint az amerikai adminisztráció a területi engedményekért cserébe jelentős fegyverszállítmányokat ajánlana fel Ukrajnának, hogy békeidőben megerősíthesse védelmi képességeit egy esetleges jövőbeli orosz agresszióval szemben. A hír egyelőre hivatalos megerősítés nélkül áll.
A Donbasz megszerzését Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2022-es ukrajnai invázió egyik fő indokának nevezte. Moszkva visszatérően az itteni orosz lakosságra hivatkozik. A régió két ukrán megyéből, Luhanszkból és Donyeckből áll, amelyek nagy részét az orosz haderő már elfoglalta, bár jelentős áldozatok árán.
Jelenleg Luhansz megye szinte teljes egésze, valamint Donyeck megye döntő többsége orosz ellenőrzés alatt áll. Utóbbiban azonban kulcsfontosságú területek, köztük Kramatorszk és Szlovjanszk továbbra is ukrán kézen vannak. Ezek a háború előtt 100 ezer főnél is nagyobb lakosságú, erődítménnyé alakított települések, amelyek bevétele szakértői vélemények szerint hosszú hónapokba, akár évekbe telne, és rendkívül sok áldozattal járna Moszkva számára.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Donbasz átadásának lehetősége korábban is felmerült a tárgyalások során, azonban az ukrán vezetés mindeddig elutasította ezt az opciót.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Moszkva szerint az EU politikai vezetése alkalmatlan a békeközvetítésre, miközben az amerikai szerepvállalást már jóval megértőbben kezeli.
Béketárgyalások: kulcsfontosságú bejelentést tett Zelenszkij, már csak ratifikálni kell az USA biztonsági garanciáit
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon.
A CashTag legújabb adásban Grönlandról volt szó, és arról, hogy miért fórósodott fel a nemzetközi helyzet ennyire a sziget körül és miért érdekes ennyire a...
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
Elképesztő csúcsfegyvert vetett be az Egyesült Államok: ezért vált működésképtelenné az orosz légvédelem?
Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak.
Az orosz fegyveres erők ezeket a módosított harcjárműveket elsősorban nagyobb szabású gépesített támadásoknál vetik be.
Mindez különösen kényes geopolitikai pillanatban történik Európa számára.
Donald Trump kilátásba helyezte, hogy minden importtermékre 100 százalékos vámtarifát vet ki
A tárgyalások idején Oroszország éjjelre időzítve drónokkal és rakétákkal indított nagyszabású légicsapást Kijev és Harkiv városai ellen.
A lépéssel a Központi Katonai Bizottság létszáma történelmi mélypontra csökkent.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.