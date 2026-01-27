2026. január 27. kedd Angelika
Közelkép Ukrajna nemzeti lobogójáról, amely a szélben lobog a kijevi kormányépületnél az orosz-ukrán konfliktus idején.
Világ

Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?

Pénzcentrum
2026. január 27. 08:44

Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el Kijevtől - derül ki a Financial Times jelentéséből.

A Financial Times információi szerint Donald Trump amerikai elnök feltételhez köti az Egyesült Államok biztonsági garanciáinak megadását Ukrajna számára. A lap nyolc, névtelenséget kérő forrásra hivatkozva állítja, hogy Washington elvárja Kijevtől egy békeszerződés aláírását, amely magában foglalná a Donbasz régió átadását Oroszországnak.

A jelentés szerint az amerikai adminisztráció a területi engedményekért cserébe jelentős fegyverszállítmányokat ajánlana fel Ukrajnának, hogy békeidőben megerősíthesse védelmi képességeit egy esetleges jövőbeli orosz agresszióval szemben. A hír egyelőre hivatalos megerősítés nélkül áll.

A Donbasz megszerzését Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2022-es ukrajnai invázió egyik fő indokának nevezte. Moszkva visszatérően az itteni orosz lakosságra hivatkozik. A régió két ukrán megyéből, Luhanszkból és Donyeckből áll, amelyek nagy részét az orosz haderő már elfoglalta, bár jelentős áldozatok árán.

Jelenleg Luhansz megye szinte teljes egésze, valamint Donyeck megye döntő többsége orosz ellenőrzés alatt áll. Utóbbiban azonban kulcsfontosságú területek, köztük Kramatorszk és Szlovjanszk továbbra is ukrán kézen vannak. Ezek a háború előtt 100 ezer főnél is nagyobb lakosságú, erődítménnyé alakított települések, amelyek bevétele szakértői vélemények szerint hosszú hónapokba, akár évekbe telne, és rendkívül sok áldozattal járna Moszkva számára.

A Donbasz átadásának lehetősége korábban is felmerült a tárgyalások során, azonban az ukrán vezetés mindeddig elutasította ezt az opciót.
#invázió #ukrajna #oroszország #fegyver #világ #usa #donald trump #geopolitika #vlagyimir putyin #külpolitika #orosz-ukrán háború

