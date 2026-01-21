2026. január 21. szerda Ágnes
Davos, Switzerland - December 8, 2022: Davos Congress Centre where prestigious annual World Economic Forum takes place in Switzerland
Világ

Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka

Pénzcentrum
2026. január 21. 14:56

Kérdésessé vált a Világgazdasági Fórum davosi csúcstalálkozójának jövője, mivel a szervezet vezetése komolyan fontolgatja a rendezvény elköltöztetését, illetve több város között történő megosztását. A kezdeményezés mögött elsősorban a logisztikai nehézségek és a fórum megújításának igénye áll.

A Financial Times értesülései szerint a Világgazdasági Fórum (WEF) irányítói napirendre vették, hogy a világhírű gazdasági csúcstalálkozót elköltöztessék jelenlegi helyszínéről, a svájci Davosból. A döntéshozók attól tartanak, hogy a rendezvény kinőtte a hagyományos alpesi üdülőhely kapacitásait.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A költözés gondolatát Larry Fink, a BlackRock befektetési óriás vezérigazgatója vetette fel, aki jelenleg a WEF igazgatótanácsának ideiglenes társelnöke. Fink informális egyeztetéseken javasolta, hogy a találkozót vagy véglegesen helyezzék át máshová, vagy vezessenek be egy rotációs rendszert, amelyben több város felváltva adhatna otthont az eseménynek. A lehetséges helyszínek között felmerült Detroit és Dublin neve is.

A BlackRock első embere a fórum arculatát is át kívánja alakítani. A rendezvényt gyakran éri az a bírálat, hogy túlságosan elitista, és elszakadt a mindennapi valóságtól. Fink hétfői blogbejegyzésében így fogalmazott: "Kezdjünk el valami újat: jelenjünk meg, és hallgassuk meg azokat a helyeket, ahol a modern világot valójában építik. Davos, igen. De olyan helyszínek is, mint Detroit, Dublin, Dzsakarta vagy Buenos Aires."

Kapcsolódó cikkeink:

Bár a WEF vezetői továbbra is Davost tekintik a fórum szellemi és fizikai központjának, zárt ajtók mögött elismerik az egyre súlyosabb gyakorlati és stratégiai kihívásokat. Egy magas rangú tisztségviselő például arról számolt be, hogy az idei eseményre tartva három és fél órát vesztegelt a forgalmi dugóban, mire eljutott a kis hegyi településre.

Az immár öt napig tartó rendezvény ma már több tízezer látogatót vonz. A protokolláris vendégek – köztük államfők, kormányfők, vállalatvezetők és civil szervezetek képviselői – mellett a főutca környékén számos nem hivatalos találkozóhely működik. Ezeket államok, multinacionális cégek és érdekcsoportok tartják fenn, és gyakran itt zajlanak a legfontosabb háttéregyeztetések.

A WEF képviselői maguk is elismerik, hogy komoly gondot jelentenek a korlátozott szálláskapacitások, a rendkívül magas biztonsági költségek és a helyi infrastruktúra szűk keresztmetszetei. Donald Trump amerikai elnök szerdára tervezett látogatása várhatóan tovább bonyolítja a logisztikai helyzetet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz. A fórum számos vezetője szintén azt szeretné, ha a találkozó mindenképpen Európában maradna, akkor is, ha a jövőben több helyszín között váltakozna.

A helyszínről zajló vita időben egybeesik a WEF vezetési struktúrájának átalakulásával. Klaus Schwab, a szervezet alapítója tavaly áprilisban távozott posztjáról, miután visszaélésekkel és irányítási hiányosságokkal kapcsolatos vádak merültek fel. A múlt évben lefolytatott belső vizsgálat nem tárt fel súlyos jogsértést vagy bűncselekményt, mindössze kisebb eljárásbeli hiányosságokat azonosított.

A körülmények összességében új korszak kezdetét jelzik a fórum életében. Az átmeneti vezetés kénytelen alapjaiban újragondolni a szervezet jövőbeli működését, beleértve a találkozók helyszínét, struktúráját és célrendszerét is.
Címlapkép: Getty Images
