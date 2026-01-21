Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka

Kérdésessé vált a Világgazdasági Fórum davosi csúcstalálkozójának jövője, mivel a szervezet vezetése komolyan fontolgatja a rendezvény elköltöztetését, illetve több város között történő megosztását. A kezdeményezés mögött elsősorban a logisztikai nehézségek és a fórum megújításának igénye áll.

A Financial Times értesülései szerint a Világgazdasági Fórum (WEF) irányítói napirendre vették, hogy a világhírű gazdasági csúcstalálkozót elköltöztessék jelenlegi helyszínéről, a svájci Davosból. A döntéshozók attól tartanak, hogy a rendezvény kinőtte a hagyományos alpesi üdülőhely kapacitásait.

A költözés gondolatát Larry Fink, a BlackRock befektetési óriás vezérigazgatója vetette fel, aki jelenleg a WEF igazgatótanácsának ideiglenes társelnöke. Fink informális egyeztetéseken javasolta, hogy a találkozót vagy véglegesen helyezzék át máshová, vagy vezessenek be egy rotációs rendszert, amelyben több város felváltva adhatna otthont az eseménynek. A lehetséges helyszínek között felmerült Detroit és Dublin neve is.

A BlackRock első embere a fórum arculatát is át kívánja alakítani. A rendezvényt gyakran éri az a bírálat, hogy túlságosan elitista, és elszakadt a mindennapi valóságtól. Fink hétfői blogbejegyzésében így fogalmazott: "Kezdjünk el valami újat: jelenjünk meg, és hallgassuk meg azokat a helyeket, ahol a modern világot valójában építik. Davos, igen. De olyan helyszínek is, mint Detroit, Dublin, Dzsakarta vagy Buenos Aires."

Bár a WEF vezetői továbbra is Davost tekintik a fórum szellemi és fizikai központjának, zárt ajtók mögött elismerik az egyre súlyosabb gyakorlati és stratégiai kihívásokat. Egy magas rangú tisztségviselő például arról számolt be, hogy az idei eseményre tartva három és fél órát vesztegelt a forgalmi dugóban, mire eljutott a kis hegyi településre.

Az immár öt napig tartó rendezvény ma már több tízezer látogatót vonz. A protokolláris vendégek – köztük államfők, kormányfők, vállalatvezetők és civil szervezetek képviselői – mellett a főutca környékén számos nem hivatalos találkozóhely működik. Ezeket államok, multinacionális cégek és érdekcsoportok tartják fenn, és gyakran itt zajlanak a legfontosabb háttéregyeztetések.

A WEF képviselői maguk is elismerik, hogy komoly gondot jelentenek a korlátozott szálláskapacitások, a rendkívül magas biztonsági költségek és a helyi infrastruktúra szűk keresztmetszetei. Donald Trump amerikai elnök szerdára tervezett látogatása várhatóan tovább bonyolítja a logisztikai helyzetet.

Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz. A fórum számos vezetője szintén azt szeretné, ha a találkozó mindenképpen Európában maradna, akkor is, ha a jövőben több helyszín között váltakozna.

A helyszínről zajló vita időben egybeesik a WEF vezetési struktúrájának átalakulásával. Klaus Schwab, a szervezet alapítója tavaly áprilisban távozott posztjáról, miután visszaélésekkel és irányítási hiányosságokkal kapcsolatos vádak merültek fel. A múlt évben lefolytatott belső vizsgálat nem tárt fel súlyos jogsértést vagy bűncselekményt, mindössze kisebb eljárásbeli hiányosságokat azonosított.

A körülmények összességében új korszak kezdetét jelzik a fórum életében. Az átmeneti vezetés kénytelen alapjaiban újragondolni a szervezet jövőbeli működését, beleértve a találkozók helyszínét, struktúráját és célrendszerét is.