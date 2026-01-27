Mi történt? Meghátráltak az orosz csapatok a hatalmas nyomás miatt

Az ukrán déli védelmi erők szóvivője szerint az orosz katonák kivonultak a Herszon megyében található Olekszijivszkij-szigetről, miután az ukrán fegyveres erők folyamatos nyomást gyakoroltak rájuk. A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.

Vlagyiszlav Voloszin, a déli védelmi erők képviselője az Ukrinform hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy az orosz alakulatok visszavonulása két fő tényező együttes hatásának eredménye. Egyrészt az ukrán hadsereg kitartó katonai tevékenysége, másrészt az ott szolgáló orosz személyi állomány romló morálja vezetett a pozíciók feladásához - írja az Ukrinform.

A rendelkezésre álló hírszerzési információk szerint az orosz hadsereg jelenleg nem rendelkezik olyan kapacitásokkal, amelyek lehetővé tennék számára a szigetre való visszatérést – tette hozzá a szóvivő.

Voloszin tájékoztatása szerint a herszoni frontszakaszon az orosz haderő átszervezési műveleteket hajt végre. Az ejtőernyős alakulatokat az Orihiv térségébe csoportosítják át, ahol a támadó hadműveletek folytatásához van szükség megerősítésre.

Az Olekszijivszkij-sziget a Dnyeper torkolatvidékén helyezkedik el. A folyó északi partja ukrán fennhatóság alatt áll, míg a déli oldal orosz ellenőrzés alatt maradt. A deltatorkolatban található kisebb szigetek korábban ukrán felügyelet alatt álltak, jelenleg azonban többnyire senki által nem ellenőrzött, vitatott területnek számítanak.