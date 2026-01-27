2026. január 27. kedd Angelika
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Orosz katonai harckocsi pályák közelről
Világ

Mi történt? Meghátráltak az orosz csapatok a hatalmas nyomás miatt

Pénzcentrum
2026. január 27. 14:59

Az ukrán déli védelmi erők szóvivője szerint az orosz katonák kivonultak a Herszon megyében található Olekszijivszkij-szigetről, miután az ukrán fegyveres erők folyamatos nyomást gyakoroltak rájuk. A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.

Vlagyiszlav Voloszin, a déli védelmi erők képviselője az Ukrinform hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy az orosz alakulatok visszavonulása két fő tényező együttes hatásának eredménye. Egyrészt az ukrán hadsereg kitartó katonai tevékenysége, másrészt az ott szolgáló orosz személyi állomány romló morálja vezetett a pozíciók feladásához - írja az Ukrinform.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendelkezésre álló hírszerzési információk szerint az orosz hadsereg jelenleg nem rendelkezik olyan kapacitásokkal, amelyek lehetővé tennék számára a szigetre való visszatérést – tette hozzá a szóvivő.

Kapcsolódó cikkeink:

Voloszin tájékoztatása szerint a herszoni frontszakaszon az orosz haderő átszervezési műveleteket hajt végre. Az ejtőernyős alakulatokat az Orihiv térségébe csoportosítják át, ahol a támadó hadműveletek folytatásához van szükség megerősítésre.

Az Olekszijivszkij-sziget a Dnyeper torkolatvidékén helyezkedik el. A folyó északi partja ukrán fennhatóság alatt áll, míg a déli oldal orosz ellenőrzés alatt maradt. A deltatorkolatban található kisebb szigetek korábban ukrán felügyelet alatt álltak, jelenleg azonban többnyire senki által nem ellenőrzött, vitatott területnek számítanak.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #orosz #donald trump #hadsereg #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #fegyveres konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:29
15:13
14:59
14:50
14:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
2026. január 27.
Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
7 napja
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
2 hete
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
4
6 napja
Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka
5
19 órája
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
PÉNZÜGYI KISOKOS
PPP - Public Private Partnership
Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt benne partnerként, például autópálya-építésben.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 14:12
Itt az MNB kamatdöntése: összeült a Monetáris Tanács, ez lesz a jegybanki alapkamattal
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 13:59
Januári rezsistop: fontos bejelentést tett az MVM, ezt tedd, ha már kaptál fűtésszámlát
Agrárszektor  |  2026. január 27. 14:34
Beindultak a franciák: felpörgött a spárgabiznisz az országban