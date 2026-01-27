Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
Mi történt? Meghátráltak az orosz csapatok a hatalmas nyomás miatt
Az ukrán déli védelmi erők szóvivője szerint az orosz katonák kivonultak a Herszon megyében található Olekszijivszkij-szigetről, miután az ukrán fegyveres erők folyamatos nyomást gyakoroltak rájuk. A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Vlagyiszlav Voloszin, a déli védelmi erők képviselője az Ukrinform hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy az orosz alakulatok visszavonulása két fő tényező együttes hatásának eredménye. Egyrészt az ukrán hadsereg kitartó katonai tevékenysége, másrészt az ott szolgáló orosz személyi állomány romló morálja vezetett a pozíciók feladásához - írja az Ukrinform.
A rendelkezésre álló hírszerzési információk szerint az orosz hadsereg jelenleg nem rendelkezik olyan kapacitásokkal, amelyek lehetővé tennék számára a szigetre való visszatérést – tette hozzá a szóvivő.
Voloszin tájékoztatása szerint a herszoni frontszakaszon az orosz haderő átszervezési műveleteket hajt végre. Az ejtőernyős alakulatokat az Orihiv térségébe csoportosítják át, ahol a támadó hadműveletek folytatásához van szükség megerősítésre.
Az Olekszijivszkij-sziget a Dnyeper torkolatvidékén helyezkedik el. A folyó északi partja ukrán fennhatóság alatt áll, míg a déli oldal orosz ellenőrzés alatt maradt. A deltatorkolatban található kisebb szigetek korábban ukrán felügyelet alatt álltak, jelenleg azonban többnyire senki által nem ellenőrzött, vitatott területnek számítanak.
További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Moszkva szerint az EU politikai vezetése alkalmatlan a békeközvetítésre, miközben az amerikai szerepvállalást már jóval megértőbben kezeli.
Béketárgyalások: kulcsfontosságú bejelentést tett Zelenszkij, már csak ratifikálni kell az USA biztonsági garanciáit
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon.
A CashTag legújabb adásban Grönlandról volt szó, és arról, hogy miért fórósodott fel a nemzetközi helyzet ennyire a sziget körül és miért érdekes ennyire a...
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
