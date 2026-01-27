A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Sokkoló jelentések záporoznak Iránból: brutális, mennyi tüntetőt öltek meg a rezsim emberei
Az Egyesült Államokban működő iráni Human Rights Activists News Agency szerint már több mint hatezren haltak meg az iráni kormányellenes tüntetésekhez kapcsolódó erőszakban. A szervezet keddi közlése alapján a december végén indult megmozdulások halálos áldozatainak száma elérte a 6126 főt. További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
A HRANA adatai szerint az áldozatok közül 5777-en tüntetők voltak, 86-an kiskorúak. A halottak között szerepel 214 biztonsági erőhöz tartozó személy is. Emellett 49 olyan ember is életét vesztette, aki nem vett részt a demonstrációkban, csak a helyszín közelében tartózkodott.
A szervezet több mint 41 800 őrizetbe vételről is beszámolt. Korábban azzal vádolta az iráni hatóságokat, hogy sebesülteket kórházakban is őrizetbe vesznek. Az iráni egészségügyi minisztérium ezt tagadta, és közölte, hogy minden betegnek joga van a nyugodt gyógyuláshoz.
Az iráni hatóságok múlt héten közzétett hivatalos adatai 3117 halálos áldozatról szólnak. Más szervezetek eltérő számokat közölnek. A londoni székhelyű Iran International több mint 36 ezer halottról számolt be, míg a Norvégiában működő Iran Human Rights 3428 meggyilkolt tüntetőről tud. Utóbbi szervezet szerint a valódi szám akár 25 ezer is lehet.
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Moszkva szerint az EU politikai vezetése alkalmatlan a békeközvetítésre, miközben az amerikai szerepvállalást már jóval megértőbben kezeli.
Béketárgyalások: kulcsfontosságú bejelentést tett Zelenszkij, már csak ratifikálni kell az USA biztonsági garanciáit
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon.
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
