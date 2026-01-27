2026. január 27. kedd Angelika
Irán zászlói a betonfalra festve a tiltakozó emberekkel együtt
Világ

Sokkoló jelentések záporoznak Iránból: brutális, mennyi tüntetőt öltek meg a rezsim emberei

Pénzcentrum
2026. január 27. 15:29

Az Egyesült Államokban működő iráni Human Rights Activists News Agency szerint már több mint hatezren haltak meg az iráni kormányellenes tüntetésekhez kapcsolódó erőszakban. A szervezet keddi közlése alapján a december végén indult megmozdulások halálos áldozatainak száma elérte a 6126 főt. További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.

A HRANA adatai szerint az áldozatok közül 5777-en tüntetők voltak, 86-an kiskorúak. A halottak között szerepel 214 biztonsági erőhöz tartozó személy is. Emellett 49 olyan ember is életét vesztette, aki nem vett részt a demonstrációkban, csak a helyszín közelében tartózkodott.

A szervezet több mint 41 800 őrizetbe vételről is beszámolt. Korábban azzal vádolta az iráni hatóságokat, hogy sebesülteket kórházakban is őrizetbe vesznek. Az iráni egészségügyi minisztérium ezt tagadta, és közölte, hogy minden betegnek joga van a nyugodt gyógyuláshoz.

Az iráni hatóságok múlt héten közzétett hivatalos adatai 3117 halálos áldozatról szólnak. Más szervezetek eltérő számokat közölnek. A londoni székhelyű Iran International több mint 36 ezer halottról számolt be, míg a Norvégiában működő Iran Human Rights 3428 meggyilkolt tüntetőről tud. Utóbbi szervezet szerint a valódi szám akár 25 ezer is lehet.
Címlapkép: Getty Images
