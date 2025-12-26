Szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.
Európa mozgásba lendült: több ország kész katonákat küldeni Ukrajnába
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Elmondása szerint Franciaország, Németország, Nagy Britannia és Törökország nyitott arra, hogy békefenntartó erőkkel vegyen részt a folyamatban, miközben további államok is mérlegelik a csatlakozást.
Podoljak szerint a következő időszak egyik kulcskérdése a finanszírozás és a szervezés lesz. Felvetette, ki állja majd a költségeket, ki hangolja össze az egyes országok katonai jelenlétét, és ki koordinálja az Oroszországgal szembeni elrettentő lépéseket. Úgy véli, ezekre a kérdésekre csak akkor születhet megoldás, ha más érintett országok képviselői is bekapcsolódnak a folyamatba.
A tanácsadó hangsúlyozta, hogy minden részt vevő állam saját érdekből mérlegeli a békefenntartók küldését. Törökország esetében például fontos szempont, hogy megakadályozza Oroszország további biztonsági, gazdasági és üzleti befolyásának erősödését a Fekete tenger térségében.
Ez lehet Donald Trump "iraki háborúja"? Már elindult a folyamat, nem titkolja, minden olajat lenyúlna ettől az országtól
Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el.
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény. Rómában és Magyarországon is.
Az egyházfő első karácsonyi szentmiséjét tartja májusi megválasztása után, és elődeihez képest máskor fogja kezdeni azt.
Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt.
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi üzenetében a béke, a kölcsönös megértés és a hála fontosságát hangsúlyozta.
Van, ahova a szankciók sem érnek el: meglepő, de ezt a terméket a mai napig tömegesen vásárolják az EU-országok
Környezetvédelmi szervezetek szerint ez erkölcsi kérdés is.
Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.
Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában.
Ismét megszólalt Donald Trump Grönland bekebelezéséről: "ha kell, erővel vesszük át" - sokkban teljes Dánia
Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.
Itt van Zelenszkij karácsonyi ajándéka a világnak? Az ukrán elnök szerint az új béketervvel tényleg lezárulhat a háború
A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után.
Egyetlen bejelentés elég volt ahhoz, hogy kilőjön egy dél-koreai hajógyártó árfolyama.
Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tart igényt Grönlandra.
Ez az egymilliárdos kérdés jelenleg az orosz-ukrán háborúban: tényleg csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz?
Az ukrán gazdaság jelenleg rendkívül gyenge állapotban van, 2024-ben az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának kevesebb mint 30 százalékát érte el.
Keményen beszólt az európai miniszterelnök Donald Trump-nak: nem túlzás, komolyan fél az amerikai megszállástól
Trump vasárnap Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki az Egyesült Államok különmegbízottjává.
Szó szerint robbant a bomba Oroszországban karácsony előtt: magas rangú tábornokot öltek meg, tombol a Kreml
A nyomozók közzétettek egy videót a roncsolt járműről, amelyen a vezetőülésen vér is látható volt.
