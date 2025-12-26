2025. december 26. péntek Karácsony, István
5 °C Budapest
Flag of Russia and NATO. Flags on cracked background. Concept of political conflict, economy, war crisis, relationship.
Világ

Európa mozgásba lendült: több ország kész katonákat küldeni Ukrajnába

Pénzcentrum
2025. december 26. 11:54

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.

Elmondása szerint Franciaország, Németország, Nagy Britannia és Törökország nyitott arra, hogy békefenntartó erőkkel vegyen részt a folyamatban, miközben további államok is mérlegelik a csatlakozást.

Podoljak szerint a következő időszak egyik kulcskérdése a finanszírozás és a szervezés lesz. Felvetette, ki állja majd a költségeket, ki hangolja össze az egyes országok katonai jelenlétét, és ki koordinálja az Oroszországgal szembeni elrettentő lépéseket. Úgy véli, ezekre a kérdésekre csak akkor születhet megoldás, ha más érintett országok képviselői is bekapcsolódnak a folyamatba.

A tanácsadó hangsúlyozta, hogy minden részt vevő állam saját érdekből mérlegeli a békefenntartók küldését. Törökország esetében például fontos szempont, hogy megakadályozza Oroszország további biztonsági, gazdasági és üzleti befolyásának erősödését a Fekete tenger térségében.
Címlapkép: Getty Images
