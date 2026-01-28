Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Szabályos lázadás tört ki az NFL-ben: nem került a halhatatlanok közé a legendás edző, sokan kiakadtak
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be, ami komoly meglepetést okozott a sportvilágban - számolt be a Yahoo Sports.
Az ESPN jelentése szerint a korábbi New England Patriots vezetőedző, aki jelenleg az észak-karolanai egyetem futballcsapatát irányítja, nem kapta meg a beiktatáshoz szükséges 40 szavazatot az 50-ből az első jogosultsági évében. A hír megdöbbentette és "csalódással töltötte el" Belichicket, aki egyik munkatársától azt kérdezte: "Hat Super Bowl nem elég?" és "Mit kell még tennie egy embernek?"
A döntés sokakat meglepett, hiszen Belichick pályafutása páratlan a profi futball történetében. Ő vezeti az NFL örökranglistáját a Super Bowl-címek, a rájátszásbeli győzelmek és a divízió-bajnoki címek tekintetében, valamint harmadik az alapszakasz-győzelmek számában.
Az ESPN szerint Belichick kizárásának fő oka a Patriots csapatánál történt csalási botrányok voltak, melyek az irányítása alatt történtek. A Spygate és a Deflategate egyaránt kínos ügyek voltak mind a Patriots, mind az NFL számára.
Bill Polian korábbi vezető, aki az Indianapolis Colts general managereként többször is szembekerült Belichick csapataival, állítólag azt javasolta a szavazótestületnek, hogy Belichicknek "várnia kellene egy évet" a beiktatásra vezeklésként, bár később tagadta ezt az állítást.
Belichick kizárása hatalmas visszhangot váltott ki a futballvilágban. JJ Watt, a Houston Texans korábbi sztárja, aki maga is jövőbeli Hall of Fame-tag lehet, szintén megkérdőjelezte a döntést. Ugyanígy döbbenetének adott hangot a Chiefs irányítója, a jelenleg rehabilitációját végző Patrick Mahomes is.
I can’t be reading this right.— JJ Watt (@JJWatt) January 27, 2026
This has to be some knock-off Hall of Fame or something, it can’t be the actual NFL Hall of Fame.
There is not a single world whatsoever in which Bill Belichick should not be a First-Ballot Hall of Famer. https://t.co/OXhL1Sd4FM
Végső soron ez a döntés sokkal többet árul el a Hall of Fame-ről és annak szavazótestületéről, mint Belichick örökségéről. A 2026-os osztály bejelentésekor és beiktatásakor a szavazók gyakorlatilag garantálták, hogy a beszélgetés legalább annyira fog szólni arról, aki kimaradt, mint azokról, akik bekerültek.
