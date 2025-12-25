2025. december 25. csütörtök Karácsony, Eugénia
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi éjféli szentmisét celebrál a Szent István-bazilikában 2025. december 25-én.
Világ

Karácsonyi szentmise Rómában és Magyarországon: erről emlékezett meg a pápa és Erdő Péter

Pénzcentrum
2025. december 25. 08:29

A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény – erről beszélt Erdő Péter bíboros Budapesten, valamint XIV. Leó pápa a Vatikánban szenteste.

Erdő Péter bíboros a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában hangsúlyozta: az emberré lett Isten szándékosan kiszolgáltatja magát az embereknek. Jézus szeretetből adja át magát a teremtett világnak, szüksége van mások gondoskodására, az állatok és az emberek melegére, az ételre és a pásztorok ajándékaira. Ez a sebezhetőség egész földi életét végigkíséri: nem értik meg, nem fogadják el, végül keresztre feszítik. A bíboros szerint a karácsonyi titok egyik legfontosabb üzenete, hogy a valódi szeretet ellentmond annak az önzésnek, amely mindenek fölé a kényelmet és a jó közérzetet helyezi.

Hasonló gondolatot fogalmazott meg szentesti homíliájában XIV. Leó pápa is, aki a Szent Péter-bazilikában mutatta be első karácsonyi miséjét pápaként. Az egyházfő szerint Jézus születése nem ad végleges választ minden problémára, de olyan szeretettörténet, amely reményt ad a népeknek, a szegényeknek pedig megmutatja a talpra állás erejét. Úgy fogalmazott: az erőszakkal és az elnyomással szemben egy védtelen gyermek gyújtja meg a jóság fényét.

A pápa kiemelte: miközben a torzult gazdaság gyakran áruként kezeli az embereket, Isten emberré válik, rámutatva minden egyes ember végtelen méltóságára. Míg az ember uralkodni akar, Isten azért lesz emberré, hogy felszabadítson. Hozzátette: Isten számára nincs hely ott, ahol az ember számára sincs hely.

A Vatikán közlése szerint közel hatezren vettek részt a bazilikában bemutatott szentmisén, további ezrek a Szent Péter téren követték az eseményeket. A szertartás során a pápa leleplezte a gyermek Jézus szobrát, amelyet a világ különböző pontjairól érkezett gyermekek helyeztek el a betlehemben.

„Karácsony a remény ünnepe” – hangsúlyozta XIV. Leó pápa, arra buzdítva a híveket, hogy váljanak a béke hírnökeivé.

(Címlapkép: MTI/Kovács Attila)
