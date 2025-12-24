Újabb robbanás Moszkvában: egyre durvább a helyzet, messze még a béke esélye is

Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt - jelentette a BBC.

Az orosz Nyomozó Bizottság közleménye szerint két közlekedési rendőr egy "gyanús személyt" vett észre egy rendőrautó közelében Moszkva Yeletskaya utcájában. Amikor megközelítették a gyanúsítottat, hogy őrizetbe vegyék, egy robbanószerkezet lépett működésbe. A két rendőrtiszt – akiket az orosz média Ilya Klimanov (24) és Maxim Gorbunov (25) néven azonosított – belehalt sérüléseibe, ahogyan egy közelben álló civil személy is.

A robbanás közel történt ahhoz a helyszínhez, ahol hétfőn egy magas rangú orosz tábornok, Fanil Sarvarov vesztette életét egy autóba rejtett bomba miatt. Az 56 éves Sarvarov a fegyveres erők hadműveleti kiképzési osztályának vezetője volt. Erről itt írtunk korábban:

Svetlana Petrenko, a Nyomozó Bizottság szóvivője Telegram-üzenetében közölte, hogy büntetőeljárás indult "a közlekedési rendőrök élete elleni kísérlet" ügyében. Egy Alexander nevű helyi lakos a Reuters hírügynökségnek elmondta: "Robbanás volt. Hangos durranás – hasonló ahhoz, ami néhány nappal ezelőtt az autóval történt."

Oroszország az előző, hétfői robbantás mögött Ukrajnát sejtette, azonban Ukrajna nem nyilatkozott arról, hogy köze lett volna Sarvarov halálához. Egyelőre nem ismert, hogy a két robbanás összefügg-e egymással. Sarvarov a harmadik magas rangú katonai tisztviselő, aki az elmúlt egy évben bombatámadás áldozata lett az orosz fővárosban.