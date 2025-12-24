Tragikus sílift-balesetben életét vesztette Montenegróban a 34 éves egykori német válogatott labdarúgó, Sebastian Hertner.
Újabb robbanás Moszkvában: egyre durvább a helyzet, messze még a béke esélye is
Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt - jelentette a BBC.
Az orosz Nyomozó Bizottság közleménye szerint két közlekedési rendőr egy "gyanús személyt" vett észre egy rendőrautó közelében Moszkva Yeletskaya utcájában. Amikor megközelítették a gyanúsítottat, hogy őrizetbe vegyék, egy robbanószerkezet lépett működésbe. A két rendőrtiszt – akiket az orosz média Ilya Klimanov (24) és Maxim Gorbunov (25) néven azonosított – belehalt sérüléseibe, ahogyan egy közelben álló civil személy is.
A robbanás közel történt ahhoz a helyszínhez, ahol hétfőn egy magas rangú orosz tábornok, Fanil Sarvarov vesztette életét egy autóba rejtett bomba miatt. Az 56 éves Sarvarov a fegyveres erők hadműveleti kiképzési osztályának vezetője volt. Erről itt írtunk korábban:
Svetlana Petrenko, a Nyomozó Bizottság szóvivője Telegram-üzenetében közölte, hogy büntetőeljárás indult "a közlekedési rendőrök élete elleni kísérlet" ügyében. Egy Alexander nevű helyi lakos a Reuters hírügynökségnek elmondta: "Robbanás volt. Hangos durranás – hasonló ahhoz, ami néhány nappal ezelőtt az autóval történt."
Oroszország az előző, hétfői robbantás mögött Ukrajnát sejtette, azonban Ukrajna nem nyilatkozott arról, hogy köze lett volna Sarvarov halálához. Egyelőre nem ismert, hogy a két robbanás összefügg-e egymással. Sarvarov a harmadik magas rangú katonai tisztviselő, aki az elmúlt egy évben bombatámadás áldozata lett az orosz fővárosban.
Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában.
Ismét megszólalt Donald Trump Grönland bekebelezéséről: "ha kell, erővel vesszük át" - sokkban teljes Dánia
Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.
Itt van Zelenszkij karácsonyi ajándéka a világnak? Az ukrán elnök szerint az új béketervvel tényleg lezárulhat a háború
A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után.
Egyetlen bejelentés elég volt ahhoz, hogy kilőjön egy dél-koreai hajógyártó árfolyama.
Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tart igényt Grönlandra.
Ez az egymilliárdos kérdés jelenleg az orosz-ukrán háborúban: tényleg csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz?
Az ukrán gazdaság jelenleg rendkívül gyenge állapotban van, 2024-ben az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának kevesebb mint 30 százalékát érte el.
Keményen beszólt az európai miniszterelnök Donald Trump-nak: nem túlzás, komolyan fél az amerikai megszállástól
Trump vasárnap Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki az Egyesült Államok különmegbízottjává.
Szó szerint robbant a bomba Oroszországban karácsony előtt: magas rangú tábornokot öltek meg, tombol a Kreml
A nyomozók közzétettek egy videót a roncsolt járműről, amelyen a vezetőülésen vér is látható volt.
Sokkoló beismerést tett a NATO főtitkára: úgy tűnik, ebben Donald Trump az utolsó reménye - nem fest jól a dolog
Kiemelte, hogy az európai államok továbbra is teljesíteni fogják az Ukrajnát támogató koalíción belül vállalt kötelezettségeiket.
Ezt már nem lehet visszafordítani? Aggasztó folyamatok indultak el a Föld klímájában: itt a figyelmeztetés
Az emberiség olyan éghajlati billenőpontok közelébe ért, amelyek átlépése önmagukat erősítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el.
Itt az áttörés? Putyin kész tárgyalni Macronnal a béketervről: ezt üzente a Kreml a francia elnöknek
Moszkva jelezte, hogy nyitott az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel.
Kiszivárgott, Putyin nem adja fel: a teljes volt szovjet blokkot magáénak akarja, nem tervez meghátrálni
Az amerikai hírszerzés megítélése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik eredeti háborús céljaihoz.
Charlie Kirk özvegye nyíltan támogatásáról biztosította J. D. Vance alelnök jövőbeli elnöki ambícióit.
Kemény üzenetet küldött Putyin erős embere: fenyegetés a nyugati béketerv, nem a biztonságot szolgálja
A kairói Oroszország–Afrika Partnerségi Fórumon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter határozottan elutasította az európai terveket
Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.
Az ukrán államfő szerint a háborús helyzet és a biztonsági kockázatok lehetetlenné teszik a demokratikus választások megtartását.
Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez.
Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő
XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.
