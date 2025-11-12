2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Hatalmas kék jéghegy az Antarktiszon
Világ

Küszöbön az igazi energiaválság: óriási a riadalom, ha ez bekövetkezik, akkor itt mindennek vége

Pénzcentrum
2025. november 12. 13:14

Izland nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének, az AMOC-nak a potenciális összeomlását, ami lehetővé teszi a kormány számára, hogy felkészüljön a legrosszabb forgatókönyvekre - közölte a Reuters.

Az Atlanti-óceáni Meridionális Áramlási Rendszer (AMOC) meleg vizet szállít a trópusokról észak felé az Arktisz irányába, ami hozzájárul Európa enyhe teleihez. A tudósok azonban figyelmeztetnek, hogy a felmelegedés miatt felgyorsult sarki jégolvadás és a grönlandi jégtakaróból származó olvadékvíz megzavarhatja az áramlat működését.

"Közvetlen fenyegetést jelent nemzeti ellenálló képességünkre és biztonságunkra" - nyilatkozta Johann Pall Johannsson izlandi klímaügyi miniszter. "Ez az első alkalom, hogy egy konkrét éghajlati jelenséget formálisan potenciális egzisztenciális fenyegetésként terjesztettek a Nemzetbiztonsági Tanács elé."

Az AMOC összeomlása modern jégkorszakot indíthat el, Észak-Európában rendkívül hideg téli hőmérsékletekkel, több hóval és jéggel. Az áramlat a múltban is összeomlott már, legutóbb az utolsó jégkorszak előtt, amely körülbelül 12 000 éve ért véget.

A probléma kiemelt kezelése azt jelenti, hogy Izland minisztériumai készenlétben állnak és koordinálják a válaszlépéseket. A kormány jelenleg értékeli, milyen további kutatásokra és szakpolitikákra van szükség, miközben katasztrófavédelmi terven dolgozik. A kockázatértékelés számos területre kiterjed, az energiabiztonságtól és élelmezésbiztonságtól kezdve az infrastruktúráig és a nemzetközi közlekedésig.

Az atlanti áramlat összeomlása Észak-Európán túl is súlyos következményekkel járhat. Destabilizálhatja az afrikai, indiai és dél-amerikai mezőgazdasági termelők által használt csapadékmintázatokat, és hozzájárulhat az antarktiszi felmelegedés felgyorsulásához is.

A tudósok figyelmeztetnek, hogy a világ alábecsüli az AMOC összeomlásának veszélyét, amely a következő évtizedekben elkerülhetetlenné válhat a globális hőmérséklet emelkedésével. Októberben az Északi Miniszterek Tanácsa által finanszírozott műhelyen 60 szakértő értékelte a lehetséges társadalmi hatásokat.

Izland nem kockáztat, mivel a felmelegedés üteme gyorsul és az üvegházhatású gázok kibocsátása továbbra is növekszik. "A tengeri jég befolyásolhatja a tengeri közlekedést; a szélsőséges időjárás súlyosan érintheti mezőgazdasági és halászati képességeinket, amelyek gazdaságunk és élelmiszerrendszereink központi elemei" - mondta Johannsson. "Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a cselekvés előtt megvárjuk a hosszú távú kutatások eredményeit."
Címlapkép: Getty Images
