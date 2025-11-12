Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
Küszöbön az igazi energiaválság: óriási a riadalom, ha ez bekövetkezik, akkor itt mindennek vége
Izland nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének, az AMOC-nak a potenciális összeomlását, ami lehetővé teszi a kormány számára, hogy felkészüljön a legrosszabb forgatókönyvekre - közölte a Reuters.
Az Atlanti-óceáni Meridionális Áramlási Rendszer (AMOC) meleg vizet szállít a trópusokról észak felé az Arktisz irányába, ami hozzájárul Európa enyhe teleihez. A tudósok azonban figyelmeztetnek, hogy a felmelegedés miatt felgyorsult sarki jégolvadás és a grönlandi jégtakaróból származó olvadékvíz megzavarhatja az áramlat működését.
"Közvetlen fenyegetést jelent nemzeti ellenálló képességünkre és biztonságunkra" - nyilatkozta Johann Pall Johannsson izlandi klímaügyi miniszter. "Ez az első alkalom, hogy egy konkrét éghajlati jelenséget formálisan potenciális egzisztenciális fenyegetésként terjesztettek a Nemzetbiztonsági Tanács elé."
Az AMOC összeomlása modern jégkorszakot indíthat el, Észak-Európában rendkívül hideg téli hőmérsékletekkel, több hóval és jéggel. Az áramlat a múltban is összeomlott már, legutóbb az utolsó jégkorszak előtt, amely körülbelül 12 000 éve ért véget.
A probléma kiemelt kezelése azt jelenti, hogy Izland minisztériumai készenlétben állnak és koordinálják a válaszlépéseket. A kormány jelenleg értékeli, milyen további kutatásokra és szakpolitikákra van szükség, miközben katasztrófavédelmi terven dolgozik. A kockázatértékelés számos területre kiterjed, az energiabiztonságtól és élelmezésbiztonságtól kezdve az infrastruktúráig és a nemzetközi közlekedésig.
Az atlanti áramlat összeomlása Észak-Európán túl is súlyos következményekkel járhat. Destabilizálhatja az afrikai, indiai és dél-amerikai mezőgazdasági termelők által használt csapadékmintázatokat, és hozzájárulhat az antarktiszi felmelegedés felgyorsulásához is.
A tudósok figyelmeztetnek, hogy a világ alábecsüli az AMOC összeomlásának veszélyét, amely a következő évtizedekben elkerülhetetlenné válhat a globális hőmérséklet emelkedésével. Októberben az Északi Miniszterek Tanácsa által finanszírozott műhelyen 60 szakértő értékelte a lehetséges társadalmi hatásokat.
Izland nem kockáztat, mivel a felmelegedés üteme gyorsul és az üvegházhatású gázok kibocsátása továbbra is növekszik. "A tengeri jég befolyásolhatja a tengeri közlekedést; a szélsőséges időjárás súlyosan érintheti mezőgazdasági és halászati képességeinket, amelyek gazdaságunk és élelmiszerrendszereink központi elemei" - mondta Johannsson. "Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a cselekvés előtt megvárjuk a hosszú távú kutatások eredményeit."
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
Az oroszok mostantól nem kaphatnak többszöri beutazásra jogosító vízumot – csak kivételes esetekben enyhíthet az EU.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.