Öngyilkos merénylők csaptak le ebben a fővárosban: óriási a káosz, egyből elindult a vádaskodás
Öngyilkos merénylők támadták meg a pakisztáni félkatonai erők főhadiszállását Pesavarban, három biztonsági személyzet életét vesztette, legalább öten megsebesültek - írta a Reuters.
Hétfőn három öngyilkos merénylő hatolt be a pakisztáni határőrség (frontier constabulary) pesavari főhadiszállására, ahol tüzet nyitottak, majd felrobbantották magukat az épületkomplexumon belül.
Javed Iqbal, az erők helyettes parancsnoka megerősítette, hogy a támadásban három határőr vesztette életét. Egy neve elhallgatását kérő magas rangú tisztviselő elmondta, hogy az első merénylő a főbejáratnál hajtotta végre a támadást, ami lehetővé tette a többiek behatolását.
A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet, mivel feltételezik, hogy terroristák rejtőzhetnek az épületben. A főhadiszállás Pesavar, Khyber Pakhtunkhwa tartomány fővárosának sűrűn lakott területén található.
A Lady Reading Kórház szóvivője, Mohammad Asim közlése szerint öt sebesültet, köztük két határőrt szállítottak az intézménybe. A támadást egyelőre egyetlen militáns csoport sem vállalta magára.
Az elmúlt hetekben megszaporodtak a térségben működő iszlamista militánsok támadásai, különösen a múlt havi halálos határincidensek után Pakisztán és Afganisztán között. Pakisztán az afgán tálibok vezetését vádolja a határokon átnyúló támadásokat végrehajtó fegyveresek támogatásával, amit Kabul tagad.
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
Megvonnák a volt miniszterelnök életjáradékát: durva felelősségrevonás jöhet, a COVID-19-hez is köze van a dolognak
A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros kárt okoztak.
Az oroszok számára mesés forgatókönyvet vázol fel Donald Trump kiszivárgott terve: mit lép erre az EU?
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza.
Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában.
A Ripley's vásárolta meg a 12,1 millió dollárért elárverezett arany vécét, miután az első öntvényt 2019-ben ellopták a Blenheim-palotából.
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
A következő napokban szokatlanul korai, erőteljes sztratoszférikus felmelegedés gyengítheti meg a poláris örvényt. A jelenség a tél első komoly hidegbetörését is kiválthatja.
Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel.
Diplomáciai feszültség alakult ki Japán és Kína között, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonailag támogatná Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén.
