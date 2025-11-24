2025. november 24. hétfő Emma
View of Wazir Khan mosque, famous for its extensive faience tile work, situated in the Walled City of Lahore, in Punjab Province, Pakistan. The Wazir Khan Mosque was built around 1634-1635 AD, during the reign of the Mughal Emperor Sha
Világ

Öngyilkos merénylők csaptak le ebben a fővárosban: óriási a káosz, egyből elindult a vádaskodás

Pénzcentrum
2025. november 24. 12:15

Öngyilkos merénylők támadták meg a pakisztáni félkatonai erők főhadiszállását Pesavarban, három biztonsági személyzet életét vesztette, legalább öten megsebesültek - írta a Reuters.

Hétfőn három öngyilkos merénylő hatolt be a pakisztáni határőrség (frontier constabulary) pesavari főhadiszállására, ahol tüzet nyitottak, majd felrobbantották magukat az épületkomplexumon belül.

Javed Iqbal, az erők helyettes parancsnoka megerősítette, hogy a támadásban három határőr vesztette életét. Egy neve elhallgatását kérő magas rangú tisztviselő elmondta, hogy az első merénylő a főbejáratnál hajtotta végre a támadást, ami lehetővé tette a többiek behatolását.

A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet, mivel feltételezik, hogy terroristák rejtőzhetnek az épületben. A főhadiszállás Pesavar, Khyber Pakhtunkhwa tartomány fővárosának sűrűn lakott területén található.

A Lady Reading Kórház szóvivője, Mohammad Asim közlése szerint öt sebesültet, köztük két határőrt szállítottak az intézménybe. A támadást egyelőre egyetlen militáns csoport sem vállalta magára.

Az elmúlt hetekben megszaporodtak a térségben működő iszlamista militánsok támadásai, különösen a múlt havi halálos határincidensek után Pakisztán és Afganisztán között. Pakisztán az afgán tálibok vezetését vádolja a határokon átnyúló támadásokat végrehajtó fegyveresek támogatásával, amit Kabul tagad.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #öngyilkosság #merénylet #világ #támadás #hadsereg #áldozatok #afganisztán #terrorcselekmény #pakisztán

