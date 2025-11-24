Öngyilkos merénylők csaptak le ebben a fővárosban: óriási a káosz, egyből elindult a vádaskodás

Öngyilkos merénylők támadták meg a pakisztáni félkatonai erők főhadiszállását Pesavarban, három biztonsági személyzet életét vesztette, legalább öten megsebesültek - írta a Reuters.

Hétfőn három öngyilkos merénylő hatolt be a pakisztáni határőrség (frontier constabulary) pesavari főhadiszállására, ahol tüzet nyitottak, majd felrobbantották magukat az épületkomplexumon belül.

Javed Iqbal, az erők helyettes parancsnoka megerősítette, hogy a támadásban három határőr vesztette életét. Egy neve elhallgatását kérő magas rangú tisztviselő elmondta, hogy az első merénylő a főbejáratnál hajtotta végre a támadást, ami lehetővé tette a többiek behatolását.

A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet, mivel feltételezik, hogy terroristák rejtőzhetnek az épületben. A főhadiszállás Pesavar, Khyber Pakhtunkhwa tartomány fővárosának sűrűn lakott területén található.

A Lady Reading Kórház szóvivője, Mohammad Asim közlése szerint öt sebesültet, köztük két határőrt szállítottak az intézménybe. A támadást egyelőre egyetlen militáns csoport sem vállalta magára.

Az elmúlt hetekben megszaporodtak a térségben működő iszlamista militánsok támadásai, különösen a múlt havi halálos határincidensek után Pakisztán és Afganisztán között. Pakisztán az afgán tálibok vezetését vádolja a határokon átnyúló támadásokat végrehajtó fegyveresek támogatásával, amit Kabul tagad.