A Kínai Népköztársaság és az Orosz Föderáció zászlói
Világ

Nyomtalanul eltűntek az adatok: kiderült, mit titkolhat Kína és Oroszország

Pénzcentrum
2025. november 30. 11:44

Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi. A tulajdonosi információkat később eltávolították az orosz nyilvántartásokból.

Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa befektetett egy vezető orosz dróngyártó vállalatba, ami a két ország védelmi ipari komplexumai közötti kapcsolatok további erősödésére utal. A Financial Times által feltárt, szeptemberben keletkezett vállalati dokumentumok szerint Wang Dinghua 5 százalékos tulajdonrészt szerzett a Rustakt vállalatban, amely az Ukrajnában széles körben alkalmazott VT-40 típusú, első személyű nézetű (FPV) drónok gyártásával foglalkozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A senceni székhelyű üzletember vállalatai, köztük a Shenzhen Minghuaxin, már korábban is fontos alkatrész-beszállítói voltak a Rustaktnak és kapcsolódó cégeinek. Ez az új tulajdonosi kapcsolat azonban precedens nélküli együttműködési szintet jelent egy kínai vállalat és egy orosz hadiipari beszállító között.

A brit gazdasági lap az orosz nyilvános nyilvántartásban fedezte fel a dokumentumot, azonban egy nappal később a Rustakt tulajdonosi adatait törölték az orosz cégregiszterekből. A részvényátruházással kapcsolatos információkat a magán céginformációs adatbázisokból is eltávolították.

Kapcsolódó cikkeink:

Az adatok elrejtésekor a Rustakt 95 százaléka Pavel Nikitin üzletember tulajdonában volt. A vállalat ukrán és európai uniós szankciók hatálya alatt áll, az ukrán hatóságok pedig az orosz "Ítéletnap" projekt résztvevőjeként azonosították, amely pilóta nélküli légi járműveket szállít és pilótákat képez az orosz háborús erőfeszítésekhez.

A kijevi Védelmi Reformok Központja szerint "a Rustakt volt Oroszország legnagyobb FPV-drón alkatrész importőre 2023 júliusa és 2025 februárja között."

A vállalat korábban a VT-40 drón gyártójaként regisztrálta magát. Egy 2023-as orosz állami médiajelentés szerint ezt a dróntípust tüzérségi egységeknél, műszaki csapatoknál, légideszant erőknél és tengerészgyalogosoknál vetették be.

Samuel Bendett, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának drónszakértője szerint az orosz és kínai hadiipari komplexumok közötti növekvő együttműködés és Moszkva kínai drónalkatrészektől való függése miatt "logikus ez a kapcsolat".
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #ukrajna #oroszország #fegyver #világ #szankció #együttműködés #drón #kína #orosz-ukrán háború #hadipar

