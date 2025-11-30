Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
Nyomtalanul eltűntek az adatok: kiderült, mit titkolhat Kína és Oroszország
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi. A tulajdonosi információkat később eltávolították az orosz nyilvántartásokból.
Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa befektetett egy vezető orosz dróngyártó vállalatba, ami a két ország védelmi ipari komplexumai közötti kapcsolatok további erősödésére utal. A Financial Times által feltárt, szeptemberben keletkezett vállalati dokumentumok szerint Wang Dinghua 5 százalékos tulajdonrészt szerzett a Rustakt vállalatban, amely az Ukrajnában széles körben alkalmazott VT-40 típusú, első személyű nézetű (FPV) drónok gyártásával foglalkozik.
A senceni székhelyű üzletember vállalatai, köztük a Shenzhen Minghuaxin, már korábban is fontos alkatrész-beszállítói voltak a Rustaktnak és kapcsolódó cégeinek. Ez az új tulajdonosi kapcsolat azonban precedens nélküli együttműködési szintet jelent egy kínai vállalat és egy orosz hadiipari beszállító között.
A brit gazdasági lap az orosz nyilvános nyilvántartásban fedezte fel a dokumentumot, azonban egy nappal később a Rustakt tulajdonosi adatait törölték az orosz cégregiszterekből. A részvényátruházással kapcsolatos információkat a magán céginformációs adatbázisokból is eltávolították.
Az adatok elrejtésekor a Rustakt 95 százaléka Pavel Nikitin üzletember tulajdonában volt. A vállalat ukrán és európai uniós szankciók hatálya alatt áll, az ukrán hatóságok pedig az orosz "Ítéletnap" projekt résztvevőjeként azonosították, amely pilóta nélküli légi járműveket szállít és pilótákat képez az orosz háborús erőfeszítésekhez.
A kijevi Védelmi Reformok Központja szerint "a Rustakt volt Oroszország legnagyobb FPV-drón alkatrész importőre 2023 júliusa és 2025 februárja között."
A vállalat korábban a VT-40 drón gyártójaként regisztrálta magát. Egy 2023-as orosz állami médiajelentés szerint ezt a dróntípust tüzérségi egységeknél, műszaki csapatoknál, légideszant erőknél és tengerészgyalogosoknál vetették be.
Samuel Bendett, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának drónszakértője szerint az orosz és kínai hadiipari komplexumok közötti növekvő együttműködés és Moszkva kínai drónalkatrészektől való függése miatt "logikus ez a kapcsolat".
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
Oroszország megerősítette, hogy tárgyalások folynak magyar vásárlók bevonásáról az orosz olajvállalatok szankciók által érintett külföldi eszközeinek értékesítésében.
Oroszország megkapta az Egyesült Államok és Ukrajna által kidolgozott "frissített és finomított békekeretrendszert".
Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől,
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság közölte, hogy Orbán Viktor moszkvai útja kizárólag saját kezdeményezés volt, és nem képviselhette az EU álláspontját Putyinnál.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
