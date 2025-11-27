Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
Elképesztő fegyvert vett be egy európai állam: vége a drónok korszakának?
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére. A rendkívül költséghatékony technológiát hamarosan a Királyi Haditengerészet hadihajóin is telepítik.
A brit védelmi tárca nemrég újabb sikeres tesztsorozatot hajtott végre a DragonFire lézerfegyverrel Skócia partjainál - számolt be az Axios. A külső-hebridáki védelmi létesítményben végzett kísérletek során a rendszer 650 km/órás sebességgel repülő drónokat semmisített meg, ami egy Formula-1-es versenyautó sebességének kétszerese.
A sikeres teszteket követően a védelmi minisztérium 316 millió font értékű szerződést kötött az európai MBDA védelmi vállalattal a technológia továbbfejlesztésére. A megállapodás értelmében a DragonFire fegyverrendszert a Királyi Haditengerészet Type 45 osztályú rakétás rombolóira fogják telepíteni.
A DragonFire Európa első nagy teljesítményű lézerfegyvere, amely a NATO-országok egyik legfejlettebb energiaprogramját képviseli. A brit védelmi szakértők szerint a rendszer "nagyobb pontosságot biztosít, miközben csökkenti a drága lőszerektől való függőséget".
A fegyver működési elve, hogy "fénysebességgel képes célpontokat eltalálni", és "intenzív fénysugarat használ a célpont átvágására", ami szerkezeti meghibásodást vagy jelentős károkat okozhat a robbanófejekben.
A DragonFire kiemelkedő költséghatékonysággal rendelkezik: a brit tisztviselők közlése szerint minden lövés mindössze 10 fontba kerül. A rendszer precizitását jelzi, hogy képes "egy 1 fontos érmét eltalálni egy kilométer távolságból". Ez rendkívül gazdaságos a hagyományos rakétarendszerekhez képest, amelyek lövésenként több százezer, vagy akár több millió dollárba kerülhetnek.
Az irányított energiájú lézerek népszerűsége növekszik a drónelhárításban, mivel általában költséghatékonyabbak a hagyományos légvédelmi rendszereknél. A DragonFire mellett más országok is aktívan fejlesztenek hasonló technológiákat: az Egyesült Államok hadserege 2023-ban állította rendszerbe az Epirus Leonidas rendszerét, Izrael több mint 500 millió dollárt fordított az Iron Beam lézer kifejlesztésére, míg a brit védelmi minisztérium 2024 decemberében Wolfhound páncélozott járműre szerelt nagy energiájú lézert tesztelt. Oroszország pedig 2025 júliusában próbálta ki új Posokh lézer légvédelmi rendszerét.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba.
Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet.
Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, erről már több hazai lap is értesült.
Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot.
Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Ukrajnának szabott korábbi határidőt a békejavaslattal kapcsolatban, miközben folytatódnak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.
Nem verték nagy dobra, de Orbán Viktor Moszkvában találkozhat Putyinnal: mire készül az orosz elnök?
A magyar kormányfő és az orosz elnök 2022 óta háromszor, összesen pedig tizennégyszer találkozott egymással.
Macron szerint Trump Ukrajna-béketerve javításra szorul: a jelenlegi formájában nem elfogadható Ukrajna és Európa számára.
Ukrajna elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet Oroszországgal, bár még néhány kisebb részlet tisztázásra vár. Oroszország eddig nem reagált.
Az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel.
Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén.
Zelenszkij szerint a genfi egyeztetések után kevesebb pontból áll a béketerv, de a legnehezebb kérdések még Trumpra várnak.
Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan
Hogy lesz így ebből béke? Brutális támadást intéztek az oroszok Kijev ellen éjszaka, civileket is céloztak
Az ukrán energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy a csapások energetikai infrastruktúrát is érintettek.
