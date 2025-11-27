Elképesztő fegyvert vett be egy európai állam: vége a drónok korszakának?

A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére. A rendkívül költséghatékony technológiát hamarosan a Királyi Haditengerészet hadihajóin is telepítik.

A brit védelmi tárca nemrég újabb sikeres tesztsorozatot hajtott végre a DragonFire lézerfegyverrel Skócia partjainál - számolt be az Axios. A külső-hebridáki védelmi létesítményben végzett kísérletek során a rendszer 650 km/órás sebességgel repülő drónokat semmisített meg, ami egy Formula-1-es versenyautó sebességének kétszerese.

A sikeres teszteket követően a védelmi minisztérium 316 millió font értékű szerződést kötött az európai MBDA védelmi vállalattal a technológia továbbfejlesztésére. A megállapodás értelmében a DragonFire fegyverrendszert a Királyi Haditengerészet Type 45 osztályú rakétás rombolóira fogják telepíteni.

A DragonFire Európa első nagy teljesítményű lézerfegyvere, amely a NATO-országok egyik legfejlettebb energiaprogramját képviseli. A brit védelmi szakértők szerint a rendszer "nagyobb pontosságot biztosít, miközben csökkenti a drága lőszerektől való függőséget".

A fegyver működési elve, hogy "fénysebességgel képes célpontokat eltalálni", és "intenzív fénysugarat használ a célpont átvágására", ami szerkezeti meghibásodást vagy jelentős károkat okozhat a robbanófejekben.

A DragonFire kiemelkedő költséghatékonysággal rendelkezik: a brit tisztviselők közlése szerint minden lövés mindössze 10 fontba kerül. A rendszer precizitását jelzi, hogy képes "egy 1 fontos érmét eltalálni egy kilométer távolságból". Ez rendkívül gazdaságos a hagyományos rakétarendszerekhez képest, amelyek lövésenként több százezer, vagy akár több millió dollárba kerülhetnek.

Az irányított energiájú lézerek népszerűsége növekszik a drónelhárításban, mivel általában költséghatékonyabbak a hagyományos légvédelmi rendszereknél. A DragonFire mellett más országok is aktívan fejlesztenek hasonló technológiákat: az Egyesült Államok hadserege 2023-ban állította rendszerbe az Epirus Leonidas rendszerét, Izrael több mint 500 millió dollárt fordított az Iron Beam lézer kifejlesztésére, míg a brit védelmi minisztérium 2024 decemberében Wolfhound páncélozott járműre szerelt nagy energiájú lézert tesztelt. Oroszország pedig 2025 júliusában próbálta ki új Posokh lézer légvédelmi rendszerét.