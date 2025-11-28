Dánia év végén első európai országként szünteti meg az állami posta fizikai levelek kézbesítését, miután a papíralapú levelezés mára gyakorlatilag összeomlott.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország egy 1200 oldalas titkos tervet dolgozott ki egy esetleges NATO-Oroszország háborúra, amely részletesen leírja, hogyan mozgósítanának akár 800 ezer katonát a keleti frontvonalhoz.
A Wall Street Journal információi szerint Németország két és fél éve kezdte el az Operation Plan Germany (OPLAN DEU) nevű terv kidolgozását. A dokumentum részletesen tartalmazza, hogyan szállítanának a keleti frontvonalhoz német, amerikai és más NATO-tagállamokból érkező katonákat, valamint az ehhez szükséges logisztikai hátteret.
A lap egy magas rangú katonatiszttel, a terv egyik korábbi szerzőjével készített interjút, aki elmondta: Németország célja a háború megelőzése azáltal, hogy egyértelművé teszi ellenfelei számára, hogy egy esetleges támadás nem járna sikerrel.
A felkészülés jelei már láthatók voltak bizonyos őszi gyakorlatokon. A Rheinmetall, Németország legnagyobb fegyvergyártó vállalata például egy 500 fős éjszakai táborhelyet épített fel a keletnémet vidéken, amelyet hálótermekkel, zuhanyzókkal, benzinkutakkal, tábori konyhával, drónos megfigyeléssel és fegyveres őrökkel szereltek fel. A biztonsági személyzetet átvilágították, hogy kizárják az orosz vagy kínai befolyást. A teljes tábort mindössze 14 nap alatt állították fel, és egy hét alatt bontották le.
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre. Októberben a német hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy Oroszország már a NATO elleni katonai konfliktusra készül, míg a külső hírszerzés vezetője szerint Oroszország Európára is kiterjesztheti a konfliktust. Novemberben egy német tiszt azt nyilatkozta, hogy Oroszországnak megvan az ereje egy NATO területe elleni támadás indításához.
Mark Rutte NATO-főtitkár júniusban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország öt éven belül képessé válhat katonai erő bevetésére a NATO ellen, és mivel az ország már megmutatta, hogyan tudja terrorizálni Ukrajnát a levegőből, a NATO-nak is erősítenie kell légvédelmi képességeit.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
Az olasz parlament új törvényt fogadott el, amely bevezeti a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát a büntetőjogba.
Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet.
Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, erről már több hazai lap is értesült.
Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot.
