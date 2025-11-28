2025. november 28. péntek Stefánia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Germany and Russia flags together. Russia and Germany relations. Russia vs Germany
Világ

Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra

Pénzcentrum
2025. november 28. 09:11

Németország egy 1200 oldalas titkos tervet dolgozott ki egy esetleges NATO-Oroszország háborúra, amely részletesen leírja, hogyan mozgósítanának akár 800 ezer katonát a keleti frontvonalhoz.

A Wall Street Journal információi szerint Németország két és fél éve kezdte el az Operation Plan Germany (OPLAN DEU) nevű terv kidolgozását. A dokumentum részletesen tartalmazza, hogyan szállítanának a keleti frontvonalhoz német, amerikai és más NATO-tagállamokból érkező katonákat, valamint az ehhez szükséges logisztikai hátteret.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lap egy magas rangú katonatiszttel, a terv egyik korábbi szerzőjével készített interjút, aki elmondta: Németország célja a háború megelőzése azáltal, hogy egyértelművé teszi ellenfelei számára, hogy egy esetleges támadás nem járna sikerrel.

A felkészülés jelei már láthatók voltak bizonyos őszi gyakorlatokon. A Rheinmetall, Németország legnagyobb fegyvergyártó vállalata például egy 500 fős éjszakai táborhelyet épített fel a keletnémet vidéken, amelyet hálótermekkel, zuhanyzókkal, benzinkutakkal, tábori konyhával, drónos megfigyeléssel és fegyveres őrökkel szereltek fel. A biztonsági személyzetet átvilágították, hogy kizárják az orosz vagy kínai befolyást. A teljes tábort mindössze 14 nap alatt állították fel, és egy hét alatt bontották le.

Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre. Októberben a német hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy Oroszország már a NATO elleni katonai konfliktusra készül, míg a külső hírszerzés vezetője szerint Oroszország Európára is kiterjesztheti a konfliktust. Novemberben egy német tiszt azt nyilatkozta, hogy Oroszországnak megvan az ereje egy NATO területe elleni támadás indításához.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mark Rutte NATO-főtitkár júniusban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország öt éven belül képessé válhat katonai erő bevetésére a NATO ellen, és mivel az ország már megmutatta, hogyan tudja terrorizálni Ukrajnát a levegőből, a NATO-nak is erősítenie kell légvédelmi képességeit.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európa #ukrajna #németország #oroszország #világ #honvédelem #katonák #hadsereg #háború #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:32
10:18
10:14
10:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Veszélyes hitellel csábítják utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
2025. november 27.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
2025. november 27.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
7 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
7 napja
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
4
7 napja
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
5
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:18
Figyelem, új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: ekkortól már büntetik is az autósokat
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:04
Veszélyes hitellel csábítják utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Agrárszektor  |  2025. november 28. 10:29
Uniós oltalmat kapott egy magyar pezsgő: nem is hinnéd, melyik az