Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra

Németország egy 1200 oldalas titkos tervet dolgozott ki egy esetleges NATO-Oroszország háborúra, amely részletesen leírja, hogyan mozgósítanának akár 800 ezer katonát a keleti frontvonalhoz.

A Wall Street Journal információi szerint Németország két és fél éve kezdte el az Operation Plan Germany (OPLAN DEU) nevű terv kidolgozását. A dokumentum részletesen tartalmazza, hogyan szállítanának a keleti frontvonalhoz német, amerikai és más NATO-tagállamokból érkező katonákat, valamint az ehhez szükséges logisztikai hátteret.

A lap egy magas rangú katonatiszttel, a terv egyik korábbi szerzőjével készített interjút, aki elmondta: Németország célja a háború megelőzése azáltal, hogy egyértelművé teszi ellenfelei számára, hogy egy esetleges támadás nem járna sikerrel.

A felkészülés jelei már láthatók voltak bizonyos őszi gyakorlatokon. A Rheinmetall, Németország legnagyobb fegyvergyártó vállalata például egy 500 fős éjszakai táborhelyet épített fel a keletnémet vidéken, amelyet hálótermekkel, zuhanyzókkal, benzinkutakkal, tábori konyhával, drónos megfigyeléssel és fegyveres őrökkel szereltek fel. A biztonsági személyzetet átvilágították, hogy kizárják az orosz vagy kínai befolyást. A teljes tábort mindössze 14 nap alatt állították fel, és egy hét alatt bontották le.

Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre. Októberben a német hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy Oroszország már a NATO elleni katonai konfliktusra készül, míg a külső hírszerzés vezetője szerint Oroszország Európára is kiterjesztheti a konfliktust. Novemberben egy német tiszt azt nyilatkozta, hogy Oroszországnak megvan az ereje egy NATO területe elleni támadás indításához.

Mark Rutte NATO-főtitkár júniusban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország öt éven belül képessé válhat katonai erő bevetésére a NATO ellen, és mivel az ország már megmutatta, hogyan tudja terrorizálni Ukrajnát a levegőből, a NATO-nak is erősítenie kell légvédelmi képességeit.