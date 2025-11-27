Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad

Az Európai Bizottság pénzügyi segítséget tervez nyújtani a balti államoknak és Finnországnak, amelyek gazdaságát súlyosan érintették az Oroszországgal szembeni szankciók - írja a Politico.

Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Bizottság támogatási tervet készít elő azon tagállamok számára, amelyeket aránytalanul súlyosan érintettek az Ukrajna megszállása után bevezetett oroszországi korlátozások. Míg az EU egészében már alig érezhető a háború gazdasági sokkhatása, az Oroszországgal közvetlenül határos országokban továbbra is jelentős a negatív hatás.

Raffaele Fitto regionális biztos irányításával készül az a koncepció, amely elsősorban a balti államok és Finnország gazdaságának fellendítését célozza. Ezek az országok különösen nehéz helyzetbe kerültek az Oroszországtól való gazdasági leválás következtében.

A támogatás megvalósítása azonban komoly akadályokba ütközhet, mivel egyelőre nem látható, honnan teremthetők elő a szükséges források. A lap információi szerint a terv valószínűleg nem azonnali pénzügyi segítséget, hanem olyan javaslatokat tartalmaz, amelyek csak a következő többéves pénzügyi keretben (MFF) valósulhatnak meg.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek, és akár túlzottdeficit-eljárás alá is kerülhetnek, ha nem sikerül javítani gazdasági mutatóikon.