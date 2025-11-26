Kimondta Ursula von der Leyen: jöhet a fordulat a háborúban, de óriási a veszély

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai európai parlamenti beszédében hangsúlyozta, hogy bár a következő napok kockázatosak az ukrajnai háborúban, mégis lehetőség nyílhat az előrelépésre, miközben Moszkva továbbra sem mutat valódi béketárgyalási hajlandóságot - írja a Portfolio.

Az Európai Bizottság elnöke szerint folytatni kell a nyomásgyakorlást Oroszországra, és támogatni kell minden olyan kezdeményezést, amely igazságos és tartós békét eredményezhet. Von der Leyen kiemelte, hogy Ukrajna uniós tagsága az ország "európai sorsának" szerves része, és a biztonsági garanciarendszer alapvető eleme, hogy Kijev szabadon dönthessen jövőjéről.

"Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt közösen elérjük, mert ez nem csupán történelmi szükségszerűség, hanem az európai biztonsági architektúra kulcskérdése" – fogalmazott a Bizottság elnöke.

Von der Leyen a jövőbeni békemegállapodás alapelveit is felvázolta: "semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül, semmit Európáról Európa nélkül, semmit a NATO-ról a NATO nélkül". Külön hangsúlyozta, hogy az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek hazajuttatása minden európai kötelessége, és biztosította a hallgatóságot, hogy "Európa nem feledkezik meg róluk".

A Bizottság elnöke óvatos optimizmussal nyilatkozott a jelenlegi helyzetről, elismerve annak összetettségét és a benne rejlő veszélyeket, ugyanakkor a valódi előrelépés lehetőségét is. "Továbbra sem látni jeleket arra, hogy Moszkva valóban kész lenne lezárni a háborút, ezért fenn kell tartani a nyomást Oroszországon, miközben minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely igazságos és tartós békéhez vezethet" – jelentette ki.

Von der Leyen szerint Európának konkrét lépéseket kell tennie: "le kell állítani az öldöklést, segíteni kell Ukrajna újjáépítését, vissza kell juttatni a gyerekeket és újra egyesíteni a családokat." Emellett tartós biztonságot kell teremteni Ukrajnának és az egész kontinensnek, valamint olyan jövőt kell biztosítani, amely európai keretek között valósulhat meg.

Az Európai Bizottság készen áll bemutatni azt a jogi dokumentumot, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz eszközökből finanszírozható ukrán hitel létrehozását. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Ukrajnát minden eszközzel támogatni kell önvédelmében, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem tartja elfogadhatónak azt a forgatókönyvet, amelyben a terheket kizárólag az európai adófizetők viselnék.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA