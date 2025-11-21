Donald Trump bekeményített: durván megfenyegette Zelenszkijt, ennek fele sem tréfa

Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat, ha nem fogadja el az amerikai közvetítéssel készült béketervezet kereteit.

Washington egy 28 pontos tervet mutatott be Ukrajnának, amely Oroszország több fő követelését is tartalmazza, beleértve további területek átadását, az ukrán hadsereg létszámának korlátozását és a NATO-csatlakozás tilalmát. Két bennfentes forrás szerint Kijev minden korábbinál nagyobb nyomás alatt áll, és az USA azt szeretné, ha Ukrajna jövő csütörtökig aláírná a megállapodás kereteit - írta meg a Reuters.

Csütörtökön magas rangú amerikai katonai tisztviselők delegációja találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel Kijevben. Az amerikai nagykövet és a delegációval utazó hadsereg sajtófőnöke sikeresnek nevezte a találkozót, és közölte, hogy Washington "agresszív ütemtervet" szorgalmaz az USA és Ukrajna közötti dokumentum aláírására.

Zelenszkij, aki pénteken telefonon beszélt brit, német és francia szövetségeseivel, óvatosan fogalmazott, nem utasította el az amerikai tervet: "Értékeljük az Egyesült Államok, Trump elnök és csapata erőfeszítéseit a háború befejezésére. Dolgozunk az amerikai fél által készített dokumentumon. Ennek valódi és méltóságteljes békét kell biztosítania."

EZ IS ÉRDEKELHET Itt vannak a béketerv részletei? Kijött egy dokumentum, ami az ukránoknak kevésbé tetszik Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.

Az európai vezetők, akikkel nem egyeztettek a 28 pontos tervről, határozottan támogatásukról biztosították Kijevet. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője kijelentette: "Mindannyian szeretnénk, hogy véget érjen ez a háború, de számít, hogyan ér véget. Oroszországnak semmiféle joga nincs engedményekre attól az országtól, amelyet megtámadott, végső soron bármilyen megállapodás feltételeiről Ukrajnának kell döntenie."

A Reuters által áttekintett terv olyan feltételeket tartalmaz, amelyeket az ukrán tisztviselők korábban a megadással egyenértékűnek minősítettek. A terv szerint Ukrajnának ki kellene vonulnia a keleti tartományokban még ellenőrzése alatt álló területekről, miközben Oroszország kisebb területeket adna vissza más régiókban.

Ukrajna véglegesen ki lenne zárva a NATO-ból, fegyveres erőit 600.000 főben maximálnák, és a NATO soha nem állomásoztathatna ott csapatokat. Az Oroszország elleni szankciókat fokozatosan feloldanák, Moszkvát visszahívnák a G8 csoportba, a befagyasztott orosz vagyonokat pedig egy befektetési alapba csoportosítanák.

Az egyik fő ukrán követelés, a NATO kölcsönös védelmi záradékához hasonló, kikényszeríthető garanciák kérdését mindössze egy sor tárgyalja részletek nélkül: "Ukrajna erőteljes biztonsági garanciákat kap".

A Kreml közölte, hogy nem kapott hivatalos értesítést az Egyesült Államoktól a 28 pontos béketerv kapcsán. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Kijevnek "felelős döntést" kellene hoznia, méghozzá most.

Az amerikai diplomácia felgyorsulása olyan időszakban történik, amikor az ukrán csapatok védekezésre kényszerülnek a harctéren, és Zelenszkij kormányát korrupciós botrány gyengíti. Az orosz csapatok Ukrajna közel egyötödét foglalják el, és lassan nyomulnak előre az 1200 kilométeres frontvonal mentén.