Az oroszok számára mesés forgatókönyvet vázol fel Donald Trump kiszivárgott terve: mit lép erre az EU?

Donald Trump új terve az ukrajnai háború lezárására területi engedményeket, Oroszország visszatérését a G8-ba és Ukrajna NATO-csatlakozásának tilalmát tartalmazná - derül ki a kiszivárgott dokumentumokból - írja a The Guardian.

Az Axios, az AFP és az Associated Press által látott tervezet szerint Ukrajna lemondana a Donbasz régióról Oroszország javára. "Krím, Luhanszk és Donyeck de facto orosz területként lenne elismerve, többek között az Egyesült Államok által is" - áll a dokumentumban. Kijev jelenleg részben még ellenőrzi Luhanszkot és Donyecket, amelyek együtt alkotják a háború frontvonalán lévő Donbasz ipari övezetet.

A déli Herszon és Zaporizzsja régiókban - amelyeket Oroszország jogtalanul annektált - a jelenlegi frontvonal mentén "befagyasztanák" a helyzetet. A zaporizzsjai atomerőművet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felügyelné, és a megtermelt áramot Oroszország és Ukrajna között osztanák meg.

A terv szerint Ukrajna hadseregét 600.000 főre csökkentenék, ami több százezres létszámcsökkentést jelentene. Az országnak megtiltanák a NATO-csatlakozást, és a szövetség nem állomásoztathatna csapatokat Ukrajnában, ami meghiúsítaná Kijev reményeit egy európai békefenntartó erőre.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a következő napokban várhatóan megvitatja a tervet Trumppal, hozzátéve, hogy bármilyen megállapodásnak "méltóságteljes békét" kell hoznia, tiszteletben tartva Ukrajna "függetlenségét és szuverenitását". Az ukrán elnöki adminisztráció óvatos reakciója éles ellentétben állt egyes ukrán tisztviselők felháborodásával, akik "abszurdnak" és "kapitulációnak" nevezték a tervet.

A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után, és visszatérhetne a G8-ba. A befagyasztott orosz vagyonból 100 milliárd dollárt Ukrajna újjáépítésére fordítanának, míg más eszközöket egy amerikai-orosz befektetési alapba helyeznének.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt csütörtökön megerősítette, hogy "az elnök támogatja ezt a tervet. Ez jó terv mind Oroszország, mind Ukrajna számára". Hozzátette, hogy Steve Witkoff különmegbízott és Marco Rubio külügyminiszter körülbelül egy hónapja "csendben" dolgoztak a terven Oroszországgal és Ukrajnával.