Itt a meglepetés: nem csak Magyarország kapott mentességet az oroszellenes szankciók alól

Nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia is kivételt kapott a hamarosan életbe lépő oroszellenes amerikai szankciók alól. A döntés a MOL-csoporthoz tartozó szlovák Slovnaft olajfinomítót is érinti, biztosítva az ellátást és a szankciók miatti pénzügyi kockázatok elkerülését, írja a Paraméter.

Donald Trump amerikai elnök döntése értelmében a MOL-csoport kikerül az oroszellenes szankciók hatálya alól, ami nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is érinti. Robert Fico szlovák miniszterelnök kiemelte, hogy a kivétel a pozsonyi Slovnaft olajfinomítóra is vonatkozik, mivel az a MOL tulajdonában van.

Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, Pletser Tamás szerint a Slovnaft és a MOL százhalombattai olajfinomítója egy rendszert alkot, ezért életszerűtlen lenne, ha az egyikre vonatkoznának a szankciók, a másikra pedig nem. A felmentés az oroszok számára is jelentős segítséget nyújt, éves szinten 4–4,5 milliárd dolláros bevételt biztosítva.

Pletser Tamás szerint export hiánya komoly problémát jelentene az oroszoknak. „Tárolókapacitások híján ugyanis némileg vissza kellene fogniuk a kitermelést, olajkutakat kellene leállítaniuk. Ezeket a kutakat azonban később nehéz lenne újraindítani, akár újra kellene azokat fúrni. A termelés visszafogása a kitermelési kapacitások jelentős részének az elvesztését jelentheti” – mondta.

