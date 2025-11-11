Hamarosan megnyitja kapuit Magyarországon az orosz hátterű diszkontlánc első boltja.
Itt a meglepetés: nem csak Magyarország kapott mentességet az oroszellenes szankciók alól
Nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia is kivételt kapott a hamarosan életbe lépő oroszellenes amerikai szankciók alól. A döntés a MOL-csoporthoz tartozó szlovák Slovnaft olajfinomítót is érinti, biztosítva az ellátást és a szankciók miatti pénzügyi kockázatok elkerülését, írja a Paraméter.
Donald Trump amerikai elnök döntése értelmében a MOL-csoport kikerül az oroszellenes szankciók hatálya alól, ami nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is érinti. Robert Fico szlovák miniszterelnök kiemelte, hogy a kivétel a pozsonyi Slovnaft olajfinomítóra is vonatkozik, mivel az a MOL tulajdonában van.
Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, Pletser Tamás szerint a Slovnaft és a MOL százhalombattai olajfinomítója egy rendszert alkot, ezért életszerűtlen lenne, ha az egyikre vonatkoznának a szankciók, a másikra pedig nem. A felmentés az oroszok számára is jelentős segítséget nyújt, éves szinten 4–4,5 milliárd dolláros bevételt biztosítva.
Pletser Tamás szerint export hiánya komoly problémát jelentene az oroszoknak. „Tárolókapacitások híján ugyanis némileg vissza kellene fogniuk a kitermelést, olajkutakat kellene leállítaniuk. Ezeket a kutakat azonban később nehéz lenne újraindítani, akár újra kellene azokat fúrni. A termelés visszafogása a kitermelési kapacitások jelentős részének az elvesztését jelentheti” – mondta.
Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.
A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Hosszabb távon az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk.
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot
A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.
