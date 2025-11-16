2025. november 16. vasárnap Ödön
WASHINGTON, EGYESÜLT ÁLLAMOK - JANUÁR 01.: A csillagos és csíkos zászló a Capitolium épületénél, Washington, USA.
Gazdaság

Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból

Pénzcentrum
2025. november 16. 15:37

Az amerikai pénzügyminisztérium mentességeket adott a Rosznyeftet és a Lukoilt érintő szankciók alól, hogy ne álljon le a kulcsfontosságú olajinfrastruktúra, a Lukoil-töltőállomások és bolgár finomítók működése. Magyarország viszont nem kapott engedélyt, pedig a szankciók november 21-én lépnek életbe, írja a Portfolio.

Az Egyesült Államok az ellátásbiztonság megőrzésére négy mentességet adott ki a Rosznyeftet és a Lukoilt érintő szankciók alól.

A kivételek lehetővé teszik a kazahsztáni olajvezeték, a Lukoil több mint ötezer töltőállomásból álló hálózata, a bolgár Burgaszi finomító és a Lukoil európai érdekeltségeinek működését, beleértve a készletbeszerzést és karbantartást.

Az engedélyek azonban időhöz kötöttek: a legtöbb mentesség 2025. december 13-ig, a bolgár finomítói pedig 2026. április 29-ig érvényesek. A cél, hogy az orosz olajpiaci nyomás fennmaradjon, miközben ne alakuljanak ki ellátási zavarok Közép- és Kelet-Európában.

Magyarország azonban nem részesült a mentességből, pedig legkésőbb november 21-ig dönteni kellene, hiszen ekkor lépnek hatályba a Lukoil és Rosznyeft elleni szankciók.
Címlapkép: Getty Images
