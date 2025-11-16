A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
Az amerikai pénzügyminisztérium mentességeket adott a Rosznyeftet és a Lukoilt érintő szankciók alól, hogy ne álljon le a kulcsfontosságú olajinfrastruktúra, a Lukoil-töltőállomások és bolgár finomítók működése. Magyarország viszont nem kapott engedélyt, pedig a szankciók november 21-én lépnek életbe, írja a Portfolio.
Az Egyesült Államok az ellátásbiztonság megőrzésére négy mentességet adott ki a Rosznyeftet és a Lukoilt érintő szankciók alól.
A kivételek lehetővé teszik a kazahsztáni olajvezeték, a Lukoil több mint ötezer töltőállomásból álló hálózata, a bolgár Burgaszi finomító és a Lukoil európai érdekeltségeinek működését, beleértve a készletbeszerzést és karbantartást.
Az engedélyek azonban időhöz kötöttek: a legtöbb mentesség 2025. december 13-ig, a bolgár finomítói pedig 2026. április 29-ig érvényesek. A cél, hogy az orosz olajpiaci nyomás fennmaradjon, miközben ne alakuljanak ki ellátási zavarok Közép- és Kelet-Európában.
Magyarország azonban nem részesült a mentességből, pedig legkésőbb november 21-ig dönteni kellene, hiszen ekkor lépnek hatályba a Lukoil és Rosznyeft elleni szankciók.
Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.
Elképesztő pusztulat helyeken épülhetnének lakások Budapest környékén: tényleg ide menekülnének az emberek a fővárosból?
Szentgotthárdon és Monoron korábban elhagyott ipari területeket alakítanak át lakóterületté.
A kormány 12 hónapra emeli a bérgarancia támogatást és újraindítja a MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot is.
A kormány 860 milliárd forintot csoportosít át, a banki extraprofitadó emeléséből pedig a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozzák.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 31 865 forintnál húzódik támasz, míg 33 316 forintnál ellenállás.
Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült.
Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.
A kereskedők egyeztetés nélkül kapták meg a döntést, miközben a kormány szerint jelentős árcsökkenést hozott az árrésstop.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb havi jelentése szerint gyorsabb ütemben nőhet a globális olajkínálat az idei és a jövő évi időszakban, mint azt korábban várták.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter tisztázta, hogy Magyarország csak egyéves mentességet kapott az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó szankciók alól.
Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.
Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
