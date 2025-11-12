2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
7 °C Budapest
2022. január 5. - London, Egyesült Királyság: A Downing Street 10, az Egyesült Királyság miniszterelnökének irodája, egy januári reggelen, amikor a parlament visszatért a szünetről.
Világ

Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?

Pénzcentrum
2025. november 12. 08:44

Keir Starmer miniszterelnök szövetségesei jelezték, hogy a kormányfő harcolni fog pozíciójáért, miközben egyre erősödnek a pártján belüli kihívásról szóló pletykák, amelyek szerint akár már a két hét múlva esedékes költségvetés után megkérdőjeleződhet vezetői szerepe - számolt be a BBC.

A miniszterelnökhöz közel állók komoly aggodalmakat fogalmaztak meg a háttérben zajló, Starmer leváltására irányuló szervezkedésekkel kapcsolatban, és igyekeznek felhívni a figyelmet egy esetleges vezetőváltás súlyos kockázataira.

A Munkáspárt képviselői között több potenciális utódjelölt neve is felmerült, köztük Wes Streeting egészségügyi miniszter, Shabana Mahmood belügyminiszter, Ed Miliband energiaügyi miniszter, valamint Louise Haigh korábbi közlekedési miniszter neve is "Harcolni fog" - nyilatkozta egy miniszter, hozzátéve: "Ő az egyik a két élő ember közül, aki általános választást nyert a Munkáspártnak. Őrültség lenne leváltani őt 17 hónap után."

Bár a párt régóta számít arra, hogy a kormány nehéz helyzetbe kerülhet a jövő májusi skóciai, walesi és angliai helyhatósági választások után, egyre többen vélik úgy, hogy a párt nem várhat addig egy esetleges vezetőváltással. Egy magas rangú munkáspárti képviselő szerint: "Nagyon jó azt mondani, hogy várjunk a helyhatósági választásokig, de az én aktivistáimat küldöm tűzvonalba. Nem veszíthetem el az összes önkormányzati képviselőmet."

Kapcsolódó cikkeink:

Wes Streeting szóvivője határozottan cáfolta a miniszterrel kapcsolatos pletykákat: "Ezek az állítások kategorikusan hamisak. Wes teljes mértékben a várólisták csökkentésére, 2500 új háziorvos toborzására és az NHS újjáépítésére összpontosít."

Egy kormányzati forrás szerint a miniszterelnöki hivatal "teljes bunker-üzemmódba kapcsolt, és indokolatlanul támadja leglojálisabb kabinettagjait", hozzátéve: "A körkörös tüzelőosztag nem segít kihúzni a kormányt a gödörből, amelyben vagyunk."

Maurice Glasman munkáspárti főrend a BBC-nek nyilatkozva kijelentette, hogy nem lát olyan jelöltet, aki kihívhatná Starmert, és a vezetőváltásról szóló pletykákat "csak zajnak" nevezte. A miniszterelnök támogatói arra figyelmeztetik a munkáspárti képviselőket, hogy egy vezetőváltás a párt káoszba taszítását eredményezné, destabilizálhatná a nemzetközi piacokat, és veszélyeztetné a miniszterelnök Trump elnökkel kialakított jó kapcsolatát.

A közvélemény-kutatások szerint Starmer rendkívül népszerűtlen, talán a modern közvélemény-kutatás történetének legnépszerűtlenebb brit miniszterelnöke. A felmérések azt is mutatják, hogy a Munkáspárt támogatottsága az elmúlt hónapokban nem haladta meg a választók ötödét.

A miniszterelnök a Reform UK párttal és annak vezetőjével, Nigel Farage-dzsal folytatott küzdelmet generációs jelentőségűnek tartja, és úgy véli, rendelkezik az energiával és eszközökkel Farage legyőzéséhez, de egyre több kollégája nem osztja ezt a meggyőződést.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #politikus #világ #miniszterelnök #választás #egyesült királyság #politika #brit #BBC

TolllerBela
1 perce
Ha az angol kolléga széke inog, akkor mit kellene mondani a magyar dagadt székéről ? Mi tartja még ?
0
0
