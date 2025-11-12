Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Keir Starmer miniszterelnök szövetségesei jelezték, hogy a kormányfő harcolni fog pozíciójáért, miközben egyre erősödnek a pártján belüli kihívásról szóló pletykák, amelyek szerint akár már a két hét múlva esedékes költségvetés után megkérdőjeleződhet vezetői szerepe - számolt be a BBC.
A miniszterelnökhöz közel állók komoly aggodalmakat fogalmaztak meg a háttérben zajló, Starmer leváltására irányuló szervezkedésekkel kapcsolatban, és igyekeznek felhívni a figyelmet egy esetleges vezetőváltás súlyos kockázataira.
A Munkáspárt képviselői között több potenciális utódjelölt neve is felmerült, köztük Wes Streeting egészségügyi miniszter, Shabana Mahmood belügyminiszter, Ed Miliband energiaügyi miniszter, valamint Louise Haigh korábbi közlekedési miniszter neve is "Harcolni fog" - nyilatkozta egy miniszter, hozzátéve: "Ő az egyik a két élő ember közül, aki általános választást nyert a Munkáspártnak. Őrültség lenne leváltani őt 17 hónap után."
Bár a párt régóta számít arra, hogy a kormány nehéz helyzetbe kerülhet a jövő májusi skóciai, walesi és angliai helyhatósági választások után, egyre többen vélik úgy, hogy a párt nem várhat addig egy esetleges vezetőváltással. Egy magas rangú munkáspárti képviselő szerint: "Nagyon jó azt mondani, hogy várjunk a helyhatósági választásokig, de az én aktivistáimat küldöm tűzvonalba. Nem veszíthetem el az összes önkormányzati képviselőmet."
Wes Streeting szóvivője határozottan cáfolta a miniszterrel kapcsolatos pletykákat: "Ezek az állítások kategorikusan hamisak. Wes teljes mértékben a várólisták csökkentésére, 2500 új háziorvos toborzására és az NHS újjáépítésére összpontosít."
Egy kormányzati forrás szerint a miniszterelnöki hivatal "teljes bunker-üzemmódba kapcsolt, és indokolatlanul támadja leglojálisabb kabinettagjait", hozzátéve: "A körkörös tüzelőosztag nem segít kihúzni a kormányt a gödörből, amelyben vagyunk."
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Maurice Glasman munkáspárti főrend a BBC-nek nyilatkozva kijelentette, hogy nem lát olyan jelöltet, aki kihívhatná Starmert, és a vezetőváltásról szóló pletykákat "csak zajnak" nevezte. A miniszterelnök támogatói arra figyelmeztetik a munkáspárti képviselőket, hogy egy vezetőváltás a párt káoszba taszítását eredményezné, destabilizálhatná a nemzetközi piacokat, és veszélyeztetné a miniszterelnök Trump elnökkel kialakított jó kapcsolatát.
A közvélemény-kutatások szerint Starmer rendkívül népszerűtlen, talán a modern közvélemény-kutatás történetének legnépszerűtlenebb brit miniszterelnöke. A felmérések azt is mutatják, hogy a Munkáspárt támogatottsága az elmúlt hónapokban nem haladta meg a választók ötödét.
A miniszterelnök a Reform UK párttal és annak vezetőjével, Nigel Farage-dzsal folytatott küzdelmet generációs jelentőségűnek tartja, és úgy véli, rendelkezik az energiával és eszközökkel Farage legyőzéséhez, de egyre több kollégája nem osztja ezt a meggyőződést.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
Az oroszok mostantól nem kaphatnak többszöri beutazásra jogosító vízumot – csak kivételes esetekben enyhíthet az EU.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.