Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?

Keir Starmer miniszterelnök szövetségesei jelezték, hogy a kormányfő harcolni fog pozíciójáért, miközben egyre erősödnek a pártján belüli kihívásról szóló pletykák, amelyek szerint akár már a két hét múlva esedékes költségvetés után megkérdőjeleződhet vezetői szerepe - számolt be a BBC.

A miniszterelnökhöz közel állók komoly aggodalmakat fogalmaztak meg a háttérben zajló, Starmer leváltására irányuló szervezkedésekkel kapcsolatban, és igyekeznek felhívni a figyelmet egy esetleges vezetőváltás súlyos kockázataira.

A Munkáspárt képviselői között több potenciális utódjelölt neve is felmerült, köztük Wes Streeting egészségügyi miniszter, Shabana Mahmood belügyminiszter, Ed Miliband energiaügyi miniszter, valamint Louise Haigh korábbi közlekedési miniszter neve is "Harcolni fog" - nyilatkozta egy miniszter, hozzátéve: "Ő az egyik a két élő ember közül, aki általános választást nyert a Munkáspártnak. Őrültség lenne leváltani őt 17 hónap után."

Bár a párt régóta számít arra, hogy a kormány nehéz helyzetbe kerülhet a jövő májusi skóciai, walesi és angliai helyhatósági választások után, egyre többen vélik úgy, hogy a párt nem várhat addig egy esetleges vezetőváltással. Egy magas rangú munkáspárti képviselő szerint: "Nagyon jó azt mondani, hogy várjunk a helyhatósági választásokig, de az én aktivistáimat küldöm tűzvonalba. Nem veszíthetem el az összes önkormányzati képviselőmet."

Wes Streeting szóvivője határozottan cáfolta a miniszterrel kapcsolatos pletykákat: "Ezek az állítások kategorikusan hamisak. Wes teljes mértékben a várólisták csökkentésére, 2500 új háziorvos toborzására és az NHS újjáépítésére összpontosít."

Egy kormányzati forrás szerint a miniszterelnöki hivatal "teljes bunker-üzemmódba kapcsolt, és indokolatlanul támadja leglojálisabb kabinettagjait", hozzátéve: "A körkörös tüzelőosztag nem segít kihúzni a kormányt a gödörből, amelyben vagyunk."

Maurice Glasman munkáspárti főrend a BBC-nek nyilatkozva kijelentette, hogy nem lát olyan jelöltet, aki kihívhatná Starmert, és a vezetőváltásról szóló pletykákat "csak zajnak" nevezte. A miniszterelnök támogatói arra figyelmeztetik a munkáspárti képviselőket, hogy egy vezetőváltás a párt káoszba taszítását eredményezné, destabilizálhatná a nemzetközi piacokat, és veszélyeztetné a miniszterelnök Trump elnökkel kialakított jó kapcsolatát.

A közvélemény-kutatások szerint Starmer rendkívül népszerűtlen, talán a modern közvélemény-kutatás történetének legnépszerűtlenebb brit miniszterelnöke. A felmérések azt is mutatják, hogy a Munkáspárt támogatottsága az elmúlt hónapokban nem haladta meg a választók ötödét.

A miniszterelnök a Reform UK párttal és annak vezetőjével, Nigel Farage-dzsal folytatott küzdelmet generációs jelentőségűnek tartja, és úgy véli, rendelkezik az energiával és eszközökkel Farage legyőzéséhez, de egyre több kollégája nem osztja ezt a meggyőződést.