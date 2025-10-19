2025. október 19. vasárnap Nándor
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat

Pénzcentrum
2025. október 19. 10:58

A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért, és vizsgálja, milyen további erőforrásokra lenne szükség a mérkőzés biztonságos lebonyolításához - számolt be a BBC.

Az Aston Villa csütörtökön jelentette be, hogy Birmingham város Biztonsági Tanácsadó Csoportja (SAG) úgy döntött, az izraeli klub szurkolói biztonsági okokból nem vehetnek részt a november 6-i Európa Liga mérkőzésen - erről pénteken a Pénzcentrum is beszámolt.

A növekvő nyomás hatására a kormány közölte, hogy együttműködik a rendőrséggel és vizsgálja, milyen további erőforrásokra lenne szükség. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a SAG várhatóan a jövő héten újra megvitatja a kérdést.

"Senkit sem szabad megakadályozni abban, hogy megnézzen egy futballmérkőzést pusztán amiatt, hogy kicsoda" - nyilatkozta egy kormányszóvivő, hozzátéve, hogy a kormány azon dolgozik, hogy a mérkőzés "biztonságosan megvalósulhasson minden szurkoló részvételével". Keir Starmer miniszterelnök "helytelennek" nevezte a szurkolók kizárását, és hangsúlyozta, hogy "nem tűrjük el az antiszemitizmust az utcáinkon". A döntést más pártvezetők is bírálták.

A West Midlands-i rendőrség csütörtökön közölte, hogy a mérkőzést "magas kockázatúnak" minősítette a jelenlegi információk és korábbi incidensek alapján, beleértve az Ajax és a Maccabi Tel Aviv szurkolói közötti "erőszakos összecsapásokat és gyűlölet-bűncselekményeket" egy 2024 novemberi amszterdami mérkőzés előtt.

Az amszterdami erőszakos cselekmények miatt több mint 60 embert tartóztattak le, amit a városi tisztviselők "az antiszemitizmus, a huliganizmus és a gázai, izraeli és közel-keleti háború miatti harag mérgező kombinációjaként" írtak le.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A döntést bírálta a Konzervatív Párt, a Liberális Demokraták és a Reform UK, valamint izraeli kormánytisztviselők is. A Zöld Párt ugyanakkor támogatta a döntést, "felelőtlennek" nevezve, hogy Starmer megkérdőjelezi egy helyi hatóság biztonsági döntését.

Ayoub Khan, Birmingham Perry Barr független képviselője szerint a szurkolók kitiltása "erkölcsi kérdés", nem csak közbiztonsági ügy. Szerinte az ukrán atrocitások miatt az európai versenyekből kitiltott orosz futballcsapatokra vonatkozó szabályokat az izraeli csapatokra is alkalmazni kellene.

Emily Damari brit-izraeli állampolgár, aki korábban túsz volt Gázában, "felháborítónak" nevezte a döntést. A magát a "Maccabi Tel Aviv elkötelezett szurkolójaként" jellemző Damari szerint "a futball az emberek összehozásáról szól, függetlenül hitüktől, színüktől vagy vallásuktól, és ez az undorító döntés pontosan az ellenkezőjét teszi".

Több sporteseményen is tiltakozások voltak a gázai háború miatt, beleértve a közelmúltbeli világbajnoki selejtezőket. Oslóban 22 embert tartóztattak le az Izrael-Norvégia mérkőzés közelében, Udinében pedig az Izrael-Olaszország mérkőzés előtt mintegy 5000 tüntető vett részt egy felvonuláson, ahol összecsapások törtek ki a rendőrséggel.
Címlapkép: Getty Images
