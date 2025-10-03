2025. október 3. péntek Helga
Canterbury katedrális, Canterbury, Kent, Anglia
Világ

Történelmi pillanat: először vezeti nő a hatalmas egyházat, megtörtént a váltás

Pénzcentrum
2025. október 3. 11:44

Dame Sarah Mullally lett az anglikán egyház első női canterburyi érseke, miután a korábbi vezető egy gyermekvédelmi botrány miatt lemondott - közölte a BBC.

A 63 éves Mullally, aki korábban az angol egészségügyi szolgálat (NHS) vezető ápolója volt, 2006-ban lett pap, majd 2018-ban London első női püspökévé nevezték ki. Ezzel az anglikán egyház közel 500 éves történetében először jelöltek nőt a legmagasabb pozícióra.

Az egyház közel egy éve maradt vezető nélkül, miután Justin Welby lemondott egy gyermekvédelmi botrány következtében. Egy jelentés szerint Welby "tudott volna és kellett volna" jelentenie a rendőrségnek John Smyth gyermekbántalmazási ügyét már 2013-ban.

A kinevezési folyamat hagyományosan úgy zajlik, hogy a jelölt nevét először Keir Starmer miniszterelnöknek, majd az uralkodónak terjesztik elő. Bár technikailag a király az anglikán egyház feje, a canterburyi érsek a legmagasabb rangú püspök, aki az egyház és a világméretű anglikán közösség spirituális vezetője.

Mullaly hivatalosan januárban veszi át új szerepét a megerősítő választást követően, majd később, miután hűséget fogadott a királynak, beiktatási szertartásra kerül sor.

A két gyermekes, házas Mullally több mint 35 évet töltött az NHS-nél, és 1999-ben Anglia valaha volt legfiatalabb vezető ápolótisztje lett. Bár már akkor is önkénteskedett az egyházban, csak néhány évvel később döntött úgy, hogy pap lesz, és hamarosan az egyházi visszaélések kezelésének reformjában kapott feladatot.

Londoni püspökként NHS-adminisztrátori tapasztalatait felhasználva segített modernizálni az egyházmegyét. Akkori kinevezésekor azt mondta: "Inkább úgy gondolom, hogy mindig is egy hivatásom volt: Jézus Krisztust követni, megismerni őt és megismertetni másokkal, mindig arra törekedve, hogy együttérzéssel szolgáljak másokat, akár ápolóként, papként vagy püspökként."

Legégetőbb feladata valószínűleg a visszaélések kezelésének javítása és az érintettek iránti nagyobb együttérzés biztosítása lesz. Emellett szembe kell néznie az egyházi látogatottság csökkenésével is, bár London bizonyos mértékig kivételt képez ez alól.

Rowan Williams korábbi érsek úgy foglalta össze az új pozíciót, hogy az "újságot az egyik kézben, Bibliát a másikban" követel meg, és hozzátette, hogy "a mindenről véleményt alkotás elvárása meglehetősen nagy teher."
Címlapkép: Getty Images
