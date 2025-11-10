A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Kijöttek a friss számok: 100 éve volt akkora a válság, mint most, mégis adóemelést tervez a kormány
Az Egyesült Királyság a legrosszabb gazdasági évtizedét éli át egy évszázad alatt, miközben a munkáspárti kormány újabb adóemeléseket tervez - írta meg a The Telegraph.
A 2020-as évek a leggyengébb évtizednek ígérkeznek a GDP-növekedés és az életszínvonal javulása szempontjából az elmúlt száz évben - derül ki Andrew Sentance, a Bank of England korábbi kamatdöntő bizottsági tagjának elemzéséből.
A gazdaság várhatóan átlagosan évi 1,1 százalékkal növekszik ebben az évtizedben, ami a legalacsonyabb éves átlagos növekedési ütem az 1920-as évek óta. Az egy főre jutó GDP, amelyet gyakran használnak az életszínvonal mérésére, előreláthatólag csak évi 0,4 százalékkal emelkedik - szintén a legrosszabb érték egy évszázada.
Az Egyesült Királyság utoljára az első világháború utáni 1920-as években tapasztalt ennél nehezebb gazdasági időszakot, amikor tömeges munkanélküliség, hanyatlás és defláció sújtotta az országot.
A 2020-as évek várhatóan sokkal rosszabbak lesznek a növekedés szempontjából, mint más történelmi válságidőszakok - beleértve a 2008-as pénzügyi válság utáni időszakot, az 1970-es évek felfordulását vagy a második világháborút.
Ez aggasztó képet fest Rachel Reeves pénzügyminiszter és Keir Starmer miniszterelnök számára, akik az életszínvonal javítását helyezték választási ígéreteik középpontjába. A pénzügyminiszter most újabb adóemelésre készül, amely a tavalyi 40 milliárd fontos költségvetési intézkedéshez hasonló mértékű lehet.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet. Sentance szerint: "Az adóemelések csak tovább gyengítik a növekedést. A kiadások visszafogása az egyetlen hosszú távú megoldás."
James Smith, a Resolution Foundation kutatási igazgatója hozzátette: "A magasabb adók alapvetően fékezni fogják a gazdasági aktivitást az elkövetkező hónapokban és években. Az egy főre jutó GDP-növekedés nagyon jelentős lassulását tapasztaltuk, ami rendkívül aggasztó, mivel ez az életszínvonal kulcsfontosságú mérőszáma."
A közvélemény-kutatások szerint a Reform párt megtörheti Nagy-Britannia kétpártrendszerét a következő választásokon, mivel a gazdasággal kapcsolatos elégedetlenség az egyik fő tényező, amely a szavazókat Nigel Farage pártja felé tereli.
Sentance szerint nincs egyetlen magyarázat a 2020-as évek gazdasági lassulásának súlyosságára, de rámutatott, hogy az Egyesült Királyság rosszabbul reagált olyan sokkokra, mint a pénzügyi válság és a világjárvány. Nagy-Britannia az energiaválságtól is jobban szenvedett, mint sok versenytársa, a vállalkozások még mindig a legmagasabb villamosenergia-árakkal szembesülnek a gazdag országok közül.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
Az oroszok mostantól nem kaphatnak többszöri beutazásra jogosító vízumot – csak kivételes esetekben enyhíthet az EU.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.
Tovább szűkült Németország külkereskedelmi többlete 2025 szeptemberében, a vártnál erőteljesebb importnövekedés miatt.
2025 októbere a harmadik legmelegebb október volt a globális mérések történetében az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint.
A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült.
Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.
A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren.
