2025. november 10. hétfő Réka
8 °C Budapest
London, Anglia, Egyesült Királyság, Európa. Parlament, Temze folyó és Westminster híd.
Világ

Kijöttek a friss számok: 100 éve volt akkora a válság, mint most, mégis adóemelést tervez a kormány

Pénzcentrum
2025. november 10. 16:45

Az Egyesült Királyság a legrosszabb gazdasági évtizedét éli át egy évszázad alatt, miközben a munkáspárti kormány újabb adóemeléseket tervez - írta meg a The Telegraph.

A 2020-as évek a leggyengébb évtizednek ígérkeznek a GDP-növekedés és az életszínvonal javulása szempontjából az elmúlt száz évben - derül ki Andrew Sentance, a Bank of England korábbi kamatdöntő bizottsági tagjának elemzéséből.

A gazdaság várhatóan átlagosan évi 1,1 százalékkal növekszik ebben az évtizedben, ami a legalacsonyabb éves átlagos növekedési ütem az 1920-as évek óta. Az egy főre jutó GDP, amelyet gyakran használnak az életszínvonal mérésére, előreláthatólag csak évi 0,4 százalékkal emelkedik - szintén a legrosszabb érték egy évszázada.

Az Egyesült Királyság utoljára az első világháború utáni 1920-as években tapasztalt ennél nehezebb gazdasági időszakot, amikor tömeges munkanélküliség, hanyatlás és defláció sújtotta az országot.

A 2020-as évek várhatóan sokkal rosszabbak lesznek a növekedés szempontjából, mint más történelmi válságidőszakok - beleértve a 2008-as pénzügyi válság utáni időszakot, az 1970-es évek felfordulását vagy a második világháborút.

Ez aggasztó képet fest Rachel Reeves pénzügyminiszter és Keir Starmer miniszterelnök számára, akik az életszínvonal javítását helyezték választási ígéreteik középpontjába. A pénzügyminiszter most újabb adóemelésre készül, amely a tavalyi 40 milliárd fontos költségvetési intézkedéshez hasonló mértékű lehet.

A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet. Sentance szerint: "Az adóemelések csak tovább gyengítik a növekedést. A kiadások visszafogása az egyetlen hosszú távú megoldás."

James Smith, a Resolution Foundation kutatási igazgatója hozzátette: "A magasabb adók alapvetően fékezni fogják a gazdasági aktivitást az elkövetkező hónapokban és években. Az egy főre jutó GDP-növekedés nagyon jelentős lassulását tapasztaltuk, ami rendkívül aggasztó, mivel ez az életszínvonal kulcsfontosságú mérőszáma."

A közvélemény-kutatások szerint a Reform párt megtörheti Nagy-Britannia kétpártrendszerét a következő választásokon, mivel a gazdasággal kapcsolatos elégedetlenség az egyik fő tényező, amely a szavazókat Nigel Farage pártja felé tereli.

Sentance szerint nincs egyetlen magyarázat a 2020-as évek gazdasági lassulásának súlyosságára, de rámutatott, hogy az Egyesült Királyság rosszabbul reagált olyan sokkokra, mint a pénzügyi válság és a világjárvány. Nagy-Britannia az energiaválságtól is jobban szenvedett, mint sok versenytársa, a vállalkozások még mindig a legmagasabb villamosenergia-árakkal szembesülnek a gazdag országok közül.
Címlapkép: Getty Images
#infláció #gazdaság #válság #munkanélküliség #adóemelés #világ #életszínvonal #gdp #egyesült királyság #nagy-britannia #gazdasági válság #pénzügyi válság #gdp növekedés

