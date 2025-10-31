2025. október 31. péntek Farkas
A víz túloldaláról nézve Balatonfüred látképe lágyan emelkedik a dombok hátterében. A Balaton nyugodt, üveges felszíne visszatükrözi az épületeket és a fákat, békés tavaszi jelenetet teremtve, amelyet rügyező lombok kereteznek.
Utazás

Mi lesz a Balatonnal? Sokkoló, ami kiderült a magyar tengerről: egyre több település aggódik

Pénzcentrum
2025. október 31. 09:25

A Balaton alacsony vízállása természetes folyamat, amely nem veszélyezteti a tó ökológiai egyensúlyát. A szakértők szerint nincs ok aggodalomra, miközben a tóparti települések vezetői a gyengébb turisztikai szezont inkább az árvaszúnyoginváziónak, a kaotikus tömegközlekedésnek és a hűvösebb időjárásnak tulajdonítják.

A Balaton jelenlegi 67 centiméteres vízállása számos aggodalmat kelt a lakosság körében, különösen a déli parti településeken, ahol egyre több szárazulat jelenik meg a mederben. A közösségi médiában terjedő képek és segélykérések - mint például a balatonmáriafürdői felhívás egy csónakfolyosó kiásására - jól mutatják a helyzet komolyságát - írja a Népszava.

A jelenlegi vízszint azonban még mindig jelentősen magasabb, mint a 2003-ban mért történelmi mélypontot jelentő 23 centiméter. A szakértők emlékeztetnek arra, hogy az őszi esőzések rendszerint kompenzálják a vízhiányt - ahogy ez 2021-ben is történt, amikor két hónap alatt 30 centiméteres vízszintemelkedést tapasztaltak.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói hangsúlyozzák, hogy a vízszint ingadozása a tó természetes működésének része. Facebook-bejegyzésükben kiemelték: fontos különbséget tenni a társadalmi elvárások és az ökológiai szempontok között. Míg a turizmus számára a magas vízszint tűnik ideálisnak, az élővilág számára a mérsékelt vízszint-ingadozás elengedhetetlen, a tartósan magas vízállás pedig hosszabb távon a parti élőhelyek és nádasok pusztulásához vezethet.

A tóparti önkormányzatok vezetői is nyugalomra intenek. "Természetesen figyeljük a híreket, de a Balaton vízállásának kérdése az önkormányzaton túlmutató, szakmai feladat" - mondta a Népszavának Balog Mátyás balatonmáriafürdői polgármester. "Tapasztalataink szerint 8-10 évente ciklikusan megismétlődik az alacsonyabb vízszint, így nem érdemes pánikolni, a természet eddig is megoldotta a problémát, reménykedünk benne, ezúttal is így lesz majd."

Zamárdi polgármestere, Csákovics Géza szerint a helyi vállalkozók sem aggódnak különösebben. "Nyilván szóba kerül, hogy jelenleg kevesebb a víz a tóban, de a helyi vállalkozók közül még senki sem keresett meg emiatt, vagyis nincs pánikhangulat a jövő nyár miatt" - magyarázta, hozzátéve, hogy az alacsony vízszint bizonyos szempontból előnyös is lehet: "A kisgyerekes családok sokkal jobban kedvelik, mint a magas vízállást."

Balatonföldvár alpolgármestere, Herényi Károly is megerősítette, hogy a gyengébb szezonért nem a vízállás okolható. Véleménye szerint emberi beavatkozásra nincs szükség, ugyanakkor a klímaváltozás miatt érdemes lenne a tó környékének vízmegtartási képességét növelni. "Esővíztározókra lesz szükség, melyekből aztán vissza lehet vezetni a vizet a Balatonba" - javasolta, megjegyezve, hogy a Balaton medre állami terület, így az önkormányzatok hatásköre korlátozott.

A szakértők és a helyi vezetők egyetértenek abban, hogy bár folyamatos megfigyelésre és esetleges tudományos alapú beavatkozások előkészítésére szükség van, a jelenlegi helyzet nem indokol azonnali intézkedéseket vagy aggodalmat.
