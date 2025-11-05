A legendás, Fő téri étterem 1776 óta a szombathelyi gasztronómia egyik meghatározó helyszíne, amely most ismét változás előtt áll.
Íme, Magyarország új valósága: tömegével pusztulnak a tölgyesek a Gemencben
Az egyik legértékesebb hazai ártéri élőhely is küzd a kiszáradással. Gemencen a 90–100 éves kocsányos tölgyek nagy része a 2022-es aszály óta elpusztult, és a helyzet azóta sem javult. A szakemberek szerint ez már nem átmeneti jelenség, hanem a klímaváltozás tartós hatása.
Kutatások szerint Magyarországon a 1970-es évektől kezdve a súlyos aszályok egyre gyakoribbá váltak. Például az országos meteorológiai adatok alapján a 2022-es aszály Itália után Magyarországon is az egyik legsúlyosabb volt, amelynek következményeit az erdők, a talajok és a vízháztartás ma is viseli. Az ártéri tölgyesek esetében különösen kedvezőtlen, ha a talaj vízháztartása megváltozik: egy erdő, amely régen stabilan kapta utánpótlását a talaj- és felszíni vizekből, most kiszáradóban van - olvasható az Országos Erdészeti Egyesület friss Facebook-bejegyzésében.
A Gemenci Erdő 1977 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és az egyik legértékesebb ártéri élőhely Magyarországon. Itt a természetes árvízi rendszer hagyományosan gondoskodik a talaj vízellátásáról, de a klímaváltozás miatt a hidrológiai viszonyok átalakulóban vannak: vagy túl kevés a víz-utánpótlás, vagy az árvíz rendszere megváltozott. A Gemenc Zrt. erdészeti szakemberei szerint a 90-100 éves kocsányos tölgyek nagy számban kiszáradtak a 2022-es aszály óta.
Ahogy a Facebook-posztból kiderül, most olyan „új életet adó fákat” ültetnek, amelyek jobban bírják az új viszonyokat – tehát nem csupán klímaváltozás-szimbolikus gesztusról van szó, hanem gyakorlatilag az erdő jövőjéről:
Duna mélye igazi szörnyet rejtett: egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsa akadt a horgászok horgára Mohácsnál. A gigászi halat végül visszaengedték a folyóba...
Két hónapja leégett a zajvédő fal Tatán, azóta sincs pótlás: a helyiek szerint tragédia lehet a vége
Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...
Nem akármilyen beruházás zajlik Kecskeméten: a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból biztosítsa.
Néhány apró, szinte filléres praktikával megelőzhető a baj: mutatjuk, hogyan őrizheted meg a tüzelőd értékét egész télen.
Neked is a pogácsa a kedvenc vendégváró harapnivalód? Ha eddig még nem kóstoltad ezt a verziót, itt az ideje: filléres, gyorsan elkészül és addig esszük,...
Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.
A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet.
Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre.
Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek.
A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két ikonikus közterületén.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.
Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye.