Íme, Magyarország új valósága: tömegével pusztulnak a tölgyesek a Gemencben

Az egyik legértékesebb hazai ártéri élőhely is küzd a kiszáradással. Gemencen a 90–100 éves kocsányos tölgyek nagy része a 2022-es aszály óta elpusztult, és a helyzet azóta sem javult. A szakemberek szerint ez már nem átmeneti jelenség, hanem a klímaváltozás tartós hatása.

Kutatások szerint Magyarországon a 1970-es évektől kezdve a súlyos aszályok egyre gyakoribbá váltak. Például az országos meteorológiai adatok alapján a 2022-es aszály Itália után Magyarországon is az egyik legsúlyosabb volt, amelynek következményeit az erdők, a talajok és a vízháztartás ma is viseli. Az ártéri tölgyesek esetében különösen kedvezőtlen, ha a talaj vízháztartása megváltozik: egy erdő, amely régen stabilan kapta utánpótlását a talaj- és felszíni vizekből, most kiszáradóban van - olvasható az Országos Erdészeti Egyesület friss Facebook-bejegyzésében.

A Gemenci Erdő 1977 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, és az egyik legértékesebb ártéri élőhely Magyarországon. Itt a természetes árvízi rendszer hagyományosan gondoskodik a talaj vízellátásáról, de a klímaváltozás miatt a hidrológiai viszonyok átalakulóban vannak: vagy túl kevés a víz-utánpótlás, vagy az árvíz rendszere megváltozott. A Gemenc Zrt. erdészeti szakemberei szerint a 90-100 éves kocsányos tölgyek nagy számban kiszáradtak a 2022-es aszály óta.

Ahogy a Facebook-posztból kiderül, most olyan „új életet adó fákat” ültetnek, amelyek jobban bírják az új viszonyokat – tehát nem csupán klímaváltozás-szimbolikus gesztusról van szó, hanem gyakorlatilag az erdő jövőjéről: