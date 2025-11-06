2025. november 6. csütörtök Lénárd
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
a Kairó városa és az ikonikus piramisok közötti erős kontraszt lenyűgöző látványt nyújt a kék órában, Kairó, Egyiptom, Afrika
Világ

Botrány az UNESCO élén: mi lesz így a világ legszebb, legnagyszerűbb látnivalóival?

Pénzcentrum
2025. november 6. 14:15

Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere, Khaled El-Enany várhatóan csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lesz, annak ellenére, hogy örökségvédelmi szervezetek bírálják a kulturális kincsek védelmével kapcsolatos korábbi tevékenységét - írta meg a Reuters.

El-Enanyt a múlt hónapban választotta meg az UNESCO 58 tagú Végrehajtó Tanácsa 55 szavazattal, legyőzve a kongói Edouard Firmin Matokót. Az ENSZ kulturális és oktatási ügynökségének első arab főigazgatójaként történő kinevezését a szervezet általános konferenciáján, az üzbegisztáni Szamarkandban fogják hivatalosan megerősíteni a 194 tagállam szavazatával.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A berlini székhelyű World Heritage Watch civil szervezet a múlt héten arra kérte az országokat, hogy gondolják újra a kinevezést, mivel El-Enany miniszteri tevékenysége megkérdőjelezi a kulturális helyszínek megőrzése iránti elkötelezettségét. Több mint 50 szervezet és szakértő által aláírt levelükben kiemelték Kairó történelmi nekropoliszának, a "Holtak városának" részleges lebontását és a Sínai-félszigeten található Szent Katalin-kolostor közelében végzett turisztikai fejlesztéseket.

El-Enany 2016 és 2022 között volt miniszter, egyiptológus és korábbi múzeumigazgató. Kritikusai szerint minisztériuma nem tett eleget a világörökségi helyszínek védelmére vonatkozó kötelezettségeinek, és nem akadályozta meg az értékes területeket veszélyeztető infrastrukturális projekteket.

Kapcsolódó cikkeink:

A viták ellenére El-Enany jelölése erős támogatást kapott az arab és afrikai nemzetektől, amelyek régóta nagyobb képviseletet szeretnének a szervezet élén. "Egyiptom jelölése régóta esedékes képviselet" – nyilatkozta Badr Abdelatty külügyminiszter Párizsban a múlt hónapban.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

El-Enany ígéretet tett arra, hogy "emberközpontú UNESCO-t épít", egyszerűsíti a döntéshozatalt és diverzifikálja a finanszírozást, miközben a szervezet felkészül az amerikai pénzügyi hozzájárulások 2026 végén történő megszűnésére. Ha megerősítik pozíciójában, El-Enany november közepén lép hivatalba, a két négyéves ciklust betöltő francia Audrey Azoulay utódjaként.
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #egyiptom #múzeum #világörökség #nemzetközi #világ #miniszter #régészet #unesco #kulturális örökség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:20
15:13
15:03
14:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 6.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
2025. november 6.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 6. csütörtök
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
3
1 hete
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
4
1 hete
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
5
1 hete
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 15:31
Meglépte Magyarország slágerhitelével a hazai nagybank: indul a roham, rengetegen csaphatnak le az ajánlatra
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 13:31
Sokk a magyar munkahelyeken: dolgozók ezrei nem kérnek már ebből, jöhet a felmondási hullám – erre készülhet mindenki
Agrárszektor  |  2025. november 6. 14:28
Riasztó jóslat érkezett az időjárásról: durva, ami 2050-től ránk várhat