Botrány az UNESCO élén: mi lesz így a világ legszebb, legnagyszerűbb látnivalóival?

Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere, Khaled El-Enany várhatóan csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lesz, annak ellenére, hogy örökségvédelmi szervezetek bírálják a kulturális kincsek védelmével kapcsolatos korábbi tevékenységét - írta meg a Reuters.

El-Enanyt a múlt hónapban választotta meg az UNESCO 58 tagú Végrehajtó Tanácsa 55 szavazattal, legyőzve a kongói Edouard Firmin Matokót. Az ENSZ kulturális és oktatási ügynökségének első arab főigazgatójaként történő kinevezését a szervezet általános konferenciáján, az üzbegisztáni Szamarkandban fogják hivatalosan megerősíteni a 194 tagállam szavazatával.

A berlini székhelyű World Heritage Watch civil szervezet a múlt héten arra kérte az országokat, hogy gondolják újra a kinevezést, mivel El-Enany miniszteri tevékenysége megkérdőjelezi a kulturális helyszínek megőrzése iránti elkötelezettségét. Több mint 50 szervezet és szakértő által aláírt levelükben kiemelték Kairó történelmi nekropoliszának, a "Holtak városának" részleges lebontását és a Sínai-félszigeten található Szent Katalin-kolostor közelében végzett turisztikai fejlesztéseket.

El-Enany 2016 és 2022 között volt miniszter, egyiptológus és korábbi múzeumigazgató. Kritikusai szerint minisztériuma nem tett eleget a világörökségi helyszínek védelmére vonatkozó kötelezettségeinek, és nem akadályozta meg az értékes területeket veszélyeztető infrastrukturális projekteket.

A viták ellenére El-Enany jelölése erős támogatást kapott az arab és afrikai nemzetektől, amelyek régóta nagyobb képviseletet szeretnének a szervezet élén. "Egyiptom jelölése régóta esedékes képviselet" – nyilatkozta Badr Abdelatty külügyminiszter Párizsban a múlt hónapban.

El-Enany ígéretet tett arra, hogy "emberközpontú UNESCO-t épít", egyszerűsíti a döntéshozatalt és diverzifikálja a finanszírozást, miközben a szervezet felkészül az amerikai pénzügyi hozzájárulások 2026 végén történő megszűnésére. Ha megerősítik pozíciójában, El-Enany november közepén lép hivatalba, a két négyéves ciklust betöltő francia Audrey Azoulay utódjaként.