Orbán Viktor és delegációja csütörtök reggel a Wizz Air járatával indult útnak Budapestről Washingtonba.
Botrány az UNESCO élén: mi lesz így a világ legszebb, legnagyszerűbb látnivalóival?
Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere, Khaled El-Enany várhatóan csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lesz, annak ellenére, hogy örökségvédelmi szervezetek bírálják a kulturális kincsek védelmével kapcsolatos korábbi tevékenységét - írta meg a Reuters.
El-Enanyt a múlt hónapban választotta meg az UNESCO 58 tagú Végrehajtó Tanácsa 55 szavazattal, legyőzve a kongói Edouard Firmin Matokót. Az ENSZ kulturális és oktatási ügynökségének első arab főigazgatójaként történő kinevezését a szervezet általános konferenciáján, az üzbegisztáni Szamarkandban fogják hivatalosan megerősíteni a 194 tagállam szavazatával.
A berlini székhelyű World Heritage Watch civil szervezet a múlt héten arra kérte az országokat, hogy gondolják újra a kinevezést, mivel El-Enany miniszteri tevékenysége megkérdőjelezi a kulturális helyszínek megőrzése iránti elkötelezettségét. Több mint 50 szervezet és szakértő által aláírt levelükben kiemelték Kairó történelmi nekropoliszának, a "Holtak városának" részleges lebontását és a Sínai-félszigeten található Szent Katalin-kolostor közelében végzett turisztikai fejlesztéseket.
El-Enany 2016 és 2022 között volt miniszter, egyiptológus és korábbi múzeumigazgató. Kritikusai szerint minisztériuma nem tett eleget a világörökségi helyszínek védelmére vonatkozó kötelezettségeinek, és nem akadályozta meg az értékes területeket veszélyeztető infrastrukturális projekteket.
A viták ellenére El-Enany jelölése erős támogatást kapott az arab és afrikai nemzetektől, amelyek régóta nagyobb képviseletet szeretnének a szervezet élén. "Egyiptom jelölése régóta esedékes képviselet" – nyilatkozta Badr Abdelatty külügyminiszter Párizsban a múlt hónapban.
El-Enany ígéretet tett arra, hogy "emberközpontú UNESCO-t épít", egyszerűsíti a döntéshozatalt és diverzifikálja a finanszírozást, miközben a szervezet felkészül az amerikai pénzügyi hozzájárulások 2026 végén történő megszűnésére. Ha megerősítik pozíciójában, El-Enany november közepén lép hivatalba, a két négyéves ciklust betöltő francia Audrey Azoulay utódjaként.
Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.
"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket." - mondta az elnök.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt.