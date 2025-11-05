Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet. Az esetleges megállapodás nemcsak a Közel-Kelet katonai egyensúlyát változtathatná meg, hanem újraértelmezhetné Washington viszonyát Izrael biztonsági fölényéhez is.
A Trump-kormányzat fontolóra vette Szaúd-Arábia kérését, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet vásárolhasson – ez egy potenciálisan több milliárd dollár értékű üzlet lenne, amely a Pentagon egyik kulcsfontosságú engedélyezési szintjét már megkapta Mohamed bin Szalmán koronaherceg közelgő látogatása előtt – közölték az üggyel kapcsolatban álló források a Reuters szerint.
Egy ilyen eladás jelentős politikai irányváltást jelentene, mivel megváltoztathatná a Közel-Kelet katonai egyensúlyát, és próbára tenné Washington elkötelezettségét Izrael „minőségi katonai fölényének” fenntartása mellett.
Szaúd-Arábia az év elején közvetlenül Donald Trump amerikai elnökhöz fordult, és már régóta érdeklődik a Lockheed Martin fejlett vadászgépe iránt – mondta az egyik forrás és egy amerikai tisztviselő. A Pentagon jelenleg egy 48 gépre szóló lehetséges eladás mérlegelésén dolgozik – erősítette meg a Reutersnek a tisztviselő és a tárgyalásokat ismerő személy. A kérelem mértéke és előrehaladottsága eddig nem volt ismert.
Az amerikai tisztviselő és egy másik hivatalos forrás elmondta, hogy végső döntés még nem született, és több lépésre is szükség lesz a jóváhagyás előtt – köztük kormányzati szintű engedélyezésre, Trump aláírására és a Kongresszus értesítésére.
A Pentagon politikai részlege hónapok óta dolgozik az ügyön, és az egyik tisztviselő szerint az ügy most a védelmi miniszteri szintre került. A Pentagon, a Fehér Ház és a Külügyminisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésekre. A Lockheed Martin szóvivője közölte, hogy a katonai eladások kormányközi megállapodások formájában történnek, ezért az üggyel kapcsolatban Washington az illetékes.
Az Egyesült Államok fegyvereladásait a Közel-Keleten úgy mérlegeli, hogy Izrael megőrizze „minőségi katonai fölényét” – ez biztosítja, hogy Izrael fejlettebb amerikai fegyverekhez jusson, mint az arab államok. Az F–35-ös, amely lopakodó technológiájának köszönhetően képes elkerülni az ellenséges radarok észlelését, a világ legfejlettebb vadászgépének számít. Izrael már közel egy évtizede üzemelteti a típust, több századot is felállított belőle, és továbbra is az egyetlen közel-keleti ország, amely birtokolja ezt a fegyverrendszert.
Szaúd-Arábia – az Egyesült Államok legnagyobb fegyvervásárlója – évek óta szeretné megszerezni a vadászgépet, hogy modernizálja légierőjét és ellensúlyozza a regionális fenyegetéseket, különösen Iránt. A királyság most megújította törekvését, ami két századnyi repülőgépet jelentene, miközben a Trump-kormány jelezte, hogy nyitott a védelmi együttműködés elmélyítésére Rijáddal. A szaúdi légierő jelenleg több típusból álló flottát üzemeltet, köztük Boeing F–15-ösöket, valamint európai Tornadókat és Typhoonokat.
Az F–35-ös kérdés korábban is diplomáciai folyamatokhoz kapcsolódott. A Biden-kormány korábban egy átfogó megállapodás részeként vizsgálta a típus átadását Szaúd-Arábiának, amiért cserébe Rijád normalizálta volna kapcsolatait Izraellel, de ezek az erőfeszítések végül elakadtak.
Trump hivatalba lépése óta kiemelten kezeli a fegyvereladásokat Szaúd-Arábiának. Májusban az Egyesült Államok közel 142 milliárd dollár értékű fegyvercsomagról állapodott meg a királysággal, amelyet a Fehér Ház „az Egyesült Államok történetének legnagyobb védelmi együttműködési megállapodásának” nevezett.
A Kongresszus vizsgálata azonban akadályokat gördíthet az F–35-ös eladás elé. A törvényhozók korábban is kétségeiket fejezték ki a Rijáddal kötött fegyverüzletek kapcsán a 2018-as Dzsamál Hasogdzsi-gyilkosság után, és néhány kongresszusi tag továbbra is óvatos a katonai együttműködés mélyítésével kapcsolatban.
A lehetséges eladás ugyanakkor illeszkedik a koronaherceg, Mohamed bin Szalmán ambiciózus Vision 2030 programjába, amely az ország gazdasági és katonai modernizációját célozza. A királyság az elmúlt években igyekezett diverzifikálni védelmi partnereit, miközben fenntartotta évtizedes biztonsági kapcsolatát Washingtonnal.
