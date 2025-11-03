Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
A Kreml régi barátja is hátat fordított az oroszoknak: ennek nem fog örülni Putyin
Szerbia kész fegyvereket eladni európai országoknak, és már nem ellenzi, ha ezek az eszközök végül Ukrajnába kerülnek - jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök.
"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket. Több lőszert gyártunk, mint Franciaország, a lőszerre pedig szükség van Európában. Felajánlottam az EU-s barátainknak, hogy kössenek velünk szerződést és vigyék el, amink van. Ez hatalmas hozzájárulás lenne a részünkről Európa biztonságához" - nyilatkozta Vucic elnök az Ukrinform szerint.
Arra a kérdésre, hogy mit szólna ahhoz, ha az európai országok a szerb lőszert végül átadnák Ukrajnának, a szerb vezető egyértelműen fogalmazott: "Azt csinálnak vele a vevők, amit akarnak."
Vucic hangsúlyozta, hogy Szerbia semleges állam, ugyanakkor elítéli Oroszország Ukrajnával szembeni támadását. Kiemelte, hogy országuk anyagi és humanitárius tekintetben is a legtöbb segítséget nyújtotta a megtámadott országnak a balkáni államok közül. Ugyanakkor Belgrád továbbra is jó kapcsolatot szeretne fenntartani Oroszországgal, különösen mivel nagyban függ az orosz energiától.
Korábban már előfordult, hogy szerb lőszerek eljutottak az ukrán frontra, amikor hadiipari cégek a kormány tudta nélkül exportálták ezeket európai országokba, amelyek továbbadták a szállítmányokat az ukrán hadseregnek. Ez diplomáciai feszültséget okozott Belgrád és Moszkva között, ami miatt Vucic egy ideig minden fegyverszállítást leállított.
Katonai támadásra készül fel Donald Trump: ez a kegyvesztett ország a célpont - senki nem lenne most a helyükben
Az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat - jelentette ki Donald Trump.
A török olajfinomítók egyre több nem orosz eredetű olajat vásárolnak a legújabb nyugati szankciók hatására.
Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.
Megnyílt a világ legnagyobb régészeti múzeuma Egyiptomban, amely 100 000 műtárgyat mutat be, köztük Tutanhamon teljes sírjának tartalmát.
Tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.
Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa
András a norfolki Sandringham birtokra költözik, bár a pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra.
Mi folyik itt? Háborúra készül az európai mintaállam: a hadsereg és az egészségügy is teljes készenlétben
A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre.
Az Orosz Nemzeti Gárda jelentős létszámú személyzetét vezénylik át a Csasziv Jar térségében harcoló orosz alakulatokhoz
Oroszország egy memorandumban ragaszkodott az Ukrajnával kapcsolatos kemény követeléseihez.
Kínai hekkerek törték fel magyar uniós diplomaták gépeit: érzékeny titkokat lophattak el, óriási a fejetlenség
Kínai kibertámadás érte a magyar és más európai uniós diplomatákat egy Windows-sérülékenységen keresztül.
A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.
A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.
A tranzakció, amely még jóváhagyásra vár, az orosz olajóriás globális finomítóit, olajmezőit és kereskedelmi hálózatait érinti.
Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt.
A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve.
Az orosz légvédelem 170 drónt semmisített meg, de több régió, köztük Moszkva is célponttá vált a hajnalban indított támadásban.
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese
Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.