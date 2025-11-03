2025. november 3. hétfő Győző
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Low angle view of a Serbian flag on a building in Belgrade
Világ

A Kreml régi barátja is hátat fordított az oroszoknak: ennek nem fog örülni Putyin

Pénzcentrum
2025. november 3. 20:02

Szerbia kész fegyvereket eladni európai országoknak, és már nem ellenzi, ha ezek az eszközök végül Ukrajnába kerülnek - jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök.

"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket. Több lőszert gyártunk, mint Franciaország, a lőszerre pedig szükség van Európában. Felajánlottam az EU-s barátainknak, hogy kössenek velünk szerződést és vigyék el, amink van. Ez hatalmas hozzájárulás lenne a részünkről Európa biztonságához" - nyilatkozta Vucic elnök az Ukrinform szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arra a kérdésre, hogy mit szólna ahhoz, ha az európai országok a szerb lőszert végül átadnák Ukrajnának, a szerb vezető egyértelműen fogalmazott: "Azt csinálnak vele a vevők, amit akarnak."

Vucic hangsúlyozta, hogy Szerbia semleges állam, ugyanakkor elítéli Oroszország Ukrajnával szembeni támadását. Kiemelte, hogy országuk anyagi és humanitárius tekintetben is a legtöbb segítséget nyújtotta a megtámadott országnak a balkáni államok közül. Ugyanakkor Belgrád továbbra is jó kapcsolatot szeretne fenntartani Oroszországgal, különösen mivel nagyban függ az orosz energiától.

Korábban már előfordult, hogy szerb lőszerek eljutottak az ukrán frontra, amikor hadiipari cégek a kormány tudta nélkül exportálták ezeket európai országokba, amelyek továbbadták a szállítmányokat az ukrán hadseregnek. Ez diplomáciai feszültséget okozott Belgrád és Moszkva között, ami miatt Vucic egy ideig minden fegyverszállítást leállított.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #szerbia #fegyver #világ #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #kreml #lőszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:13
20:02
19:44
19:31
19:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
2025. november 3.
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
3
2 hete
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
4
5 napja
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
5
4 napja
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szponzor bank
olyan bank, mely egy másik bank bankkártya szolgáltatása mögött áll Jellemzően kis bankok szokták igénybe venni ezt a szolgáltatást akkor, ha nem kívánnak költséges fejlesztésekbe bonyolódni, helyette rábízzák a kártyarendszer működtetését egy másik bankra és ők csupán a nevüket adják hozzá

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 19:01
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 18:02
Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Csapjuk fel a gasztroszótárt!
Agrárszektor  |  2025. november 3. 19:34
Sokk a piacokon: őrület, mennyiért árulják most a szilvát a lengyelek