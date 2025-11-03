A Kreml régi barátja is hátat fordított az oroszoknak: ennek nem fog örülni Putyin

Szerbia kész fegyvereket eladni európai országoknak, és már nem ellenzi, ha ezek az eszközök végül Ukrajnába kerülnek - jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök.

"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket. Több lőszert gyártunk, mint Franciaország, a lőszerre pedig szükség van Európában. Felajánlottam az EU-s barátainknak, hogy kössenek velünk szerződést és vigyék el, amink van. Ez hatalmas hozzájárulás lenne a részünkről Európa biztonságához" - nyilatkozta Vucic elnök az Ukrinform szerint.

Arra a kérdésre, hogy mit szólna ahhoz, ha az európai országok a szerb lőszert végül átadnák Ukrajnának, a szerb vezető egyértelműen fogalmazott: "Azt csinálnak vele a vevők, amit akarnak."

Vucic hangsúlyozta, hogy Szerbia semleges állam, ugyanakkor elítéli Oroszország Ukrajnával szembeni támadását. Kiemelte, hogy országuk anyagi és humanitárius tekintetben is a legtöbb segítséget nyújtotta a megtámadott országnak a balkáni államok közül. Ugyanakkor Belgrád továbbra is jó kapcsolatot szeretne fenntartani Oroszországgal, különösen mivel nagyban függ az orosz energiától.

Korábban már előfordult, hogy szerb lőszerek eljutottak az ukrán frontra, amikor hadiipari cégek a kormány tudta nélkül exportálták ezeket európai országokba, amelyek továbbadták a szállítmányokat az ukrán hadseregnek. Ez diplomáciai feszültséget okozott Belgrád és Moszkva között, ami miatt Vucic egy ideig minden fegyverszállítást leállított.