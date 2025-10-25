A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
Újabb találkozót szeretne tető alá hozni Donald Trump: ez lenne ám az igazi áttörés
"Teljes mértékben nyitott vagyok" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel - jelentette ki az amerikai elnök helyi idő szerint pénteken, útban a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) Kuala Lumpur-i csúcstalálkozója felé.
Donald Trump az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén újságíróknak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: "nagyon jól kijön" a kommunista ország vezetőjével. Előző elnöki ciklusa idején Trump háromszor találkozott személyesen Kim Dzsongünnel: először 2018-ban Szingapúrban, majd 2019-ben Hanoiban, utána pedig a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben.
Pekingre kitérve Trump elmondta, szeretné, ha Kína segítséget nyújtana az Egyesült Államoknak Oroszország ügyében, valamint örülne, ha Peking szabadon engedné a kínai hatóságok által bebörtönzött Jimmy Lai hongkongi üzletembert. Lai az egyik legjelentősebb személyiség, akit a Peking által bevezetett nemzetbiztonsági törvény alapján vád alá helyeztek.
A 2024-ben szigorított törvény szerint bűncselekménynek számít az elszakadást, felforgatást, terrorizmust és a külföldi erőkkel való összejátszást támogató minden cselekedet, és ezek miatt akár életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható. "Rá fogok kérdezni (...), és meglátjuk, mi lesz majd" - jelentette ki az üggyel kapcsolatban Trump az indulása előtti sajtótájékoztatón, amelyen egyúttal megerősítette, hogy nemsokára Hszi Csin-ping kínai elnökkel is megbeszélést folytat.
Mint mondta, a találkozón Tajvanról, illetve a mezőgazdasággal kapcsolatos ügyekről is szót ejtenek majd. "Sok mindent kell megbeszélnünk Hszi elnökkel, neki is sok mindent kell megbeszélnie velünk; azt hiszem, jó találkozónk lesz" - jelentette ki Trump. Trump második elnöki ciklusának ez az első külföldi körútja; az ötnapos út első állomása Malajzia, ahol részt vesz a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) vezetőinek munkavacsoráján is. Útjának következő állomása Japán lesz, majd Dél-Korea felé indul tovább, ahol részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
