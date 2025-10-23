Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Nagyon súlyos következménye lett Donald Trump legújabb döntésének: ezt a magyarok is érezni fogják
Az olajárak jelentősen emelkedtek, miután Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország legnagyobb olajtermelői ellen, hogy nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyinra az ukrajnai háború befejezése érdekében - számolt be róla a The Guardian.
A Brent nyersolaj ára 3,5%-kal, 64,53 dollárra emelkedett hordónként, miután az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be Moszkva két legnagyobb olajvállalata, a Rosznyeft és a Lukoil ellen.
Az intézkedések részeként befagyasztották a két fosszilis üzemanyagokat előállító cég amerikai vagyonát, valamint megtiltották az amerikai vállalatoknak és magánszemélyeknek, hogy üzleti kapcsolatot tartsanak fenn velük.
Az USA másodlagos szankciókkal fenyegeti azokat a külföldi pénzintézeteket is, amelyek üzleti kapcsolatban állnak a Rosznyefttel és a Lukoillal, beleértve azokat a bankokat, amelyek orosz olaj értékesítését segítik Kínában, Indiában és Törökországban.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat. A Reliance Industries, India legnagyobb orosz nyersolaj-vásárlója, tervezi csökkenteni vagy teljesen leállítani a behozatalt a Reuters szerint.
India az ukrajnai háború kezdete óta az egyik legnagyobb vásárlója volt a kedvezményes áron kínált orosz tengeri nyersolajnak, ami miatt Trump augusztusban 50%-os büntetővámot vetett ki a legtöbb indiai árura.
A szerdai oroszországi szankciók az elsők, amelyeket Trump az országra kivetett, mióta januárban visszatért a Fehér Házba. Az amerikai elnök "hatalmasnak" nevezte az intézkedéseket, és reményét fejezte ki, hogy nem lesznek hosszú életűek, valamint hogy a háború hamarosan rendeződik.
Az Európai Unió szintén bejelentette saját szankcióit, amelyek várhatóan csütörtökön lépnek életbe, és magukban foglalják az orosz cseppfolyósított földgáz importjának tilalmát.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az amerikai kormányzat "kész további lépéseket tenni, ha szükséges", és arra ösztönzi szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a szankciókhoz.
A brit kormány már a múlt héten szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen. Az EU szankciókat vetett ki az állami tulajdonú Rosznyeftre, de a magántulajdonban lévő Lukoilra nem, főként Magyarország és Szlovákia kivételei miatt, amelyek orosz olajat vásárolnak.
Trump megerősítette, hogy lemondta a Putyinnal tervezett csúcstalálkozót, mondván, hogy "nem érezte helyénvalónak", de a jövőben sor kerülhet rá. Az elemzők szerint az olajár most a legnagyobb emelkedés felé halad július óta.
Címlapfotó: Peter Foley, MTI/MTVA
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
Második alkalommal sem ment át a fővároson a Sziget eddigi területhasználatijának megszüntetése.
Hatósági ellenőrzés során ftalát kioldódását mutatták ki tányéralátétekből, melyekből Magyarországra is érkezett.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Lengyel Tibor szerint ellehetetlenítették a munkáját, az OMSZ viszont üdvözölte a döntését. A konfliktus a bíróságig jutott.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.
2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5%...
Az euró hét órakor 389,37 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 389,53 forintnál.
Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.