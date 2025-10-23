Nagyon súlyos következménye lett Donald Trump legújabb döntésének: ezt a magyarok is érezni fogják

Az olajárak jelentősen emelkedtek, miután Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország legnagyobb olajtermelői ellen, hogy nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyinra az ukrajnai háború befejezése érdekében - számolt be róla a The Guardian.

A Brent nyersolaj ára 3,5%-kal, 64,53 dollárra emelkedett hordónként, miután az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be Moszkva két legnagyobb olajvállalata, a Rosznyeft és a Lukoil ellen.

Az intézkedések részeként befagyasztották a két fosszilis üzemanyagokat előállító cég amerikai vagyonát, valamint megtiltották az amerikai vállalatoknak és magánszemélyeknek, hogy üzleti kapcsolatot tartsanak fenn velük.

Az USA másodlagos szankciókkal fenyegeti azokat a külföldi pénzintézeteket is, amelyek üzleti kapcsolatban állnak a Rosznyefttel és a Lukoillal, beleértve azokat a bankokat, amelyek orosz olaj értékesítését segítik Kínában, Indiában és Törökországban.

A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat. A Reliance Industries, India legnagyobb orosz nyersolaj-vásárlója, tervezi csökkenteni vagy teljesen leállítani a behozatalt a Reuters szerint.

India az ukrajnai háború kezdete óta az egyik legnagyobb vásárlója volt a kedvezményes áron kínált orosz tengeri nyersolajnak, ami miatt Trump augusztusban 50%-os büntetővámot vetett ki a legtöbb indiai árura.

A szerdai oroszországi szankciók az elsők, amelyeket Trump az országra kivetett, mióta januárban visszatért a Fehér Házba. Az amerikai elnök "hatalmasnak" nevezte az intézkedéseket, és reményét fejezte ki, hogy nem lesznek hosszú életűek, valamint hogy a háború hamarosan rendeződik.

Az Európai Unió szintén bejelentette saját szankcióit, amelyek várhatóan csütörtökön lépnek életbe, és magukban foglalják az orosz cseppfolyósított földgáz importjának tilalmát.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az amerikai kormányzat "kész további lépéseket tenni, ha szükséges", és arra ösztönzi szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a szankciókhoz.

A brit kormány már a múlt héten szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen. Az EU szankciókat vetett ki az állami tulajdonú Rosznyeftre, de a magántulajdonban lévő Lukoilra nem, főként Magyarország és Szlovákia kivételei miatt, amelyek orosz olajat vásárolnak.

Trump megerősítette, hogy lemondta a Putyinnal tervezett csúcstalálkozót, mondván, hogy "nem érezte helyénvalónak", de a jövőben sor kerülhet rá. Az elemzők szerint az olajár most a legnagyobb emelkedés felé halad július óta.

Címlapfotó: Peter Foley, MTI/MTVA