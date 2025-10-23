2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
European Union flags waiving at Berlaymont building of the European Commission in Brussels, Belgium
Világ

Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?

Pénzcentrum
2025. október 23. 10:30

Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, amely az energetikai infrastruktúrát és a szankciók kijátszását célozza, miközben az Egyesült Államok is új intézkedéseket vezetett be a Roszneft és a Lukoil ellen - írja a Bloomberg.

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, Donald Trump "hosszú megfontolás után" meghozta szankciós döntését két nagy orosz olajvállalat ellen, aminek célja, hogy a háború lezárását elősegítse.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Most az EU is lépett: a tagállamok 2027-től betiltják az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, ezzel lezárva az utolsó jelentős energiacsatornát, amelyen keresztül Oroszország még számottevő bevételekhez jutott az európai piacon. A tilalom a már megkötött hosszú távú szerződésekre is vonatkozhat, de a pontos jogi részleteket a következő hónapokban véglegesítik.

Az új szankciós csomag két nagy orosz olajvállalat esetében szigorítja a tranzakciós tilalmakat, továbbá 117 "árnyékflottához" tartozó hajót is szankcionál, amelyek korábban a nyugati embargók kijátszását segítették. Az intézkedések között szerepel öt orosz bank teljes tranzakciós tilalma, valamint a korlátozások kiterjesztése belarusz és kazahsztáni pénzintézetekre is, amelyek közvetítőként működtek Moszkva és harmadik országok között.

A csomag 45 nem orosz vállalatot is célba vesz, amelyek közreműködtek a szankciók megkerülésében - köztük 12 céget Kínában és Hongkongban. Az EU emellett megtiltja a használt orosz repülőgépek és hajók biztosításainak újrakötését, tovább nehezítve ezzel a flották működését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"A szankciók valódi hatást fejtenek ki, és egyre nehezebbé teszik Oroszország számára, hogy finanszírozza háborúját Ukrajna ellen" - áll a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #eu #világ #szankció #donald trump #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:30
10:15
10:00
09:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 23.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
2025. október 22.
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
2025. október 22.
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 23. csütörtök
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
2 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
3
6 napja
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
4
3 napja
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
5
6 napja
Riadót fújtak Moszkvában: ez veszélybe sodorhatja a budapesti Putyin-Trump találkozót?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 10:15
Nagyon súlyos következménye lett Donald Trump legújabb döntésének: ezt a magyarok is érezni fogják
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 10:00
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Agrárszektor  |  2025. október 23. 10:01
Durva, milyen állatot találtak ebben a térségben: mindenki meglepődött