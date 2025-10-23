A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, amely az energetikai infrastruktúrát és a szankciók kijátszását célozza, miközben az Egyesült Államok is új intézkedéseket vezetett be a Roszneft és a Lukoil ellen - írja a Bloomberg.
Ahogy arról nemrég beszámoltunk, Donald Trump "hosszú megfontolás után" meghozta szankciós döntését két nagy orosz olajvállalat ellen, aminek célja, hogy a háború lezárását elősegítse.
Most az EU is lépett: a tagállamok 2027-től betiltják az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, ezzel lezárva az utolsó jelentős energiacsatornát, amelyen keresztül Oroszország még számottevő bevételekhez jutott az európai piacon. A tilalom a már megkötött hosszú távú szerződésekre is vonatkozhat, de a pontos jogi részleteket a következő hónapokban véglegesítik.
Az új szankciós csomag két nagy orosz olajvállalat esetében szigorítja a tranzakciós tilalmakat, továbbá 117 "árnyékflottához" tartozó hajót is szankcionál, amelyek korábban a nyugati embargók kijátszását segítették. Az intézkedések között szerepel öt orosz bank teljes tranzakciós tilalma, valamint a korlátozások kiterjesztése belarusz és kazahsztáni pénzintézetekre is, amelyek közvetítőként működtek Moszkva és harmadik országok között.
A csomag 45 nem orosz vállalatot is célba vesz, amelyek közreműködtek a szankciók megkerülésében - köztük 12 céget Kínában és Hongkongban. Az EU emellett megtiltja a használt orosz repülőgépek és hajók biztosításainak újrakötését, tovább nehezítve ezzel a flották működését.
"A szankciók valódi hatást fejtenek ki, és egyre nehezebbé teszik Oroszország számára, hogy finanszírozza háborúját Ukrajna ellen" - áll a közleményben.
