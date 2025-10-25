Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.
Katonákat mozgósít az USA: Donald Trump nagyon készül valamire - tényleg kitaláltak egy új háborút?
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében; azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy "kitalált egy háborút" a latin-amerikai ország ellen.
Televíziós beszédében Nicolás Maduro kijelentette, Washington "közönséges, bűnös és teljes mértékben hazug" narratívát talált ki hazája ellen, ahol, mint hangsúlyozta, nem foglalkoznak kokacserje termesztésével és nem állítanak elő kokaint.
Hozzátette, hogy Caracas sikeresen fel fogja számolni a szomszédos Kolumbia kábítószer-kereskedelmének alig mintegy öt százalékát kitevő, Venezuelába áramló részét. Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több támadást hajtott végre a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken feltételezett kábítószercsempész hajók ellen. A célpontok többsége venezuelai illetőségű volt.
A latin-amerikai ország védelmi minisztere, Vladimir Padrino López szintén elítélte az amerikai erők tevékenységét a térségben, amit "az utóbbi száz év legnagyobb fenyegetésének" nevezett. A tárcavezető mindazonáltal hangsúlyozta: Caracas nem kíván konfliktusba bonyolódni.
"Békét akarunk" - szögezte le. Maduro korábban azt is Washington szemére vetette, hogy a műveletekkel burkoltan a venezuelai kormányzat megdöntésére törekszik.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
