2025. október 24. péntek Salamon
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Botrány: durván beleszólt a választásokba a mesterséges intelligencia ebben az EU-s országban
Világ

Botrány: durván beleszólt a választásokba a mesterséges intelligencia ebben az EU-s országban

Pénzcentrum
2025. október 24. 09:32

Egy hamis, mesterséges intelligenciával készített videó terjedt el az ír elnökválasztás egyik jelöltjéről a verseny hajrájában, amely több EU-s szabályozás hiányosságára is rávilágított a deepfake tartalmak kezelésével kapcsolatban - írta meg az euractiv.

Az ír elnökválasztás előtt egy deepfake videó terjedt el a közösségi médiában, amely azt a hamis látszatot keltette, mintha Catherine Connolly jelölt visszalépne a pénteki választástól. A Facebook platformon gyorsan terjedő felvétel miatt a jelölt panaszt nyújtott be az ír választási bizottságnál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ír médiafelügyelet, a Coimisiún na Meán közölte, hogy kapcsolatba lépett az érintett közösségi média platformmal, hogy tájékozódjon a deepfake kezelésével kapcsolatos intézkedésekről.

Bár az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét (AI Act), Írország még nem ruházta fel teljes körű végrehajtási jogkörrel az AI-felügyeleti szervét.

A Meta (Facebook) felügyelete megoszlik az Európai Bizottság és az ír Coimisiún na Meán között. Az Európai Bizottság 2024 áprilisa óta vizsgálja a Metát a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) feltételezett megsértése miatt, beleértve a dezinformációs kampányok és megtévesztő hirdetések kezelésének hiányosságait, de eddig egyetlen vizsgálatot sem zárt le.

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy tudnak a deepfake videóról és kapcsolatban állnak az ír hatóságokkal. Emlékeztetett, hogy a DSA választási irányelvei ajánlásokat tartalmaznak a generatív AI-val, köztük a deepfake-ekkel kapcsolatos kockázatok mérséklésére.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Meta közölte, hogy eltávolított néhány Connollyval kapcsolatos videót, amelyek megsértették a választói beavatkozásra vonatkozó szabályzatát, és külön csapatot állított fel Írországban a választás előtti dezinformációs fenyegetések kezelésére.

A YouTube szintén lépéseket tett, és megszüntette azt a csatornát, amely az ír nemzeti hírcsatorna, az RTÉ News megszemélyesítésével próbálta terjeszteni a hamis videókat.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #facebook #európai unió #eu #világ #választás #youtube #mesterséges intelligencia #ai #elnökválasztás #dezinformáció #meta #írország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
09:59
09:32
09:11
08:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 24.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 23.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
2025. október 23.
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
2025. október 23.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 24. péntek
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
2 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
3
1 hete
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
4
16 órája
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
5
4 napja
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteldíjak és jutalékok
A bank hitelezési tevékenysége során felmerülő költségeket foglalják magukban ezek a díjak és jutalékok, melyekről az ügyféllel kötendő hitelszerződés, és a Hirdetmény rendelkezik és az ügyfél által kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 09:59
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 08:30
Elnöki kegyelemben részesült egy gazdasági bűnöző: rengeteg embert károsított meg
Agrárszektor  |  2025. október 24. 09:01
Váratlanul beütött a nyár Magyarországon: ezt a meleget nem láttuk jönni