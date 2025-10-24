Botrány: durván beleszólt a választásokba a mesterséges intelligencia ebben az EU-s országban

Egy hamis, mesterséges intelligenciával készített videó terjedt el az ír elnökválasztás egyik jelöltjéről a verseny hajrájában, amely több EU-s szabályozás hiányosságára is rávilágított a deepfake tartalmak kezelésével kapcsolatban - írta meg az euractiv.

Az ír elnökválasztás előtt egy deepfake videó terjedt el a közösségi médiában, amely azt a hamis látszatot keltette, mintha Catherine Connolly jelölt visszalépne a pénteki választástól. A Facebook platformon gyorsan terjedő felvétel miatt a jelölt panaszt nyújtott be az ír választási bizottságnál.

Az ír médiafelügyelet, a Coimisiún na Meán közölte, hogy kapcsolatba lépett az érintett közösségi média platformmal, hogy tájékozódjon a deepfake kezelésével kapcsolatos intézkedésekről.

Bár az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét (AI Act), Írország még nem ruházta fel teljes körű végrehajtási jogkörrel az AI-felügyeleti szervét.

A Meta (Facebook) felügyelete megoszlik az Európai Bizottság és az ír Coimisiún na Meán között. Az Európai Bizottság 2024 áprilisa óta vizsgálja a Metát a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) feltételezett megsértése miatt, beleértve a dezinformációs kampányok és megtévesztő hirdetések kezelésének hiányosságait, de eddig egyetlen vizsgálatot sem zárt le.

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy tudnak a deepfake videóról és kapcsolatban állnak az ír hatóságokkal. Emlékeztetett, hogy a DSA választási irányelvei ajánlásokat tartalmaznak a generatív AI-val, köztük a deepfake-ekkel kapcsolatos kockázatok mérséklésére.

A Meta közölte, hogy eltávolított néhány Connollyval kapcsolatos videót, amelyek megsértették a választói beavatkozásra vonatkozó szabályzatát, és külön csapatot állított fel Írországban a választás előtti dezinformációs fenyegetések kezelésére.

A YouTube szintén lépéseket tett, és megszüntette azt a csatornát, amely az ír nemzeti hírcsatorna, az RTÉ News megszemélyesítésével próbálta terjeszteni a hamis videókat.