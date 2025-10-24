Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Botrány: durván beleszólt a választásokba a mesterséges intelligencia ebben az EU-s országban
Egy hamis, mesterséges intelligenciával készített videó terjedt el az ír elnökválasztás egyik jelöltjéről a verseny hajrájában, amely több EU-s szabályozás hiányosságára is rávilágított a deepfake tartalmak kezelésével kapcsolatban - írta meg az euractiv.
Az ír elnökválasztás előtt egy deepfake videó terjedt el a közösségi médiában, amely azt a hamis látszatot keltette, mintha Catherine Connolly jelölt visszalépne a pénteki választástól. A Facebook platformon gyorsan terjedő felvétel miatt a jelölt panaszt nyújtott be az ír választási bizottságnál.
Az ír médiafelügyelet, a Coimisiún na Meán közölte, hogy kapcsolatba lépett az érintett közösségi média platformmal, hogy tájékozódjon a deepfake kezelésével kapcsolatos intézkedésekről.
Bár az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét (AI Act), Írország még nem ruházta fel teljes körű végrehajtási jogkörrel az AI-felügyeleti szervét.
A Meta (Facebook) felügyelete megoszlik az Európai Bizottság és az ír Coimisiún na Meán között. Az Európai Bizottság 2024 áprilisa óta vizsgálja a Metát a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) feltételezett megsértése miatt, beleértve a dezinformációs kampányok és megtévesztő hirdetések kezelésének hiányosságait, de eddig egyetlen vizsgálatot sem zárt le.
Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy tudnak a deepfake videóról és kapcsolatban állnak az ír hatóságokkal. Emlékeztetett, hogy a DSA választási irányelvei ajánlásokat tartalmaznak a generatív AI-val, köztük a deepfake-ekkel kapcsolatos kockázatok mérséklésére.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Meta közölte, hogy eltávolított néhány Connollyval kapcsolatos videót, amelyek megsértették a választói beavatkozásra vonatkozó szabályzatát, és külön csapatot állított fel Írországban a választás előtti dezinformációs fenyegetések kezelésére.
A YouTube szintén lépéseket tett, és megszüntette azt a csatornát, amely az ír nemzeti hírcsatorna, az RTÉ News megszemélyesítésével próbálta terjeszteni a hamis videókat.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
A királyi udvar csak a nyilvános felháborodás hatására lépett András herceg ügyében, ami felveti a kérdést: miért nem reagáltak korábban az évekkel ezelőtti eseményekre?
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.