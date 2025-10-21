2025. október 21. kedd Orsolya
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háborúellenes tüntetők a Fehér Háznál
Világ

Megerősítette az USA is: elmaradhat Trump és Putyin budapesti béketárgyalása

Pénzcentrum
2025. október 21. 18:45

A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben, annak ellenére, hogy Trump korábban bejelentette, két héten belül tárgyalásokat folytatnának Budapesten az ukrajnai háborúról - jelentette a BBC.

A múlt csütörtökön Trump azt nyilatkozta, hogy az orosz elnökkel Budapesten találkozna az elkövetkező két hétben, hogy megvitassák az ukrajnai háborút. Az előkészítő megbeszélést Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov között erre a hétre tervezték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Fehér Ház azonban most azt közölte, hogy a két külügyminiszter már lefolytatott egy "eredményes" telefonbeszélgetést, és a személyes találkozó már "nem szükséges". A tárgyalások elhalasztásának okairól nem közöltek további részleteket. 

Kapcsolódó cikkeink:

Trump hétfőn támogatta azt az elképzelést, hogy az ukrajnai konfliktust a jelenlegi frontvonal mentén fagyasszák be. "Maradjon úgy, ahogy van" - mondta a kelet-ukrajnai vitatott Donbasz régióra utalva.

Oroszország azonban többször is elutasította a jelenlegi frontvonal befagyasztásának gondolatát. Lavrov kedden kijelentette, hogy Moszkva csak a "hosszú távú, fenntartható békében" érdekelt, ami arra utal, hogy a frontvonal befagyasztása csupán ideiglenes tűzszünetet jelentene. Ma korábban a Kreml oldaláról is az a hír érkezett, hogy a csúcstalálkozó tényleg nem mostanában lesz megtartva - ha egyáltalán valaha is.

Most érkezett! Elképesztő bejelentést tett a Kreml: lehet, hogy elmarad a budapesti csúcstalálkozó?
EZ IS ÉRDEKELHET
Most érkezett! Elképesztő bejelentést tett a Kreml: lehet, hogy elmarad a budapesti csúcstalálkozó?
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #ukrajna #oroszország #világ #tárgyalás #usa #donald trump #politika #vlagyimir putyin #külügyminiszter #háború #tűzszünet #csúcstalálkozó #kreml #marco rubio #szergej lavrov #fehér ház #diplomácia #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:03
19:31
19:03
18:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 21.
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
5 napja
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
3
4 napja
Riadót fújtak Moszkvában: ez veszélybe sodorhatja a budapesti Putyin-Trump találkozót?
4
1 napja
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
5
2 hete
Hihetetlen, melyik ország szállt be Oroszország oldalán a háborúba: mit fog erre lépni Ukrajna?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő díj
meghatározása az esetek döntő többségében a biztosítási összeg és a díjszabásban foglalt díjtétel szorzatára épül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 20:15
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 19:03
Ennyi volt a magyar űrprogram? Fontos bejelentést tett a NASA vezetője, minket is érinthet
Agrárszektor  |  2025. október 21. 19:29
Nagy fába vágta a fejszéjét az EU - mi lesz a fiatalokkal?