Két hónappal később, Tatán talált az ügyintéző egy ultrahang-időpontot, a fővárosban több hónapos a várólista.
Megerősítette az USA is: elmaradhat Trump és Putyin budapesti béketárgyalása
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben, annak ellenére, hogy Trump korábban bejelentette, két héten belül tárgyalásokat folytatnának Budapesten az ukrajnai háborúról - jelentette a BBC.
A múlt csütörtökön Trump azt nyilatkozta, hogy az orosz elnökkel Budapesten találkozna az elkövetkező két hétben, hogy megvitassák az ukrajnai háborút. Az előkészítő megbeszélést Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov között erre a hétre tervezték.
A Fehér Ház azonban most azt közölte, hogy a két külügyminiszter már lefolytatott egy "eredményes" telefonbeszélgetést, és a személyes találkozó már "nem szükséges". A tárgyalások elhalasztásának okairól nem közöltek további részleteket.
Trump hétfőn támogatta azt az elképzelést, hogy az ukrajnai konfliktust a jelenlegi frontvonal mentén fagyasszák be. "Maradjon úgy, ahogy van" - mondta a kelet-ukrajnai vitatott Donbasz régióra utalva.
Oroszország azonban többször is elutasította a jelenlegi frontvonal befagyasztásának gondolatát. Lavrov kedden kijelentette, hogy Moszkva csak a "hosszú távú, fenntartható békében" érdekelt, ami arra utal, hogy a frontvonal befagyasztása csupán ideiglenes tűzszünetet jelentene. Ma korábban a Kreml oldaláról is az a hír érkezett, hogy a csúcstalálkozó tényleg nem mostanában lesz megtartva - ha egyáltalán valaha is.
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
A királyi udvar csak a nyilvános felháborodás hatására lépett András herceg ügyében, ami felveti a kérdést: miért nem reagáltak korábban az évekkel ezelőtti eseményekre?
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
Nicolas Sarkozy volt francia elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését, ezzel ő lett a modern Franciaország első olyan volt vezetője, aki rácsok mögé került.
Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.
Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a közelgő Trump-Putyin tárgyalások előtt,
A hírszerzés szerint Moszkva csak időt nyer a béketárgyalásokkal, közben már az újabb hadjáratra készül.
Ezt nézd meg! Ilyen luxusbörtönbe kerülnek a nagypályás csaló politikusok - most ez tényleg büntetés?
Nicolas Sarkozy volt francia elnök október 21-én megkezdi börtönbüntetését, miután szeptemberben bűnösnek találták egy összeesküvési ügyben.
A magyarországi esetet megelőzően Romániában is történt egy hasonló incidens.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett találkozója késhet, miután a külügyminiszterek előzetes egyeztetését elhalasztották.
Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt.
Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről.
Meglepő lépésre készül Donald Trump: kegyetlen diktátorral találkozna az amerikai elnök, mit akarhat tőle?
Az amerikai elnök által küldött kormányzati tisztviselők zárt körben tárgyalnak egy lehetséges Trump-Kim Dzsongun találkozóról az elnök novemberi ázsiai útja során, bár sokan kételkednek a...
Óriási bajban a világ egyik legnagyobb gazdasága: nagyot rúgtak belé Trump vámjai, mindenki megihatja a levét
A kínai gazdaság növekedése 4,8%-ra lassult a július-szeptemberi negyedévben, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb üteme.
A Tanács álláspontja több ponton enyhébb az Európai Parlament javaslatainál, különösen a teljes importtilalom bevezetésének határidejét illetően.
Titkos tanácskozás Pekingben: óriási dologra készülhet Hszi Csin-ping, ez megrázhhatja a világgazdaságot
Kína legfelsőbb vezetői Pekingben gyűlnek össze, hogy meghatározzák az ország következő évtizedre szóló céljait és törekvéseit.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.