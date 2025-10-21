Megerősítette az USA is: elmaradhat Trump és Putyin budapesti béketárgyalása

A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben, annak ellenére, hogy Trump korábban bejelentette, két héten belül tárgyalásokat folytatnának Budapesten az ukrajnai háborúról - jelentette a BBC.

A múlt csütörtökön Trump azt nyilatkozta, hogy az orosz elnökkel Budapesten találkozna az elkövetkező két hétben, hogy megvitassák az ukrajnai háborút. Az előkészítő megbeszélést Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov között erre a hétre tervezték.

A Fehér Ház azonban most azt közölte, hogy a két külügyminiszter már lefolytatott egy "eredményes" telefonbeszélgetést, és a személyes találkozó már "nem szükséges". A tárgyalások elhalasztásának okairól nem közöltek további részleteket.

Trump hétfőn támogatta azt az elképzelést, hogy az ukrajnai konfliktust a jelenlegi frontvonal mentén fagyasszák be. "Maradjon úgy, ahogy van" - mondta a kelet-ukrajnai vitatott Donbasz régióra utalva.

Oroszország azonban többször is elutasította a jelenlegi frontvonal befagyasztásának gondolatát. Lavrov kedden kijelentette, hogy Moszkva csak a "hosszú távú, fenntartható békében" érdekelt, ami arra utal, hogy a frontvonal befagyasztása csupán ideiglenes tűzszünetet jelentene. Ma korábban a Kreml oldaláról is az a hír érkezett, hogy a csúcstalálkozó tényleg nem mostanában lesz megtartva - ha egyáltalán valaha is.