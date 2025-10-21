2025. október 21. kedd Orsolya
Fujiyoshida, Japan, 14 November 2019: Chureito Pagoda, a five-storied pagoda, also known as the Fujiyoshida Cenotaph Monument, can be seen on the observatory overlooking Mount Fuji. Fuji on the background
Világ

Jöhet az első női miniszterelnök: megkapta a támogatást, ilyen még nem volt

Pénzcentrum
2025. október 21. 10:44

Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust. A 64 éves, heavy metal rajongó politikus nehéz gazdasági kihívásokkal és megosztott politikai környezettel néz szembe hivatalba lépésekor - írta meg a CNN.

A konzervatív értékeket képviselő Takaichi megválasztása történelmi jelentőségű a hagyományosan patriarchális országban, ahol mind a politikát, mind a munkahelyeket jellemzően idősebb férfiak uralják. Hivatalba lépése különösen fontos időszakra esik, hiszen Japán súlyos gazdasági problémákkal küzd, és Donald Trump amerikai elnök látogatása is küszöbön áll.

Takaichi, aki szabadidejében heavy metal dobos és Kawasaki motorrajongó, Narában nőtt fel Oszaka közelében. Politikai karrierje rendhagyó módon alakult: televíziós műsorvezetőből vált a hagyományos és nacionalista eszmék zászlóvivőjévé.

A meggyilkolt Abe Sinzó volt miniszterelnök pártfogoltjaként Takaichi az ő konzervatív örökségét viszi tovább. Abehez hasonlóan támogatja Japán pacifista alkotmányának felülvizsgálatát és látogatja azt a vitatott háborús szentélyt, amely háborús bűnökért elítélt személyek neveit is tartalmazza – mindkét kérdés feszültséget kelt a szomszédos Kínában és Dél-Koreában, amelyek Japán fontos kereskedelmi partnerei.

Takaichi ellenzi az azonos neműek házasságát és azt a növekvő mozgalmat is, amely lehetővé tenné a házaspárok számára különböző vezetéknevek használatát. Kínával kapcsolatos héja-nézetei bonyolíthatják Japán regionális kapcsolatait, gazdasági javaslatai – a nagymértékű költekezés és adócsökkentés – pedig aggodalmat keltenek, miközben az ország magas inflációval és megélhetési költségekkel küzd.

A legtöbb férfi kollégájával ellentétben Takaichi nem politikai dinasztiából származik. Narában született, egy autóipari cégnél dolgozó apa és rendőrtiszt anya gyermekeként. Politikai pályafutása előtt egy amerikai demokrata kongresszusi képviselő mellett gyakornokoskodott és televíziós kommentátorként dolgozott.

A Liberális Demokrata Párthoz (LDP) való csatlakozása óta kilencszer választották parlamenti képviselővé. Több miniszteri posztot is betöltött, legutóbb gazdasági biztonsági miniszterként szolgált Fumio Kishida kormányában. Októberben választották az LDP vezetőjévé, legyőzve a mérsékeltebb jelölteket.

Takaichi megválasztása a kormánypárt jobbra tolódását jelzi, miután az LDP súlyos veszteségeket szenvedett az utóbbi két parlamenti választáson, amikor az elégedetlen szavazók új szélsőjobboldali pártokhoz pártoltak. A párt a legnagyobb válságát éli át évtizedek óta, miután egy politikai pénzügyi botrány miatt elvesztette parlamenti többségét.

Az új miniszterelnök előtt álló kihívások között szerepel az árak emelkedése – például a rizs ára csaknem megduplázódott tavaly óta –, Japán csökkenő születési rátája, zsugorodó munkaereje és növekvő idős népessége. Emellett kezelnie kell a tömeges bevándorlással szembeni növekvő ellenállást és a Trump-adminisztráció kiszámíthatatlan vámintézkedéseit is.

Takaichi útja a hatalomhoz bonyolult volt, mivel az LDP elvesztette többségét és 26 éves koalíciós partnerét, a Komeitót is. A párt végül az ellenzéki Nippon Ishin (Japán Innovációs Párt) párttal kötött szövetséget, amely osztja Takaichi egyes konzervatív értékeit, például a szigorúbb bevándorlási ellenőrzéseket.
Címlapkép: Getty Images
