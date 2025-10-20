Fényes nappal rabolták ki a Louvre-t: francia koronaékszereket vittek el a tolvajok.
Titkos tanácskozás Pekingben: óriási dologra készülhet Hszi Csin-ping, ez megrázhhatja a világgazdaságot
Kína legfelsőbb vezetői Pekingben gyűlnek össze, hogy meghatározzák az ország következő évtizedre szóló céljait és törekvéseit, amelyek alapján elkészül a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó következő ötéves terv.
A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága, az ország legmagasabb politikai testülete, évente egyszer ül össze egy hétig tartó tanácskozásra, amelyet Plénumnak is neveznek. Az itt meghozott döntések képezik majd a világ második legnagyobb gazdaságának következő ötéves tervét - írja a BBC.
A teljes terv csak jövőre válik nyilvánossá, de a tisztviselők várhatóan szerdán már utalnak majd annak tartalmára, és a következő héten további részleteket oszthatnak meg.
"A nyugati politika választási ciklusokban működik, míg a kínai politikai döntéshozatal tervezési ciklusokban" - magyarázza Neil Thomas, az Asia Society Policy Institute kínai politikai szakértője. "Az ötéves tervek meghatározzák, mit akar Kína elérni, jelzik a vezetés által követni kívánt irányt, és az állam erőforrásait ezek felé a előre meghatározott célok felé terelik."
A kínai ötéves tervek történelmileg jelentős hatással voltak a világgazdaságra. Az 1981-ben kezdődő terv Teng Hsziao-ping "reform és nyitás" politikájával alapozta meg Kína gazdasági felemelkedését, ami végül a globális gyártás átrendeződéséhez és a nyugati ipari munkahelyek kiszervezéséhez vezetett.
A 2000-es évek elején Kína már a következő lépést tervezte, hogy elkerülje a "közepes jövedelmű csapdát". A 2010-ben hivatalosan is bevezetett "stratégiai feltörekvő iparágak" koncepciója a zöld technológiák, például az elektromos járművek és napelemek felé fordította az ország figyelmét.
Ma Kína nemcsak a megújuló energiaforrások és elektromos járművek vitathatatlan világvezetője, hanem közel monopolhelyzetben van az ezek gyártásához szükséges ritka földfémek ellátási láncában is. Ez a dominancia olyan erős pozíciót biztosít Pekingnek, hogy a ritka földfémek exportjának nemrég bevezetett szigorítását Donald Trump úgy jellemezte, mint kísérletet "a világ foglyul ejtésére".
A legújabb ötéves tervek már a "magas minőségű fejlődésre" összpontosítanak, amit Hszi Csin-ping 2017-ben vezetett be. Ez az amerikai technológiai dominancia kihívását és Kína ágazati vezető szerepének megerősítését jelenti. A TikTok, a Huawei és a DeepSeek AI mind Kína technológiai fellendülésének bizonyítékai.
A nyugati országok azonban egyre inkább nemzetbiztonsági fenyegetésként tekintenek erre a fejlődésre. A népszerű kínai technológiák betiltása vagy betiltási kísérletei világszerte internetfelhasználók millióit érintették és diplomáciai vitákat váltottak ki.
Mivel Washington most már blokkolja a fejlett félvezetők, például az Nvidia chipjeinek Kínába történő értékesítését, várható, hogy a "magas minőségű fejlődés" átalakul "új minőségű termelőerőkké" - egy friss szlogenné, amelyet Hszi 2023-ban vezetett be, és amely a hazai büszkeségre és a nemzetbiztonságra helyezi a hangsúlyt.
A következő ötéves terv egyik központi eleme valószínűleg az önellátás lesz minden területen, különösen az innováció csúcsán. "A nemzetbiztonság és a technológiai függetlenség most Kína gazdaságpolitikájának meghatározó küldetése" - magyarázza Thomas. "Ez visszavezethető a kínai kommunizmust megalapozó nacionalista projektre, amely biztosítani akarja, hogy az országot soha többé ne uralják külföldi hatalmak."
