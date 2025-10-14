2025. október 14. kedd Helén
14 °C Budapest
2024. június 25: A SpaceX Falcon Heavy elhalad a NASA 39-es indítókomplexumának sajtóhelyén található amerikai zászló mellett, miközben a NOAA GOES-U időjárási műholdat indítja 17:26-kor.
Világ

Óriási bravúrt jelentett be Elon Musk cége: minden borulhat, amit eddig tudtunk az űriparról?

Pénzcentrum
2025. október 14. 14:01

Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.

A rakéta a cég texasi indítóállomásáról indult, rövid időre belépett az űrbe, majd mintegy egy órával később az Indiai-óceánba csapódott. Az alsó fokozat a tervek szerint, a tengeren szállt le, a repülés során műholdak kibocsátását is modellezték.

Az Elon Musk milliárdos vezette SpaceX "izgalmas" repülési tesztnek nevezte a küldetést, és közölte, hogy a következő tesztre a Starship átdolgozott változatát fogják használni. A New York-i Szabadság-szobornál magasabb Starship két részből áll, ezek a startot követően szétválnak: a mintegy 70 méter hosszú Super Heavy nevű hordozórakéta és az 50 méteres Starship felső fokozata. Mindkettő úgy van kialakítva, hogy a Földre való visszatérés után újra felhasználható legyen.

Kapcsolódó cikkeink:

Az amerikai űrügynökség, a NASA a Starshipet az űrhajósok Holdra szállítására tervezi használni, míg a SpaceX vállalat végső soron a Marsra irányuló küldetésekhez tervezi felhasználni.

A Starshipet először 2023 áprilisában tesztelték, de az a repülés az indulást követően néhány perccel robbanással végződött. A későbbi tesztek során a felső fokozat eljutott az űrbe, és kontrollált módon landolt az Indiai-óceánon, a korábbi repülések többsége nem felelt meg az elvárásoknak.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülés #űrutazás #amerika #technológia #világ #űrhajó #elon musk #tesztelés #rakéta #hold #űr #űrkutatás #mars #nasa #spacex

