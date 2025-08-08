Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
Itt a SpaceX óriási bejelentése: forradalmi kutatás indul, egyre közelebb a Mars
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására - jelentették be csütörtökön a két szervezet vezetői.
"Olaszország a Marsra repül!" - írta az olasz űrügynökség (ASI) vezetője, Teodoro Valente az X közösségi hálózaton, bejelentve azt a megállapodást, amely lehetővé teszi "olasz kísérletek szállítását a Starship első kereskedelmi repülései során a Marsra".
A SpaceX által a Holdra és a vörös bolygóra való utazáshoz kifejlesztett óriásrakéta még mindig fejlesztés alatt áll, és az év eleji utolsó tesztrepülései nem sikerültek. Elon Musk, aki a Mars meghódítását tűzte ki célul, és aki nagyon derűlátó előrejelzéseiről ismert, továbbra is 2026-ra tervezi az első küldetés indítását.
"Szálljanak fel! Indulunk a Marsra! A SpaceX mostantól Starship szolgáltatásait kínálja a vörös bolygó eléréséhez" - jelentette be csütörtökön Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke az X-en, üdvözölve az ezzel kapcsolatos, Olaszországgal kötött partnerséget, és további bejelentéseket ígérve.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
Az akkumulátorproblémái továbbra is fennállnak, annak ellenére, hogy a vállalat nemrég kritikus frissítést adott ki a túlmelegedés és kigyulladás megelőzésére.
Ahhoz, hogy a cég technológiája valódi alternatívává váljon, versenyképesnek kell lennie árban.
A megbeszélésen megerősítették a Nemzetközi Űrállomással (ISS) kapcsolatos együttműködést, amely a tervek szerint legalább 2028-ig folytatódik.
Október végén eltűnhetnek a mentett jelszavaid: erről feltétlenül tudnia kell minden internethasználónak
A Dropbox október végén megszünteti jelszókezelő szolgáltatását, a felhasználóknak korlátozott idő áll rendelkezésre adataik mentésére.
A Microsoft részvényei több mint 5 százalékkal emelkedtek csütörtökön, aminek köszönhetően a vállalat piaci értéke elérte a 4 billió dollárt, csatlakozva ezzel az Nvidiához a...
A Samsung Electronics nyeresége 55%-kal zuhant a második negyedévben, miközben a vállalat piaci részesedése folyamatosan csökken a félvezetőgyártás területén.
Azoknak, akik fiók nélkül használták az Authenticatort, be kell jelentkezniük, ezzel elfogadva, hogy jelszavaik az Edge-be kerülnek át.
A három legnagyobb szolgálató megemelte díjcsomagjai roaming-adatkeretét, és változtatott az előfizetéses csomagjainak az összetételén
A vezérigazgató kemény kritikával illette a jelenlegi mesterséges intelligencia szabályozást is.
A JPMorgan elemzése szerint az Apple várhatóan 2026 második felében mutatja be a készüléket.
Bár már évek óta velünk van, és rohamosan fejlődik, a magyarok jelents része hallani sem akar az AI használatáról.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Peak Advisor Kft.-vel szemben.
A mesterséges intelligencia (MI) szerverek áramigénye napjaink legdinamikusabban növekvő energiafogyasztási ágazatává teszik az MI fejlesztést.
Itt a ChatGPT válasza a Google újítására: ez teljesen meg fogja változtatni az internetezési szokásokat
Az OpenAI hamarosan kiadja saját AI-alapú webböngészőjét, amely közvetlen kihívást jelent a Google Chrome piaci dominanciájával szemben.
Az ESET közzétette legfrissebb kiberfenyegetettségi jelentését, amely a 2024. december és 2025. május közötti időszakban tapasztalt kiberkockázatokat mutatja be.
A pláza leszögezte, hogy bankkártyaadatok nem kerültek ki, vélhetően azonban a nevek, e-mail címek és telefonszámok igen.
Miközben a vállalati döntéshozók többsége szerint cége már kiaknázta az AI nyújtotta lehetőségeket, az átlagfelhasználók még mindig óvatosabbak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.