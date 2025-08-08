2025. augusztus 8. péntek László
Teljes hosszúságú fotó űrhajósról űrruhában és sisakban a Marson a kamerától távolodva a távolban lévő porvihar felé sétálva, körülötte narancssárga vörös szín
Tech

Itt a SpaceX óriási bejelentése: forradalmi kutatás indul, egyre közelebb a Mars

MTI
2025. augusztus 8. 07:21

A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására - jelentették be csütörtökön a két szervezet vezetői.

"Olaszország a Marsra repül!" - írta az olasz űrügynökség (ASI) vezetője, Teodoro Valente az X közösségi hálózaton, bejelentve azt a megállapodást, amely lehetővé teszi "olasz kísérletek szállítását a Starship első kereskedelmi repülései során a Marsra".

A SpaceX által a Holdra és a vörös bolygóra való utazáshoz kifejlesztett óriásrakéta még mindig fejlesztés alatt áll, és az év eleji utolsó tesztrepülései nem sikerültek. Elon Musk, aki a Mars meghódítását tűzte ki célul, és aki nagyon derűlátó előrejelzéseiről ismert, továbbra is 2026-ra tervezi az első küldetés indítását.

"Szálljanak fel! Indulunk a Marsra! A SpaceX mostantól Starship szolgáltatásait kínálja a vörös bolygó eléréséhez" - jelentette be csütörtökön Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke az X-en, üdvözölve az ezzel kapcsolatos, Olaszországgal kötött partnerséget, és további bejelentéseket ígérve.
Címlapkép: Getty Images
#tech #kutatás #űrkutatás #mars #spacex

