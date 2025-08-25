2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Az űrrepülés diszpécser a küldetésirányító központban tanúja a sikeres űrrakétaindításnak. A repülésirányítás munkatársai a számítógépes kijelzők előtt ülnek, és figyelemmel kísérik a legénységi küldetést.
Világ

Tovább húzódik a Starship tizedik küldtése: elhalasztották a tesztrepülést, ezek az okok

MTI
2025. augusztus 25. 08:19

A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését - jelentette be a Elon Musk űrvállalatának texasi bázisa.

A New York-i Szabadság-szobornál is magasabb Starship űrhajó, amely a 70,7 méter magas Super Heavy hordozórakétából, és az 52 méter magas Starship űrrakétából áll, helyi idő szerint este fél nyolckor már a SpaceX Starbase rakétabázisának indítóállványán állt, és üzemanyaggal töltötték fel, de 30 perccel a tervezett indítás előtt az űrvállalat az X közösségi platformon bejelentette, hogy megszakítják az kilövést a földi rendszerekkel kapcsolatban felmerült probléma miatt.

Egyúttal Musk is lemondta azt a tájékoztatót, amelyet az indítás előttre időzítettek. A tizedik tesztrepülés során a Starship felső fokozata levált volna a hordozórakétáról, amely visszatért volna a kilövőállomásra. A Starship hajtóműveit beindítva a Föld körül keringve állított volna pályára újabb Starlink-műholdakat, majd visszatérésekor a Starship hővédő burkolatát is tesztelték volna.

Idén már többször is kudarcba fulladt a Starship egy-egy tesztrepülése. Legutóbb júniusban az indítás előtt történt robbanás a texasi bázison, amelyről annyit közölt a vállalt, hogy "jelentős anomália lépett fel a tizedik próbarepülésére készülő Starshipnél, miközben tesztelési indítóállásban volt". Musk a Mars-misszió programjához fejleszti a Starship űrhajót.

A NASA pedig abban bízik, hogy a rakéta segítségével már 2027-ben végrehajthatja az Apolló-program óta első legénységgel történő holdraszállását.

Az űrhajót először 2023 áprilisában tesztelték, de akkor néhány perc után felrobbant. Későbbi tesztek során a felső fokozat elérte az űrt, és irányított landolást hajtott végre az Indiai-óceánon. A közelmúltban végzett tesztrepülések eredménye azonban elmaradt a várakozásoktól.
