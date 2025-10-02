Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Elképesztő történelmet írt Elon Musk: ekkora vagyona tán még sose volt senkinek
Elon Musk történelmet írt: ő lett az első ember, akinek vagyona meghaladta az 500 milliárd dollárt, miután a Tesla és egyéb vállalkozásai értéke jelentősen emelkedett az idei évben - írta meg a BBC.
A Forbes milliárdosokat rangsoroló indexe szerint a technológiai mágnás nettó vagyona szerdán délután rövid időre elérte az 500,1 milliárd dollárt New York-i idő szerint, majd később kissé visszaesett, valamivel 499 milliárd dollár fölé.
A Tesla mellett Musk egyéb vállalkozásainak, köztük az xAI mesterséges intelligencia startupnak és a SpaceX űrvállalatnak az értéke is emelkedett az elmúlt hónapokban. Ez a mérföldkő tovább erősíti Musk pozícióját a világ leggazdagabb embereként, jelentősen megelőzve versenytársait. A Forbes szerint Larry Ellison, az Oracle alapítója a második leggazdagabb személy, körülbelül 350,7 milliárd dolláros vagyonnal.
Musk hatalmas vagyona szorosan kapcsolódik a Teslában lévő több mint 12%-os részesedéséhez. A vállalat részvényei szerdán 3,3%-kal emelkedtek a New York-i kereskedés végére, és idén már több mint 20%-os növekedést mutatnak.
A részvények vélhetően azért emelkedtek az elmúlt időszakban, mert a befektetők üdvözlik, hogy Musk a politika helyett inkább a vállalataira összpontosít. Korábban ugyanis kritikák érték a Trump-adminisztráció Kormányzati Hatékonysági Osztályával (DOGE) való munkája miatt.
Robyn Denholm, a Tesla igazgatótanácsának elnöke szeptemberben kijelentette, hogy Musk most már "teljes figyelmével" az autógyártónál van. A vállalat igazgatótanácsa emellett bejelentette, hogy Musk több mint 1 billió dolláros fizetési csomagot kaphat, ha teljesít egy sor ambiciózus célt a következő évtizedben.
A csomag megszerzéséhez nyolcszorosára kellene növelnie a Tesla értékét, egymillió AI robotot és további 12 millió Tesla autót kellene eladnia, valamint több más célt is el kellene érnie. A múlt hónapban Musk bejelentette, hogy körülbelül 1 milliárd dollár értékben vásárolt Tesla-részvényeket, amit egyes befektetők a cégbe vetett bizalom jeleként értékeltek.
A Tesla az elmúlt években számos kihívással nézett szembe, beleértve a kínai BYD és más elektromos autógyártók erős versenyét. A vállalat jelenleg átalakulóban van, hogy mesterséges intelligencia és robotika üzletággá váljon.
