A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
Így lesz nemsokára az űrből is üdülőhely: ez aztán a feje tetejére állítja a világot
A NASA tervei szerint 2030 körül nyugdíjazza a Nemzetközi Űrállomást (ISS), és magáncégekkel együttműködve keresi az utódját. A kaliforniai Vast Space az egyik versenyben lévő vállalat, amely 2026 májusára tervezi a világ első kereskedelmi űrállomásának, a Haven-1-nek a fellövését - tudósított a CNN.
Az ISS, azaz a Nemzetközi Űrállomás az emberiség egyik legnagyobb vívmánya, amely közel 25 éve folyamatosan lakott, és eddig 26 országból csaknem 300 látogatót fogadott. Bár jóval túlélte az eredetileg tervezett 15 éves élettartamát, a NASA már a következő generációs űrállomáson dolgozik.
Az űrügynökség versenyt hirdetett a legjobb tervek kiválasztására, amelynek keretében egy vagy több partnerrel együttműködve egy 30 napos, legénységgel ellátott küldetést hajtanának végre. Hosszabb távon a NASA lényegében "állomásszolgáltatásokat" vásárolna egy magánvállalkozótól.
A Vast Space a SpaceX-szel kötött megállapodást a Haven-1 nevű űrállomás fellövésére. Az egymodulos kialakítás egy egyszerű, kísérleti koncepció, amely három évig maradna pályán, és négy kéthetes küldetést támogatna, egyenként négy űrhajóssal.
A "emberközpontú" tervezésű és mikrogravitációs kutatásra alkalmas tudományos laboratóriummal felszerelt Haven-1 mind magán-, mind kormányzati küldetések számára elérhető lenne. "Elsődleges prioritásunk, hogy valódi űrállomás-üzemeltető vállalattá váljunk" – nyilatkozta Max Haot, a Vast Space vezérigazgatója.
A Haven-1 átmérője 4,4 méter, lakható térfogata 45 köbméter lenne, ami nagyjából egy emeletes busz belső terének felel meg – ez az ISS 388 köbméteres lakható térfogatának mindössze nyolcada. A SpaceX Falcon 9 rakétájával juttatnák Föld körüli pályára, az első legénység pedig néhány hónappal később követné a SpaceX Crew Dragon űrhajójával.
A belső kialakítás tartalmaz egy 1,2 méteres kupolaablakot, kinyitható közösségi asztalt, privát alvóhelyet minden legénységi tag számára és a Starlink által biztosított nagy sebességű internetkapcsolatot. "Nem luxusszállodának terveztük, de hisszük, hogy ha jobban érzed magad, jobban pihensz és jobban kommunikálsz, akkor jobban is tudsz dolgozni" – mondta Haot.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A projekt 2023 közepi bejelentése óta a Vast Space létszáma 200-ról 950 alkalmazottra nőtt. A vállalat nemrég fejezte be a Haven-1 tesztváltozatának építését, és már az űrbe szánt modul építésén dolgozik, amely a végső hegesztési fázisban van. A fellövés előtti műveletek várhatóan 2026 áprilisában kezdődnek meg a májusi indítás előtt.
A Vast nem az egyetlen magáncég, amellyel a NASA együttműködik: a versenyben van a Starlab (az Airbus és a Northrop Grumman közös vállalkozása), Jeff Bezos Blue Origin cége, valamint a texasi Axiom Space is, amely 2022-ben végrehajtotta az első teljesen privát legénységű küldetést az ISS-re.
Szakértők szerint az űrállomások üzemeltetése költséges vállalkozás. Az MIT kutatója, Olivier de Weck szerint a jelenlegi ISS napi üzemeltetési költsége körülbelül 12 millió dollár. "Egy jövőbeli kereskedelmi űrállomásnak az éves működési költségeit valahol 1-2 milliárd dollár között kell tartania, ami napi 2,7-5,5 millió dollárnak felel meg, kevesebb mint fele az ISS költségeinek."
A Vast nem hozta nyilvánosságra az üzemeltetési költségeket, de közölte, hogy a Haven-1 indításáig körülbelül 1 milliárd dollárt fektet be, amely részben alapítója, a kriptovaluta-iparban vagyont szerzett Jed McCaleb magántőkéjéből, részben az ügyfelektől származó bevételekből származik.
A programozó szerint az oldal üzemeltetői nem értesítették a felhasználókat az adatszivárgásról.
A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?
A SoftBank Group jelentős átszervezést hajt végre: nagy a baj.
A tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el.
A Meta bemutatta új okosszemüveg-kollekcióját, köztük az első Ray-Ban modellt beépített kijelzővel, amely kiterjesztett valóság funkciókat kínál.
A mesterséges intelligencia módban mélyebb, AI által vezérelt válaszokat is nyújt a szolgáltatás.
A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.
Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.
A megállapodás keretében a Google, az Nvidia és más vállalatok is befektetnek a brit MI-infrastruktúrába, elsősorban adatközpontok formájában.
Abban az esetben, ha az észlelt hiba a jelzett időszakon túl is fennáll, hívják az ügyfélszolgálatot díjmentesen a 1414-es telefonszámon!
Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására,
Elindult az Apple legújabb termékeinek előrendelési időszaka.
Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított technológiai vállalatok ellen a mesterséges intelligencia alapú chatbotjaik gyermekekkel való interakciója miatt.
Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?
Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.
Az Apple bemutatta legújabb iPhone 17 termékcsaládját, amelynek magyarországi árai már elérhetők.
Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit.
Az Apple bemutatta legújabb termékeit, köztük az AirPods Pro 3 fülhallgatót, amely számos újítással érkezik, valamint előrevetítette az iPhone 17 széria és egyéb készülékek várható...
Sürgős figyelmeztetés: új átverés fosztja ki a bankszámlákat, 1,8 milliárd iPhone-felhasználó veszélyben!
Új iPhone-os átverés: hackerek az Apple saját szervereit használják hamis vásárlási értesítések küldésére
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is