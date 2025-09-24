2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Cape Canaveral, 2025. június 25.Az Axiom Space által közreadott képen felbocsátják a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Falcon 9-es rakétájával összekapcsolt Crew Dragon személyszállító űrhajót a floridai Cape Canaveral Kennedy
Tech

Így lesz nemsokára az űrből is üdülőhely: ez aztán a feje tetejére állítja a világot

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 16:14

A NASA tervei szerint 2030 körül nyugdíjazza a Nemzetközi Űrállomást (ISS), és magáncégekkel együttműködve keresi az utódját. A kaliforniai Vast Space az egyik versenyben lévő vállalat, amely 2026 májusára tervezi a világ első kereskedelmi űrállomásának, a Haven-1-nek a fellövését - tudósított a CNN.

Az ISS, azaz a Nemzetközi Űrállomás az emberiség egyik legnagyobb vívmánya, amely közel 25 éve folyamatosan lakott, és eddig 26 országból csaknem 300 látogatót fogadott. Bár jóval túlélte az eredetileg tervezett 15 éves élettartamát, a NASA már a következő generációs űrállomáson dolgozik.

Az űrügynökség versenyt hirdetett a legjobb tervek kiválasztására, amelynek keretében egy vagy több partnerrel együttműködve egy 30 napos, legénységgel ellátott küldetést hajtanának végre. Hosszabb távon a NASA lényegében "állomásszolgáltatásokat" vásárolna egy magánvállalkozótól.

A Vast Space a SpaceX-szel kötött megállapodást a Haven-1 nevű űrállomás fellövésére. Az egymodulos kialakítás egy egyszerű, kísérleti koncepció, amely három évig maradna pályán, és négy kéthetes küldetést támogatna, egyenként négy űrhajóssal.

A "emberközpontú" tervezésű és mikrogravitációs kutatásra alkalmas tudományos laboratóriummal felszerelt Haven-1 mind magán-, mind kormányzati küldetések számára elérhető lenne. "Elsődleges prioritásunk, hogy valódi űrállomás-üzemeltető vállalattá váljunk" – nyilatkozta Max Haot, a Vast Space vezérigazgatója.

A Haven-1 átmérője 4,4 méter, lakható térfogata 45 köbméter lenne, ami nagyjából egy emeletes busz belső terének felel meg – ez az ISS 388 köbméteres lakható térfogatának mindössze nyolcada. A SpaceX Falcon 9 rakétájával juttatnák Föld körüli pályára, az első legénység pedig néhány hónappal később követné a SpaceX Crew Dragon űrhajójával.

A belső kialakítás tartalmaz egy 1,2 méteres kupolaablakot, kinyitható közösségi asztalt, privát alvóhelyet minden legénységi tag számára és a Starlink által biztosított nagy sebességű internetkapcsolatot. "Nem luxusszállodának terveztük, de hisszük, hogy ha jobban érzed magad, jobban pihensz és jobban kommunikálsz, akkor jobban is tudsz dolgozni" – mondta Haot.

A projekt 2023 közepi bejelentése óta a Vast Space létszáma 200-ról 950 alkalmazottra nőtt. A vállalat nemrég fejezte be a Haven-1 tesztváltozatának építését, és már az űrbe szánt modul építésén dolgozik, amely a végső hegesztési fázisban van. A fellövés előtti műveletek várhatóan 2026 áprilisában kezdődnek meg a májusi indítás előtt.

A Vast nem az egyetlen magáncég, amellyel a NASA együttműködik: a versenyben van a Starlab (az Airbus és a Northrop Grumman közös vállalkozása), Jeff Bezos Blue Origin cége, valamint a texasi Axiom Space is, amely 2022-ben végrehajtotta az első teljesen privát legénységű küldetést az ISS-re.

Szakértők szerint az űrállomások üzemeltetése költséges vállalkozás. Az MIT kutatója, Olivier de Weck szerint a jelenlegi ISS napi üzemeltetési költsége körülbelül 12 millió dollár. "Egy jövőbeli kereskedelmi űrállomásnak az éves működési költségeit valahol 1-2 milliárd dollár között kell tartania, ami napi 2,7-5,5 millió dollárnak felel meg, kevesebb mint fele az ISS költségeinek."

A Vast nem hozta nyilvánosságra az üzemeltetési költségeket, de közölte, hogy a Haven-1 indításáig körülbelül 1 milliárd dollárt fektet be, amely részben alapítója, a kriptovaluta-iparban vagyont szerzett Jed McCaleb magántőkéjéből, részben az ügyfelektől származó bevételekből származik.
Címlapkép: Getty Images
#tech #űrutazás #technológia #usa #űrhajó #amerikai egyesült államok #űr #űrkutatás #nasa #spacex

